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Infineon TLE9744QK PMIC для тяговых инверторов EV

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1 день назад

Infineon OPTIREG TLE9744QK — PMIC, упрощающий проектирование тяговых инверторов электромобилей

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Компания Infineon Technologies представила OPTIREG TLE9744QK — полностью интегрированную микросхему управления питанием (PMIC), специально разработанную для электронных блоков управления (ECU) высоковольтных тяговых инверторов электромобилей и гибридов. Устройство объединяет функции питания, возбуждения резольвера и средства функциональной безопасности в одном кристалле.

Infineon OPTIREG TLE9744QK PMIC

Infineon OPTIREG TLE9744QK — PMIC для тяговых инверторов EV

Основные характеристики

  • Полностью интегрированный PMIC: питание + возбуждение резольвера + безопасность
  • Сокращение BOM и площади платы заменяемых компонентов до 70%
  • Внутреннее формирование сигнала возбуждения резольвера (внешние драйверы и схемы мониторинга не требуются)
  • Поддержка различных конфигураций источников питания
  • Совместимость с широким спектром микроконтроллеров и драйверов затворов
  • Возможность питания выносных датчиков (off-board sensor supply)
  • Встроенная логика безопасности (Integrated Safety Logic — ISL)
  • Мониторинг фазных токов, напряжения DC-link, состояния MCU и драйверов затворов
  • Резервный вход питания для ISL (работает даже при отказе основного низковольтного питания)
  • Разработан в соответствии с требованиями ISO 26262
  • Поддержка соответствия ASIL-D для тяговых инверторов

TLE9744QK позволяет использовать существующие платформы микроконтроллеров практически без изменений аппаратной части и обеспечивает независимый путь безопасности, способный перевести систему в безопасное состояние при сбое основного MCU.

Целевые применения

  • Высоковольтные тяговые инверторы электромобилей (BEV)
  • Силовые установки гибридных автомобилей (HEV)
  • Электронные блоки управления тяговыми инверторами

Интеграция управления питанием, возбуждения резольвера и функциональной безопасности в одном устройстве существенно снижает сложность, стоимость и занимаемую площадь в современных силовых системах электромобилей.

Источник: Electronics For You

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