1 день назад

Компания Waveshare выпустила ESP32-C5-Pico — компактную плату разработки на базе SoC Espressif ESP32-C5 в форм-факторе Raspberry Pi Pico. Плата объединяет двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 + 5 ГГц), Bluetooth 5 LE и IEEE 802.15.4, а также встроенную зарядку литиевой батареи. Стартовая цена — всего $8.99.

Waveshare ESP32-C5-Pico — плата с двухдиапазонным Wi-Fi 6

Основные характеристики

SoC: Espressif ESP32-C5 (одноядерный 32-битный RISC-V, до 240 МГц)

Espressif ESP32-C5 (одноядерный 32-битный RISC-V, до 240 МГц) Память: 384 КБ SRAM + 16 КБ LP-SRAM + 320 КБ ROM + 4 МБ SPI Flash

384 КБ SRAM + 16 КБ LP-SRAM + 320 КБ ROM + 4 МБ SPI Flash Беспроводная связь: Двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2.4 ГГц + 5 ГГц) Bluetooth 5 LE IEEE 802.15.4 (Zigbee 3.0 / Thread)

GPIO: 20 многофункциональных выводов (совместимы с Pico) + 7 дополнительных линий через TCA9554PWR

20 многофункциональных выводов (совместимы с Pico) + 7 дополнительных линий через TCA9554PWR Интерфейсы: UART, I2C, SPI, ADC, PWM

UART, I2C, SPI, ADC, PWM Питание: Встроенная зарядка Li-ion / Li-polymer + разъём 3.7 В

Встроенная зарядка Li-ion / Li-polymer + разъём 3.7 В Программирование: USB Type-C, поддержка ESP-IDF и Arduino IDE

Доступны четыре варианта: с PCB-антенной (Pico / Pico-M) или внешней FPC-антенной (Pico-U / Pico-UM), с установленными или нераспаянными штырьками.

Почему это важно

В отличие от большинства плат форм-фактора Pico, ограниченных 2.4 ГГц Wi-Fi, ESP32-C5-Pico добавляет поддержку 5 ГГц Wi-Fi 6 при сохранении Bluetooth LE и 802.15.4. Это особенно полезно в условиях сильной загруженности диапазона 2.4 ГГц.

Целевые применения

Умный дом и автоматизация зданий

IoT-датчики и шлюзы

Устройства Zigbee / Thread

Автономные проекты на батареях

Прототипирование многопротокольных решений

Источник: Electronics For You