1 день назад

Компания Infineon Technologies представила OPTIREG TLE9744QK — полностью интегрированную микросхему управления питанием (PMIC), специально разработанную для электронных блоков управления (ECU) высоковольтных тяговых инверторов электромобилей и гибридов. Устройство объединяет функции питания, возбуждения резольвера и средства функциональной безопасности в одном кристалле.

Infineon OPTIREG TLE9744QK — PMIC для тяговых инверторов EV

Основные характеристики

Полностью интегрированный PMIC: питание + возбуждение резольвера + безопасность

Сокращение BOM и площади платы заменяемых компонентов до 70%

Внутреннее формирование сигнала возбуждения резольвера (внешние драйверы и схемы мониторинга не требуются)

Поддержка различных конфигураций источников питания

Совместимость с широким спектром микроконтроллеров и драйверов затворов

Возможность питания выносных датчиков (off-board sensor supply)

Встроенная логика безопасности (Integrated Safety Logic — ISL)

Мониторинг фазных токов, напряжения DC-link, состояния MCU и драйверов затворов

Резервный вход питания для ISL (работает даже при отказе основного низковольтного питания)

Разработан в соответствии с требованиями ISO 26262

Поддержка соответствия ASIL-D для тяговых инверторов

TLE9744QK позволяет использовать существующие платформы микроконтроллеров практически без изменений аппаратной части и обеспечивает независимый путь безопасности, способный перевести систему в безопасное состояние при сбое основного MCU.

Целевые применения

Высоковольтные тяговые инверторы электромобилей (BEV)

Силовые установки гибридных автомобилей (HEV)

Электронные блоки управления тяговыми инверторами

Интеграция управления питанием, возбуждения резольвера и функциональной безопасности в одном устройстве существенно снижает сложность, стоимость и занимаемую площадь в современных силовых системах электромобилей.

Источник: Electronics For You