Компания Vishay Intertechnology представила серию двунаправленных TVS-диодов XFD11KxxCA (XClampR flat-clamping). Устройства сочетают высокую импульсную мощность (11 кВт) с коэффициентом ограничения напряжения близким к 1,0 и поставляются в корпусе DO-218AC. Серия предназначена для защиты 12 В, 24 В и 48 В автомобильных и промышленных систем питания.

Vishay XFD11KxxCA — двунаправленные flat-clamping TVS-диоды

Основные характеристики

Импульсная мощность: 11 кВт (10/1000 мкс)

11 кВт (10/1000 мкс) Импульсный ток: до 207,1 А (10/1000 мкс), 2140 А (8/20 мкс)

до 207,1 А (10/1000 мкс), 2140 А (8/20 мкс) Напряжение стока (V WM ): 33–85 В (15 номиналов)

33–85 В (15 номиналов) Напряжение пробоя (V BR ): 36,7–104 В

36,7–104 В Максимальное напряжение ограничения (V C ): 40,6–104,0 В

40,6–104,0 В Коэффициент ограничения (V C /V BR ): близкий к 1,0

близкий к 1,0 Ток утечки: не более 10 мкА при V WM

не более 10 мкА при V Температурный диапазон: -55°C…+175°C

-55°C…+175°C Корпус: поверхностный монтаж DO-218AC

поверхностный монтаж DO-218AC Квалификация: коммерческие и AEC-Q101 автомобильные версии

Благодаря flat-clamping архитектуре и низкому динамическому сопротивлению устройства обеспечивают более низкое напряжение ограничения по сравнению с обычными TVS в том же корпусе и поддерживают примерно в 1,6 раза больший импульсный ток. Это позволяет использовать downstream-компоненты с меньшим номинальным напряжением и снижать запас по напряжению.

Целевые применения

Блоки ADAS и автономного вождения

Бортовые зарядные устройства, DC/DC-преобразователи, тяговые инверторы

Системы управления батареей (BMS)

Модули управления кузовом, питание камер и радаров

Промышленная автоматизация, сервоприводы, системы накопления энергии

Питание серверов ИИ и телеком-оборудования

Серия XFD11KxxCA защищает электронику от переходных процессов при коммутации индуктивных нагрузок и ударах молнии, сохраняя стабильные характеристики во всём диапазоне температур.

Источник: Electronics For You