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TDK компактные snap-in конденсаторы для ИИ-серверов

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20 часов назад

TDK расширила линейку компактных snap-in конденсаторов для блоков питания ИИ-серверов

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Компания TDK Corporation расширила серию ультракомпактных snap-in алюминиевых электролитических конденсаторов (B43645, B43657, B43658, B43659, B43660 и B43661) с номинальным напряжением до 500 В. Эти конденсаторы предназначены для применений с высокой плотностью мощности в блоках питания ИИ-серверов, высокоэффективных импульсных источниках питания (SMPS), ИБП и солнечных инверторах.

TDK compact snap-in capacitors for AI servers

TDK серия B436xx — ультракомпактные snap-in алюминиевые электролитические конденсаторы

Основные характеристики

  • Номинальное напряжение: до 500 В DC
  • Диапазон ёмкости: 80 мкФ – 2060 мкФ
  • Габариты: диаметр 22–35 мм, длина 25–100 мм
  • Пульсирующий ток: до 5,39 А
  • Срок службы: до 5000 часов при +105 °C
  • Конструкция: алюминиевый корпус с PET-гильзой, snap-in выводы, встроенный предохранительный клапан
  • Варианты: 2-выводные (стандарт) и 3-выводные (для правильной полярности)
  • Соответствие RoHS и испытания на вибрацию по IEC 60068-2-6

Компактная конструкция CV (capacitance-voltage) позволяет размещать большую ёмкость в ограниченном пространстве, повышая плотность мощности без увеличения размеров конденсаторной батареи. Конденсаторы особенно хорошо подходят для непрерывной работы под высокой нагрузкой в блоках питания дата-центров ИИ.

Целевые применения

  • Блоки питания ИИ-серверов (PSU)
  • Высокопроизводительные импульсные источники питания (SMPS)
  • Источники бесперебойного питания (ИБП)
  • Солнечные инверторы
  • DC-Link и цепи накопления энергии

TDK также предлагает веб-инструмент AlCap Tool для расчёта ожидаемого срока службы конденсатора в конкретных условиях эксплуатации, что помогает инженерам создавать более надёжные источники питания.

Источник:  Electronics For You

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