Компания Infineon Technologies представила OPTIREG TLE9744QK — полностью интегрированную микросхему управления питанием (PMIC), специально разработанную для электронных блоков управления (ECU) высоковольтных тяговых инверторов электромобилей и гибридов. Устройство объединяет функции питания, возбуждения резольвера и средства функциональной безопасности в одном кристалле.
Основные характеристики
- Полностью интегрированный PMIC: питание + возбуждение резольвера + безопасность
- Сокращение BOM и площади платы заменяемых компонентов до 70%
- Внутреннее формирование сигнала возбуждения резольвера (внешние драйверы и схемы мониторинга не требуются)
- Поддержка различных конфигураций источников питания
- Совместимость с широким спектром микроконтроллеров и драйверов затворов
- Возможность питания выносных датчиков (off-board sensor supply)
- Встроенная логика безопасности (Integrated Safety Logic — ISL)
- Мониторинг фазных токов, напряжения DC-link, состояния MCU и драйверов затворов
- Резервный вход питания для ISL (работает даже при отказе основного низковольтного питания)
- Разработан в соответствии с требованиями ISO 26262
- Поддержка соответствия ASIL-D для тяговых инверторов
TLE9744QK позволяет использовать существующие платформы микроконтроллеров практически без изменений аппаратной части и обеспечивает независимый путь безопасности, способный перевести систему в безопасное состояние при сбое основного MCU.
Целевые применения
- Высоковольтные тяговые инверторы электромобилей (BEV)
- Силовые установки гибридных автомобилей (HEV)
- Электронные блоки управления тяговыми инверторами
Интеграция управления питанием, возбуждения резольвера и функциональной безопасности в одном устройстве существенно снижает сложность, стоимость и занимаемую площадь в современных силовых системах электромобилей.
Источник: Electronics For You