Компания Erqos представила аппаратно-верифицированное агентное программирование для своего Connected MicroPLC EQSP32. Новая возможность добавляет нативную поддержку Hardware-in-the-Loop (HIL), позволяя ИИ-агенту генерировать, исполнять и проверять программы промышленного управления непосредственно на физическом контроллере.
Ключевые характеристики
- Исполнение на реальном кремнии во время автоматизированной проверки
- Детерминированная подстановка состояний датчиков и исполнительных механизмов
- Повторяемое тестирование защитных блокировок (safety interlocks)
- Сжатое тестирование длительных управляющих последовательностей
- Сохранение артефактов тестов для регрессионного тестирования
- Замкнутый цикл проверки: ИИ генерирует → загружает → тестирует → исправляет код на реальном контроллере
- Работает с EQSP32 стоимостью менее $200 + USB + ИИ-агент (без дорогого тестового стенда)
EQSP32 выполняет реальную управляющую программу на своём процессоре, а ИИ-агент подставляет имитированные сигналы датчиков и наблюдает за выходами через последовательный интерфейс. Это обеспечивает независимую аппаратную проверку логики, а не только программную симуляцию.
Что это даёт
- Безопасное тестирование давления, температуры, уровня и дискретных сигналов
- Наблюдение за работой насосов, клапанов и аварийных сигналов
- Внедрение неисправностей (отказ датчика, выход за пределы, нарушение порогов)
- Сжатую проверку длительных циклов, задержек и блокировок
В документированном примере системы обратного осмоса ИИ-агент за 18 минут беспилотной работы создал спецификацию, управляющую программу, план из 31 HIL-теста, тестовый стенд и отчёт — все 31 тест успешно прошли на реальном контроллере.
Целевые применения
- ИИ-ассистированное промышленное программирование
- Системы управления машинами
- Водоочистка и технологическая автоматизация
- Проверка критически важной логики безопасности
Источник: Electronics For You