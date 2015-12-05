Компактные DC/DC-модули K78xx-500R3 обеспечивают стабилизированное питание

Компания Rajguru Electronics представила серию неизолированных DC/DC-модулей K78xx-500R3. Модули обеспечивают стабилизированные положительные и отрицательные напряжения с высоким КПД, защитой от короткого замыкания и компактным корпусом SIP-3, что делает их удобным решением для промышленных, IoT и встраиваемых систем с ограниченным пространством.
Основные характеристики
- Корпус: SIP-3 (11,50 × 7,55 × 10,20 мм), вес 1,95 г
- Выходной ток: до 500 мА (положительные версии), до 300/150 мА (отрицательные версии)
- Положительные выходы: 3,3 В, 5 В, 9 В, 12 В, 15 В
- Отрицательные выходы: –5 В, –12 В, –15 В
- Входное напряжение: до 36 В DC (в зависимости от модели)
- Типичный КПД: до 95%
- Пульсации и шум: до 20 мВ пик-пик (типично)
- Рабочая температура: –40°C…+85°C
- Отклонение при переходном процессе: 50 мВ (типично)
- Температурный дрейф: ±0,03%/°C
- Максимальная ёмкостная нагрузка: до 680 мкФ
- MTBF: 2 000 000 часов (при 25°C, MIL-HDBK-217F)
- Защита от короткого замыкания с самовосстановлением
Модули соответствуют требованиям по электромагнитной совместимости CISPR32/EN55032 Class B (при использовании рекомендованной схемы) и обладают хорошей устойчивостью к ESD, выбросам и кондуктивным помехам.
Целевые применения
- Системы промышленной автоматизации
- IoT-устройства и встраиваемые контроллеры
- Телекоммуникационное оборудование
- Автомобильная и железнодорожная электроника
- Электроэнергетические системы
Благодаря малым габаритам, высокому КПД и надёжной защите серия K78xx-500R3 позволяет реализовать стабилизированное питание без использования дискретных линейных стабилизаторов, экономя место на плате и упрощая тепловой режим.
Источник: Electronics For You