1 день назад

Компания Erqos представила аппаратно-верифицированное агентное программирование для своего Connected MicroPLC EQSP32. Новая возможность добавляет нативную поддержку Hardware-in-the-Loop (HIL), позволяя ИИ-агенту генерировать, исполнять и проверять программы промышленного управления непосредственно на физическом контроллере.

Erqos EQSP32 — тестирование ИИ-сгенерированных программ на реальном железе

Ключевые характеристики

Исполнение на реальном кремнии во время автоматизированной проверки

во время автоматизированной проверки Детерминированная подстановка состояний датчиков и исполнительных механизмов

состояний датчиков и исполнительных механизмов Повторяемое тестирование защитных блокировок (safety interlocks)

защитных блокировок (safety interlocks) Сжатое тестирование длительных управляющих последовательностей

длительных управляющих последовательностей Сохранение артефактов тестов для регрессионного тестирования

для регрессионного тестирования Замкнутый цикл проверки: ИИ генерирует → загружает → тестирует → исправляет код на реальном контроллере

Работает с EQSP32 стоимостью менее $200 + USB + ИИ-агент (без дорогого тестового стенда)

EQSP32 выполняет реальную управляющую программу на своём процессоре, а ИИ-агент подставляет имитированные сигналы датчиков и наблюдает за выходами через последовательный интерфейс. Это обеспечивает независимую аппаратную проверку логики, а не только программную симуляцию.

Что это даёт

Безопасное тестирование давления, температуры, уровня и дискретных сигналов

Наблюдение за работой насосов, клапанов и аварийных сигналов

Внедрение неисправностей (отказ датчика, выход за пределы, нарушение порогов)

Сжатую проверку длительных циклов, задержек и блокировок

В документированном примере системы обратного осмоса ИИ-агент за 18 минут беспилотной работы создал спецификацию, управляющую программу, план из 31 HIL-теста, тестовый стенд и отчёт — все 31 тест успешно прошли на реальном контроллере.

Целевые применения

ИИ-ассистированное промышленное программирование

Системы управления машинами

Водоочистка и технологическая автоматизация

Проверка критически важной логики безопасности

Источник: Electronics For You