Компактные DC/DC-модули K78xx-500R3 обеспечивают стабилизированное питание

1 день назад

Компания Rajguru Electronics представила серию неизолированных DC/DC-модулей K78xx-500R3. Модули обеспечивают стабилизированные положительные и отрицательные напряжения с высоким КПД, защитой от короткого замыкания и компактным корпусом SIP-3, что делает их удобным решением для промышленных, IoT и встраиваемых систем с ограниченным пространством.

Серия компактных неизолированных DC/DC-модулей K78xx-500R3

Основные характеристики

Корпус: SIP-3 (11,50 × 7,55 × 10,20 мм), вес 1,95 г

SIP-3 (11,50 × 7,55 × 10,20 мм), вес 1,95 г Выходной ток: до 500 мА (положительные версии), до 300/150 мА (отрицательные версии)

до 500 мА (положительные версии), до 300/150 мА (отрицательные версии) Положительные выходы: 3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 15 В

3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 15 В Отрицательные выходы: –5 В, –12 В, –15 В

–5 В, –12 В, –15 В Входное напряжение: до 36 В DC (в зависимости от модели)

до 36 В DC (в зависимости от модели) Типичный КПД: до 95%

до 95% Пульсации и шум: до 20 мВ пик-пик (типично)

до 20 мВ пик-пик (типично) Рабочая температура: –40°C…+85°C

–40°C…+85°C Отклонение при переходном процессе: 50 мВ (типично)

50 мВ (типично) Температурный дрейф: ±0,03%/°C

±0,03%/°C Максимальная ёмкостная нагрузка: до 680 мкФ

до 680 мкФ MTBF: 2 000 000 часов (при 25°C, MIL-HDBK-217F)

2 000 000 часов (при 25°C, MIL-HDBK-217F) Защита от короткого замыкания с самовосстановлением

Модули соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости CISPR32/EN55032 Class B (при использовании рекомендованной схемы) и обладают хорошей устойчивостью к ESD, выбросам и кондуктивным помехам.

Целевые применения

Системы промышленной автоматизации

IoT-устройства и встраиваемые контроллеры

Телекоммуникационное оборудование

Автомобильная и железнодорожная электроника

Электроэнергетические системы

Благодаря малым габаритам, высокому КПД и надёжной защите серия K78xx-500R3 позволяет реализовать стабилизированное питание без использования дискретных линейных стабилизаторов, экономя место на плате и упрощая тепловой режим.

Источник: Electronics For You