на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

ESP32-C5-Pico: плата с Wi-Fi 6 5 ГГц от $8.99

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Новости электроники
ГлавнаяНовостиНовости электроники
1 день назад

Waveshare ESP32-C5-Pico: плата с двухдиапазонным Wi-Fi 6 (включая 5 ГГц) от $8.99

Оглавление

Компания Waveshare выпустила ESP32-C5-Pico — компактную плату разработки на базе SoC Espressif ESP32-C5 в форм-факторе Raspberry Pi Pico. Плата объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц), Bluetooth 5 LE и IEEE 802.15.4, а также встроенную зарядку литиевой батареи. Стартовая цена — всего $8.99.

Waveshare ESP32-C5-Pico board

Waveshare ESP32-C5-Pico — плата с двухдиапазонным Wi-Fi 6

Основные характеристики

  • SoC: Espressif ESP32-C5 (одноядерный 32-битный RISC-V, до 240 МГц)
  • Память: 384 КБ SRAM + 16 КБ LP-SRAM + 320 КБ ROM + 4 МБ SPI Flash
  • Беспроводная связь:
    • Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 ГГц + 5 ГГц)
    • Bluetooth 5 LE
    • IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 / Thread)
  • GPIO: 20 многофункциональных выводов (совместимы с Pico) + 7 дополнительных линий через TCA9554PWR
  • Интерфейсы: UART, I2C, SPI, ADC, PWM
  • Питание: Встроенная зарядка Li-ion / Li-polymer + разъём 3.7 В
  • Программирование: USB Type-C, поддержка ESP-IDF и Arduino IDE

Доступны четыре варианта: с PCB-антенной (Pico / Pico-M) или внешней FPC-антенной (Pico-U / Pico-UM), с установленными или нераспаянными штырьками.

Почему это важно

В отличие от большинства плат форм-фактора Pico, ограниченных 2.4 ГГц Wi-Fi, ESP32-C5-Pico добавляет поддержку 5 ГГц Wi-Fi 6 при сохранении Bluetooth LE и 802.15.4. Это особенно полезно в условиях сильной загруженности диапазона 2.4 ГГц.

Целевые применения

  • Умный дом и автоматизация зданий
  • IoT-датчики и шлюзы
  • Устройства Zigbee / Thread
  • Автономные проекты на батареях
  • Прототипирование многопротокольных решений

Источник: Electronics For You

Оглавление

Предыдущая
Все за текущий день
Следующая
Другие новости ...