Компания ROHM выпустила серию высокоанти-surge чип-резисторов SDR01 с номинальной мощностью 0,33 Вт в ультракомпактном корпусе 0402 (1005 Metric). Серия сочетает высокую устойчивость к импульсным перегрузкам, термическую стабильность и малые размеры для плотных автомобильных, промышленных, потребительских и AI-серверных приложений.
Основные характеристики
- Размер корпуса: 1,00 × 0,50 × 0,35 мм (0402 / 1005 Metric)
- Номинальная мощность: 0,33 Вт
- Температура терминала: до 125°C
- Диапазон сопротивлений: 10 Ом – 2,2 МОм
- Допуск: ±1% (класс F)
- TCR: ±100 ppm/°C
- Тип: Высокоанти-surge чип-резистор
Оптимизированная конструкция резистивного элемента и электродов позволяет поддерживать полную мощность 0,33 Вт при температуре терминала до 125°C. Это делает резисторы пригодными для плотного монтажа и размещения рядом с тепловыделяющими компонентами, а также повышает устойчивость к импульсным перегрузкам и ESD.
Целевые применения
- Автомобильная электроника (цепи питания, управления и интерфейсов)
- Промышленное оборудование
- Потребительская электроника
- AI-серверы и высокоплотные вычислительные системы
- Цепи питания и периферийных интерфейсов
Компактный размер позволяет заменять более крупные резисторы или сокращать количество компонентов, уменьшая площадь платы без потери надёжности в условиях импульсных перегрузок.
Источник: Electronics For You