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EQSP32: тестирование ИИ-кода на реальном железе

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1 день назад

Контроллер Erqos EQSP32 позволяет тестировать ИИ-сгенерированный код на реальном оборудовании

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Компания Erqos представила аппаратно-верифицированное агентное программирование для своего Connected MicroPLC EQSP32. Новая возможность добавляет нативную поддержку Hardware-in-the-Loop (HIL), позволяя ИИ-агенту генерировать, исполнять и проверять программы промышленного управления непосредственно на физическом контроллере.

Erqos EQSP32 AI-based HIL testing

Erqos EQSP32 — тестирование ИИ-сгенерированных программ на реальном железе

Ключевые характеристики

  • Исполнение на реальном кремнии во время автоматизированной проверки
  • Детерминированная подстановка состояний датчиков и исполнительных механизмов
  • Повторяемое тестирование защитных блокировок (safety interlocks)
  • Сжатое тестирование длительных управляющих последовательностей
  • Сохранение артефактов тестов для регрессионного тестирования
  • Замкнутый цикл проверки: ИИ генерирует → загружает → тестирует → исправляет код на реальном контроллере
  • Работает с EQSP32 стоимостью менее $200 + USB + ИИ-агент (без дорогого тестового стенда)

EQSP32 выполняет реальную управляющую программу на своём процессоре, а ИИ-агент подставляет имитированные сигналы датчиков и наблюдает за выходами через последовательный интерфейс. Это обеспечивает независимую аппаратную проверку логики, а не только программную симуляцию.

Что это даёт

  • Безопасное тестирование давления, температуры, уровня и дискретных сигналов
  • Наблюдение за работой насосов, клапанов и аварийных сигналов
  • Внедрение неисправностей (отказ датчика, выход за пределы, нарушение порогов)
  • Сжатую проверку длительных циклов, задержек и блокировок

В документированном примере системы обратного осмоса ИИ-агент за 18 минут беспилотной работы создал спецификацию, управляющую программу, план из 31 HIL-теста, тестовый стенд и отчёт — все 31 тест успешно прошли на реальном контроллере.

Целевые применения

  • ИИ-ассистированное промышленное программирование
  • Системы управления машинами
  • Водоочистка и технологическая автоматизация
  • Проверка критически важной логики безопасности

Источник:  Electronics For You

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