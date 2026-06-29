Радиоэлектроника - новости, новинки, обзоры

07.08.2026 - 10:57 Nuvoton представила безопасные кремниевые решения для ИИ-облака и OCP: компактный BMC SiP, Satellite Management Controller с PQC и ИС мониторинга высоковольтных батарей 400/800 В.

06.08.2026 - 16:16 TDK расширила линейку алюминиевых электролитических конденсаторов новыми сериями 125 В и обновлёнными 63 В для компактных DC-Link банков в батарейных системах электромобилей и промышленного оборудования

05.08.2026 - 11:42 Yokogawa представила анализатор мощности WT1500 с прямым измерением 2000 В DC и точностью ±0,038% для тестирования электромобилей и батарейных систем

04.08.2026 - 09:37 Murata выпустила серию DE5 safety-конденсаторов с рейтингом 500 В Y1, импульсной стойкостью 12 кВ и квалификацией AEC-Q200 для зарядных устройств электромобилей и высоковольтных систем

03.08.2026 - 12:55 Advanced Energy представила AIH03ZPFC — 1100-ваттный PFC-модуль в half-brick корпусе с плотностью 380 Вт/дюйм³ и КПД 97,3% для высокоплотных систем питания

30.07.2026 - 09:42 зарядных станций. Поддержка до 1000 В DC, CCS/CHAdeMO, раннее обнаружение дефектов и интерфейс Modbus RTU

29.07.2026 - 12:58 Danisense DP12IP — высокоточный преобразователь тока с технологией fluxgate, линейностью 10 ppm и диапазоном до 18 А для PCB-систем силовой электроники

27.07.2026 - 10:00 Littelfuse выпустила FlatSuppressX TVS-диоды (5 кВт и 1 кВт) с ультранизким напряжением ограничения для защиты чувствительной 48В автомобильной электроники

20.07.2026 - 10:09 Новый высокоэффективный контроллер двигателей для малых электромобилей с FOC-управлением, комплексной защитой и поддержкой BLDC/PMSM моторов

17.07.2026 - 12:55 EVE NET создаёт оффлайн mesh-сеть на 200+ устройств с радиусом до 500 м и временем работы до 72 часов — решение для зон ЧС, экспедиций и удалённых территорий

16.07.2026 - 10:30 Новые компактные высокоточные датчики для тесных промышленных условий — отличная точность, быстрый отклик и надёжная защита для автоматизации и робототехники

14.07.2026 - 11:26 Представлены высокоточные датчики давления для систем жидкостного охлаждения батарей электромобилей — важный компонент эффективного терморегулирования и безопасности

13.07.2026 - 10:27 NOVOSENSE NSM101x — новые Hall-датчики с широким диапазоном питания, высокой защитой от ESD и AEC-Q100 для автомобильных систем определения положения

10.07.2026 - 10:31 Новый ключ безопасности позволяет безопасно и удобно входить в аккаунты без пароля с надёжной защитой от фишинга

09.07.2026 - 09:35 Rohm выпустила MOSFET в корпусах DFN8080-5L и TOLL с высокой плотностью мощности, 32 вариантами и стандартным порогом затвора 3–5 В. Массовое производство начато в июне 2026

08.07.2026 - 09:18 Новые силовые устройства для мотор-приводов и промышленной автоматики с высокой эффективностью и надёжной защитой для VFD, сервосистем и робототехники

06.07.2026 - 09:46 Новый чип, сохраняющий настройки и данные даже без питания — революционное решение для сверхнизкого энергопотребления в IoT, промышленности и автомобильной электронике

01.07.2026 - 09:18 Фотонные чипы обеспечивают гораздо более высокую пропускную способность и энергоэффективность передачи данных — ключевое решение для ИИ и современных дата-центров

30.06.2026 - 13:44 Представлен шестиканальный генератор тактовых сигналов для космических аппаратов с низким джиттером и радиационной стойкостью — идеальное решение для спутников и дальнего космоса