Подготовлен одиннадцатый выпуск научно-технического журнала «СТЭК-В». Новый номер объединяет исследования на стыке современной инженерии, микроэлектроники и информационных технологий. В нём рассматриваются вопросы применения искусственного интеллекта, защиты информации, разработки гибких производственных систем, вакуумирования МЭМС-устройств, оптимизации производства и другие актуальные инженерные задачи.

Обложка журнала «СТЭК-В» №11

Содержание выпуска

Как продать что-то ненужное, или за спрос денег не берут — П.П. Куцько

Экспертные системы с нечеткой логикой в задачах обоснования требований и оценки защищенности систем обработки информации — А.Г. Чебуняев

Автоматизация проектирования защиты помещений от утечки информации по техническим каналам с использованием систем ИИ — А.С. Мещеряков, М.С. Соколова

Реализация и экспериментальное исследование алгоритмов шифрования на основе детерминированного хаоса — А.Д. Богданов

Алгоритмы нейросетевой классификации и прогнозирования по цифровому следу пользователя — В.В. Мальцев

Аппаратно-программная реализация системы детекции объектов на базе SoC ПЛИС с использованием нейросетевого ускорителя DPU — Д.А. Шабанов

Методы и программные средства обезличивания персональных данных в информационных системах — П.В. Шатков

Обзор использования геттеров в технологии вакуумирования — П.С. Иванин, Е.Э. Гусев, К.В. Зольников

Современные подходы к автоматизированному проектированию гибких производственных систем — И.В. Семейкин, А.С. Кравченко

Методы направленного поиска перспективных классов структурно-компоновочных схем гибких автоматизированных производств — Е.А. Аникеев

Методика оценки эффективности алгоритмического обеспечения ИС образовательной организации — В.В. Мальцев, К.В. Зольников

Задача выбора автоматизированной банковской системы — Д.А. Седых

Оптимизационный синтез структурно-компоновочных схем переналаживаемых автоматических линий и агрегатных станков — Т.В. Скворцова, А.С. Ягодкин, А.Н. Потапов

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Источник: Журнал «СТЭК-В»