Компания Vishay Intertechnology представила серию двунаправленных TVS-диодов XFD11KxxCA (XClampR flat-clamping). Устройства сочетают высокую импульсную мощность (11 кВт) с коэффициентом ограничения напряжения близким к 1,0 и поставляются в корпусе DO-218AC. Серия предназначена для защиты 12 В, 24 В и 48 В автомобильных и промышленных систем питания.
Основные характеристики
- Импульсная мощность: 11 кВт (10/1000 мкс)
- Импульсный ток: до 207,1 А (10/1000 мкс), 2140 А (8/20 мкс)
- Напряжение стока (VWM): 33–85 В (15 номиналов)
- Напряжение пробоя (VBR): 36,7–104 В
- Максимальное напряжение ограничения (VC): 40,6–104,0 В
- Коэффициент ограничения (VC/VBR): близкий к 1,0
- Ток утечки: не более 10 мкА при VWM
- Температурный диапазон: -55°C…+175°C
- Корпус: поверхностный монтаж DO-218AC
- Квалификация: коммерческие и AEC-Q101 автомобильные версии
Благодаря flat-clamping архитектуре и низкому динамическому сопротивлению устройства обеспечивают более низкое напряжение ограничения по сравнению с обычными TVS в том же корпусе и поддерживают примерно в 1,6 раза больший импульсный ток. Это позволяет использовать downstream-компоненты с меньшим номинальным напряжением и снижать запас по напряжению.
Целевые применения
- Блоки ADAS и автономного вождения
- Бортовые зарядные устройства, DC/DC-преобразователи, тяговые инверторы
- Системы управления батареей (BMS)
- Модули управления кузовом, питание камер и радаров
- Промышленная автоматизация, сервоприводы, системы накопления энергии
- Питание серверов ИИ и телеком-оборудования
Серия XFD11KxxCA защищает электронику от переходных процессов при коммутации индуктивных нагрузок и ударах молнии, сохраняя стабильные характеристики во всём диапазоне температур.
Источник: Electronics For You