Компания IBASE представила PI900 — компактную встраиваемую материнскую плату формата Pico-ITX, созданную для ускорения AI-систем на периферии в условиях ограниченного пространства. Плата построена на процессорах Intel Core Ultra и объединяет CPU, GPU и NPU на одной платформе, обеспечивая эффективную обработку AI-задач и отзывчивые вычисления без необходимости использовать более крупные системы.
Основные характеристики
- Форм-фактор: Pico-ITX (компактный встраиваемый дизайн)
- Процессор: Intel Core Ultra с интегрированными CPU + GPU + NPU
- Память: Поддержка высокоскоростной DDR5 большой ёмкости
- Дисплей: Несколько интерфейсов отображения для гибкой конфигурации
- Расширение: Слоты M.2 для накопителей и беспроводных модулей
- Интерфейсы: Высокоскоростной Ethernet, несколько USB, последовательные порты и цифровой I/O
- Надёжность: Аппаратная безопасность, мониторинг системы и watchdog
Несмотря на небольшие размеры, PI900 обеспечивает вычислительные ресурсы и возможности расширения, необходимые для современных edge-систем. Интегрированный NPU позволяет выполнять локальный AI-инференс, а высокоёмкая DDR5-память поддерживает задачи с большим объёмом данных.
Целевые применения
- Системы умного ритейла
- Оборудование машинного зрения
- Интерактивные киоски
- Интеллектуальные встраиваемые платформы
- Промышленные и компактные edge-решения
Объединяя интегрированную AI-обработку, высокую ёмкость памяти, гибкость дисплеев и обширный набор интерфейсов в компактном форм-факторе Pico-ITX, плата IBASE PI900 даёт разработчикам масштабируемую платформу для создания более умных и компактных edge-решений.
Источник: Electronics For You