Компания TDK Corporation расширила серию ультракомпактных snap-in алюминиевых электролитических конденсаторов (B43645, B43657, B43658, B43659, B43660 и B43661) с номинальным напряжением до 500 В. Эти конденсаторы предназначены для применений с высокой плотностью мощности в блоках питания ИИ-серверов, высокоэффективных импульсных источниках питания (SMPS), ИБП и солнечных инверторах.
Основные характеристики
- Номинальное напряжение: до 500 В DC
- Диапазон ёмкости: 80 мкФ – 2060 мкФ
- Габариты: диаметр 22–35 мм, длина 25–100 мм
- Пульсирующий ток: до 5,39 А
- Срок службы: до 5000 часов при +105 °C
- Конструкция: алюминиевый корпус с PET-гильзой, snap-in выводы, встроенный предохранительный клапан
- Варианты: 2-выводные (стандарт) и 3-выводные (для правильной полярности)
- Соответствие RoHS и испытания на вибрацию по IEC 60068-2-6
Компактная конструкция CV (capacitance-voltage) позволяет размещать большую ёмкость в ограниченном пространстве, повышая плотность мощности без увеличения размеров конденсаторной батареи. Конденсаторы особенно хорошо подходят для непрерывной работы под высокой нагрузкой в блоках питания дата-центров ИИ.
Целевые применения
- Блоки питания ИИ-серверов (PSU)
- Высокопроизводительные импульсные источники питания (SMPS)
- Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Солнечные инверторы
- DC-Link и цепи накопления энергии
TDK также предлагает веб-инструмент AlCap Tool для расчёта ожидаемого срока службы конденсатора в конкретных условиях эксплуатации, что помогает инженерам создавать более надёжные источники питания.
Источник: Electronics For You