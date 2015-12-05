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Компактные DC/DC-модули K78xx-500R3 со стабилизированным выходом

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1 день назад

Компактные DC/DC-модули K78xx-500R3 обеспечивают стабилизированное питание

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Компания Rajguru Electronics представила серию неизолированных DC/DC-модулей K78xx-500R3. Модули обеспечивают стабилизированные положительные и отрицательные напряжения с высоким КПД, защитой от короткого замыкания и компактным корпусом SIP-3, что делает их удобным решением для промышленных, IoT и встраиваемых систем с ограниченным пространством.

K78xx-500R3 compact DC/DC modules

Серия компактных неизолированных DC/DC-модулей K78xx-500R3

Основные характеристики

  • Корпус: SIP-3 (11,50 × 7,55 × 10,20 мм), вес 1,95 г
  • Выходной ток: до 500 мА (положительные версии), до 300/150 мА (отрицательные версии)
  • Положительные выходы: 3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 15 В
  • Отрицательные выходы: –5 В, –12 В, –15 В
  • Входное напряжение: до 36 В DC (в зависимости от модели)
  • Типичный КПД: до 95%
  • Пульсации и шум: до 20 мВ пик-пик (типично)
  • Рабочая температура: –40°C…+85°C
  • Отклонение при переходном процессе: 50 мВ (типично)
  • Температурный дрейф: ±0,03%/°C
  • Максимальная ёмкостная нагрузка: до 680 мкФ
  • MTBF: 2 000 000 часов (при 25°C, MIL-HDBK-217F)
  • Защита от короткого замыкания с самовосстановлением

Модули соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости CISPR32/EN55032 Class B (при использовании рекомендованной схемы) и обладают хорошей устойчивостью к ESD, выбросам и кондуктивным помехам.

Целевые применения

  • Системы промышленной автоматизации
  • IoT-устройства и встраиваемые контроллеры
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Автомобильная и железнодорожная электроника
  • Электроэнергетические системы

Благодаря малым габаритам, высокому КПД и надёжной защите серия K78xx-500R3 позволяет реализовать стабилизированное питание без использования дискретных линейных стабилизаторов, экономя место на плате и упрощая тепловой режим.

Источник: Electronics For You

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