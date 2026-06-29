Радиоэлектроника - новости, новинки, обзоры

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Безопасный кремний Nuvoton ускоряет инфраструктуру ИИ в облаке
07.08.2026 - 10:57
Nuvoton представила безопасные кремниевые решения для ИИ-облака и OCP: компактный BMC SiP, Satellite Management Controller с PQC и ИС мониторинга высоковольтных батарей 400/800 В.
TDK расширила линейку алюминиевых электролитических конденсаторов для батарейных систем
06.08.2026 - 16:16
TDK расширила линейку алюминиевых электролитических конденсаторов новыми сериями 125 В и обновлёнными 63 В для компактных DC-Link банков в батарейных системах электромобилей и промышленного оборудования
Yokogawa WT1500 — прецизионный анализатор мощности для тестирования батарей и электромобилей
05.08.2026 - 11:42
Yokogawa представила анализатор мощности WT1500 с прямым измерением 2000 В DC и точностью ±0,038% для тестирования электромобилей и батарейных систем
Murata DE5 — safety-конденсаторы для повышения надёжности электромобилей
04.08.2026 - 09:37
Murata выпустила серию DE5 safety-конденсаторов с рейтингом 500 В Y1, импульсной стойкостью 12 кВ и квалификацией AEC-Q200 для зарядных устройств электромобилей и высоковольтных систем
Advanced Energy представила 1100-ваттный PFC-модуль в half-brick корпусе с рекордной плотностью мощности
03.08.2026 - 12:55
Advanced Energy представила AIH03ZPFC — 1100-ваттный PFC-модуль в half-brick корпусе с плотностью 380 Вт/дюйм³ и КПД 97,3% для высокоплотных систем питания
Carlo Gavazzi DRC61: умный мониторинг изоляции для быстрых зарядных станций
30.07.2026 - 09:42
зарядных станций. Поддержка до 1000 В DC, CCS/CHAdeMO, раннее обнаружение дефектов и интерфейс Modbus RTU
Danisense DP12IP — высокоточный преобразователь тока для силовой электроники
29.07.2026 - 12:58
Danisense DP12IP — высокоточный преобразователь тока с технологией fluxgate, линейностью 10 ppm и диапазоном до 18 А для PCB-систем силовой электроники
Littelfuse FlatSuppressX TVS-диоды для защиты 48В автомобильной электроники
27.07.2026 - 10:00
Littelfuse выпустила FlatSuppressX TVS-диоды (5 кВт и 1 кВт) с ультранизким напряжением ограничения для защиты чувствительной 48В автомобильной электроники
TDK Micronas HVC 5422C — контроллер электродвигателей для малых автомобилей
20.07.2026 - 10:09
Новый высокоэффективный контроллер двигателей для малых электромобилей с FOC-управлением, комплексной защитой и поддержкой BLDC/PMSM моторов
EVE NET — портативное устройство для оффлайн-связи в любых условиях
17.07.2026 - 12:55
EVE NET создаёт оффлайн mesh-сеть на 200+ устройств с радиусом до 500 м и временем работы до 72 часов — решение для зон ЧС, экспедиций и удалённых территорий
Передовые датчики обеспечивают высокую точность в ограниченном промышленном пространстве
16.07.2026 - 10:30
Новые компактные высокоточные датчики для тесных промышленных условий — отличная точность, быстрый отклик и надёжная защита для автоматизации и робототехники
Высокоточные датчики давления для систем охлаждения аккумуляторов электромобилей
14.07.2026 - 11:26
Представлены высокоточные датчики давления для систем жидкостного охлаждения батарей электромобилей — важный компонент эффективного терморегулирования и безопасности
NOVOSENSE NSM101x — Hall-датчики для определения положения в автомобилях
13.07.2026 - 10:27
NOVOSENSE NSM101x — новые Hall-датчики с широким диапазоном питания, высокой защитой от ESD и AEC-Q100 для автомобильных систем определения положения
Ключ безопасности для безопасного и удобного входа
10.07.2026 - 10:31
Новый ключ безопасности позволяет безопасно и удобно входить в аккаунты без пароля с надёжной защитой от фишинга
Rohm представила новые MOSFET для поверхностного монтажа с высокой плотностью мощности
09.07.2026 - 09:35
Rohm выпустила MOSFET в корпусах DFN8080-5L и TOLL с высокой плотностью мощности, 32 вариантами и стандартным порогом затвора 3–5 В. Массовое производство начато в июне 2026
Новые силовые устройства для управления двигателями и систем автоматизации
08.07.2026 - 09:18
Новые силовые устройства для мотор-приводов и промышленной автоматики с высокой эффективностью и надёжной защитой для VFD, сервосистем и робототехники
Чип сохраняет настройки даже без питания
06.07.2026 - 09:46
Новый чип, сохраняющий настройки и данные даже без питания — революционное решение для сверхнизкого энергопотребления в IoT, промышленности и автомобильной электронике
Фотонные чипы повышают пропускную способность и эффективность передачи данных
01.07.2026 - 09:18
Фотонные чипы обеспечивают гораздо более высокую пропускную способность и энергоэффективность передачи данных — ключевое решение для ИИ и современных дата-центров
Шестиканальный генератор тактовых сигналов для космических аппаратов
30.06.2026 - 13:44
Представлен шестиканальный генератор тактовых сигналов для космических аппаратов с низким джиттером и радиационной стойкостью — идеальное решение для спутников и дальнего космоса
Энергосберегающие чипы для современных автомобилей
29.06.2026 - 09:19
Новые энергосберегающие чипы для автомобилей позволяют значительно снизить расход энергии в ECU, ADAS и системах инфотейнмента при соблюдении требований функциональной безопасности
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