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Vishay XFD11KxxCA низкоклампинговые TVS для автоэлектроники

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1 день назад

Vishay XFD11KxxCA — низкоклампинговые TVS-диоды для защиты от мощных переходных процессов

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Компания Vishay Intertechnology представила серию двунаправленных TVS-диодов XFD11KxxCA (XClampR flat-clamping). Устройства сочетают высокую импульсную мощность (11 кВт) с коэффициентом ограничения напряжения близким к 1,0 и поставляются в корпусе DO-218AC. Серия предназначена для защиты 12 В, 24 В и 48 В автомобильных и промышленных систем питания.

Vishay XFD11KxxCA low-clamping TVS

Vishay XFD11KxxCA — двунаправленные flat-clamping TVS-диоды

Основные характеристики

  • Импульсная мощность: 11 кВт (10/1000 мкс)
  • Импульсный ток: до 207,1 А (10/1000 мкс), 2140 А (8/20 мкс)
  • Напряжение стока (VWM): 33–85 В (15 номиналов)
  • Напряжение пробоя (VBR): 36,7–104 В
  • Максимальное напряжение ограничения (VC): 40,6–104,0 В
  • Коэффициент ограничения (VC/VBR): близкий к 1,0
  • Ток утечки: не более 10 мкА при VWM
  • Температурный диапазон: -55°C…+175°C
  • Корпус: поверхностный монтаж DO-218AC
  • Квалификация: коммерческие и AEC-Q101 автомобильные версии

Благодаря flat-clamping архитектуре и низкому динамическому сопротивлению устройства обеспечивают более низкое напряжение ограничения по сравнению с обычными TVS в том же корпусе и поддерживают примерно в 1,6 раза больший импульсный ток. Это позволяет использовать downstream-компоненты с меньшим номинальным напряжением и снижать запас по напряжению.

Целевые применения

  • Блоки ADAS и автономного вождения
  • Бортовые зарядные устройства, DC/DC-преобразователи, тяговые инверторы
  • Системы управления батареей (BMS)
  • Модули управления кузовом, питание камер и радаров
  • Промышленная автоматизация, сервоприводы, системы накопления энергии
  • Питание серверов ИИ и телеком-оборудования

Серия XFD11KxxCA защищает электронику от переходных процессов при коммутации индуктивных нагрузок и ударах молнии, сохраняя стабильные характеристики во всём диапазоне температур.

Источник: Electronics For You

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