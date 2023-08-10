Радиоэлектроника - новости, новинки, обзоры

18.11.2023 - 23:44 Компания SUNCOYJ, ранее называвшаяся Yangzhou Yangjie Electronic Technology, анонсировала выпуск популярных сигнальных переключающих диодов и диодов Шоттки (таблица 1) в сверхкомпактном корпусе DFN0603 (рисунок 1).Особенности новых диодов:самый маленький форм-фактор корпуса среди всех моделей семейства DFN;высокие эффективность перекл...

17.11.2023 - 23:16 Компания Siglent Technology Co., Ltd в категории измерительных аксессуаров представила серию электронных калибровочных модулей SEM5000A. В линейке 12 базовых модификаций модулей электронной калибровки (ECal) для калибровки векторных анализаторов цепей, c возможностью гибкой конфигурации типов соединительных коннекторов.Компактные модули э...

03.11.2023 - 22:48 В очередной книге серии "Ремонт" описаны популярные модели современных "умных" (smart TV) жидкокристаллических телевизоров со светодиодной подсветкой, произведенных в 2015-2019 гг.Рассмотрены четыре телевизионных шасси, три из которых реализованы на основе плат управления производства КНР. На основе этих шасси выпускается бо...

28.10.2023 - 20:12 Образцы малогабаритных OLED-дисплеев WEA012832FWPP3N00000, WEA012832FLPP3N00000 и WEA012832FSPP3N00000 производства компании Winstar.Эти графические дисплеи имеют разрешение 128х32 пикселя, диагональ видимой области составляет 0,91 дюйма, а их внешние габариты – всего 36х12 мм (рисунок 1).Рис. 1. Миниатюрные размеры новых дисплеев...

28.10.2023 - 19:47 Цифровой 3D-датчик магнитного поля OCH1970QAD китайского производителя Orient Chip - это 3D-магнитный датчик с высокой чувствительностью и широким диапазон измерений. Миниатюрная микросхема включает в себя магнитные датчики Холла, стабилизированный усилитель с устранением дрейфа нуля и всю необходимую интерфейсную логику для независимого измер...

27.10.2023 - 20:59 Датчики касания производства китайских компаний:PT2041AT6 (PinTeng);TTP223-BA6 (Tontek). Эти простые микросхемы позволяют добавить в устройство сенсорную кнопку управления. К их достоинствам относятся простота применения, малое энергопотребление и отсутствие необходимости в написании кода.Микросхемы отличаются высокой ч...

27.10.2023 - 20:39 Представляем новую серию универсальных вольтметров - АКИП-2105, которая состоит из трех моделей. Флагманская модель вольтметра АКИП-2105/1 имеет высокие технические характеристики на уровне ведущих брендов рынка современного измерительного оборудования в данной категории СИ. Базовая погрешность измерений составляет ±0,0035% (DCV), максимальн...

26.10.2023 - 23:02 НОВОСТИ"Умные" часы отвязали от смартфона . . . . . . . . .2В "Росэлектронике" разработали ИК камеру с 20-километровой дальностью. . . . . . . . .2Российские госкомпании обяжут до 1 января 2025 года перейти на отечественные ОС и офисные пакеты. . . . . . . . .3Xiaomi и "Яндекс" выпустили "умный дис...

20.10.2023 - 20:47 Новый индустриальный датчик давления Winsen WPCH01-M1-V1-S2-L5-D5-P3 представляет собой врезную герметичную конструкцию, предназначенную для измерения давления до 10 атмосфер в системах водоснабжения и в промышленном технологическом оборудовании, где необходимо контролировать давление газа или жидкости. Датчик измеряет избыточное давление (Sealed G...

20.10.2023 - 20:08 Исследовав рынок промышленных устройств с подключением к трехфазной сети, специалисты компании Yangjie Electronic Technology (YANGJIE) обнаружили, что спрос на диодные мосты в корпусе 3GBJ для сквозного монтажа довольно высок. Трехфазная мостовая схема выпрямителя переменного тока, состоящая из 6 диодов, позволяет обеспечить малый коэффициент пульс...

13.10.2023 - 23:58 DAQ-79600 производства компании GW Instek представляет собой гибкую модульную систему сбора данных c высокой производительностью тестирования. Новинка имеет крейтовую архитектуру и конструктивно включает в себя основной блок с встроенным 6,5-разрядным мультиметром и 5 дополнительно приобретаемых модулей сбора данных, коммутации и управления.Баз...

05.10.2023 - 22:13 В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин Gorenje и Samsung, посудомоечных машин BOSCH/Siemens, KRONA/MIDEA/Gorenje и Whirlpool/IKEA.Помимо описания модулей, характерных неисправностей и способов их устранения, даны материалы по элементной базе, а также взаимодействию основных цепей модулей с компонентами и узлами в соста...

30.09.2023 - 23:03 Применение полупроводникового компонента в качестве ключа, коммутирующего питание нагрузки, позволяет осуществить более интеллектуальное управление с защитой цепей и оборудования от чрезмерных токов в момент переключения. Постоянно растущий спрос на приложения в таких областях, как искусственный интеллект, обработка данных и прочие, где используютс...

23.09.2023 - 22:20 Компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology выпустила три новых продукта (таблица 1): IGBT в корпусах TO-247 и TO-247 Plus с интегрированным диодом. Транзисторы предназначены для работы в высокочастотных приложениях, таких как зарядные устройства, накопители энергии, солнечные электростанции и различные импульсные преобразователи. Выполненные п...

23.09.2023 - 22:03 Компания Yangzhou Yangjie Electronic Technology (YANGJIE) выпустила серию защитных TVS диодов для подавления электростатических разрядов (ЭСР, ESD). ESD-диоды имеют форм-фактор SOD-123FL (рисунок 1) для поверхностного монтажа, соответствуют RoHS и выпускаются в одно- и двунаправленной конфигурации. Диапазон рабочих напряжений составляет 5…36...

20.09.2023 - 21:37 НОВОСТИРоссийские защищенные мессенджеры "Импульс" и "Колибри" для смартфонов на Android и "Авроре" впервые показали в работе 2Складской робот Dilectus собирает заказы "Яндекс Маркета" 2В России на 40 % увеличился интерес к крупной бытовой технике турецких брендов 3Смартфон "Huawei Nova...

16.09.2023 - 22:56 Новая серия универсальных генераторов сигналов произвольной АКИП-3429 - это семейство одно и двухканальных генераторов сигналов произвольной формы с максимальной выходной частотой до 240 МГц для гармонических колебаний и до 120 МГц для импульсных сигналов прямоугольной формы. Максимальной частота дискретизации, для создания сигналов произвольной фо...

24.08.2023 - 22:30 НОВОСТИК 2027 году в ЕС обяжут иметь в гаджетах съемный аккумулятор 2В России разработали спутниковый терминал "Сапфир" для широкополосного доступа в интернет 2Российские исследователи впервые создали источник фотонов для квантовых компьютеров 3Первый российский сервер на орбите Земли 3Dyson выпустила сверхмощный роб...

12.08.2023 - 23:31 Представляем новую серию программируемых источников питания переменного тока АКИП-1206. Серия включается в себя 17 моделей, отличающихся номиналами выходных напряжений и токов, а также схемой питания по 1-фазной или 3-фазной цепи. Базовые блоки источника питания в корпусе 3U могут иметь максимальную выходную мощность до 15 кВА и напряжение до 350 В...