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ROHM SDR01: мощные 0,33 Вт резисторы в корпусе 0402

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1 день назад

ROHM SDR01 — мощные анти-surge резисторы в корпусе 0402

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Компания ROHM выпустила серию высокоанти-surge чип-резисторов SDR01 с номинальной мощностью 0,33 Вт в ультракомпактном корпусе 0402 (1005 Metric). Серия сочетает высокую устойчивость к импульсным перегрузкам, термическую стабильность и малые размеры для плотных автомобильных, промышленных, потребительских и AI-серверных приложений.

ROHM SDR01 high-power 0402 resistors

ROHM SDR01 Series — мощные анти-surge резисторы в корпусе 0402

Основные характеристики

  • Размер корпуса: 1,00 × 0,50 × 0,35 мм (0402 / 1005 Metric)
  • Номинальная мощность: 0,33 Вт
  • Температура терминала: до 125°C
  • Диапазон сопротивлений: 10 Ом – 2,2 МОм
  • Допуск: ±1% (класс F)
  • TCR: ±100 ppm/°C
  • Тип: Высокоанти-surge чип-резистор

Оптимизированная конструкция резистивного элемента и электродов позволяет поддерживать полную мощность 0,33 Вт при температуре терминала до 125°C. Это делает резисторы пригодными для плотного монтажа и размещения рядом с тепловыделяющими компонентами, а также повышает устойчивость к импульсным перегрузкам и ESD.

Целевые применения

  • Автомобильная электроника (цепи питания, управления и интерфейсов)
  • Промышленное оборудование
  • Потребительская электроника
  • AI-серверы и высокоплотные вычислительные системы
  • Цепи питания и периферийных интерфейсов

Компактный размер позволяет заменять более крупные резисторы или сокращать количество компонентов, уменьшая площадь платы без потери надёжности в условиях импульсных перегрузок.

Источник:  Electronics For You

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