Компания TDK Corporation расширила серию ультракомпактных snap-in алюминиевых электролитических конденсаторов (B43645, B43657, B43658, B43659, B43660 и B43661) с номинальным напряжением до 500 В. Эти конденсаторы предназначены для применений с высокой плотностью мощности в блоках питания ИИ-серверов, высокоэффективных импульсных источниках питания (SMPS), ИБП и солнечных инверторах.

TDK серия B436xx — ультракомпактные snap-in алюминиевые электролитические конденсаторы

Основные характеристики

Номинальное напряжение: до 500 В DC

до 500 В DC Диапазон ёмкости: 80 мкФ – 2060 мкФ

80 мкФ – 2060 мкФ Габариты: диаметр 22–35 мм, длина 25–100 мм

диаметр 22–35 мм, длина 25–100 мм Пульсирующий ток: до 5,39 А

до 5,39 А Срок службы: до 5000 часов при +105 °C

до 5000 часов при +105 °C Конструкция: алюминиевый корпус с PET-гильзой, snap-in выводы, встроенный предохранительный клапан

алюминиевый корпус с PET-гильзой, snap-in выводы, встроенный предохранительный клапан Варианты: 2-выводные (стандарт) и 3-выводные (для правильной полярности)

2-выводные (стандарт) и 3-выводные (для правильной полярности) Соответствие RoHS и испытания на вибрацию по IEC 60068-2-6

Компактная конструкция CV (capacitance-voltage) позволяет размещать большую ёмкость в ограниченном пространстве, повышая плотность мощности без увеличения размеров конденсаторной батареи. Конденсаторы особенно хорошо подходят для непрерывной работы под высокой нагрузкой в блоках питания дата-центров ИИ.

Целевые применения

Блоки питания ИИ-серверов (PSU)

Высокопроизводительные импульсные источники питания (SMPS)

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Солнечные инверторы

DC-Link и цепи накопления энергии

TDK также предлагает веб-инструмент AlCap Tool для расчёта ожидаемого срока службы конденсатора в конкретных условиях эксплуатации, что помогает инженерам создавать более надёжные источники питания.

Источник: Electronics For You