Компания ROHM выпустила серию высокоанти-surge чип-резисторов SDR01 с номинальной мощностью 0,33 Вт в ультракомпактном корпусе 0402 (1005 Metric). Серия сочетает высокую устойчивость к импульсным перегрузкам, термическую стабильность и малые размеры для плотных автомобильных, промышленных, потребительских и AI-серверных приложений.

ROHM SDR01 Series — мощные анти-surge резисторы в корпусе 0402

Основные характеристики

Размер корпуса: 1,00 × 0,50 × 0,35 мм (0402 / 1005 Metric)

1,00 × 0,50 × 0,35 мм (0402 / 1005 Metric) Номинальная мощность: 0,33 Вт

0,33 Вт Температура терминала: до 125°C

до 125°C Диапазон сопротивлений: 10 Ом – 2,2 МОм

10 Ом – 2,2 МОм Допуск: ±1% (класс F)

±1% (класс F) TCR: ±100 ppm/°C

±100 ppm/°C Тип: Высокоанти-surge чип-резистор

Оптимизированная конструкция резистивного элемента и электродов позволяет поддерживать полную мощность 0,33 Вт при температуре терминала до 125°C. Это делает резисторы пригодными для плотного монтажа и размещения рядом с тепловыделяющими компонентами, а также повышает устойчивость к импульсным перегрузкам и ESD.

Целевые применения

Автомобильная электроника (цепи питания, управления и интерфейсов)

Промышленное оборудование

Потребительская электроника

AI-серверы и высокоплотные вычислительные системы

Цепи питания и периферийных интерфейсов

Компактный размер позволяет заменять более крупные резисторы или сокращать количество компонентов, уменьшая площадь платы без потери надёжности в условиях импульсных перегрузок.

Источник: Electronics For You