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IBASE PI900: компактная Pico-ITX плата для AI Edge

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1 день назад

IBASE PI900 — компактная Pico-ITX плата ускоряет AI-системы на периферии

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Компания IBASE представила PI900 — компактную встраиваемую материнскую плату формата Pico-ITX, созданную для ускорения AI-систем на периферии в условиях ограниченного пространства. Плата построена на процессорах Intel Core Ultra и объединяет CPU, GPU и NPU на одной платформе, обеспечивая эффективную обработку AI-задач и отзывчивые вычисления без необходимости использовать более крупные системы.

IBASE PI900 Pico-ITX AI edge board

IBASE PI900 — компактная Pico-ITX плата для AI-приложений на периферии

Основные характеристики

  • Форм-фактор: Pico-ITX (компактный встраиваемый дизайн)
  • Процессор: Intel Core Ultra с интегрированными CPU + GPU + NPU
  • Память: Поддержка высокоскоростной DDR5 большой ёмкости
  • Дисплей: Несколько интерфейсов отображения для гибкой конфигурации
  • Расширение: Слоты M.2 для накопителей и беспроводных модулей
  • Интерфейсы: Высокоскоростной Ethernet, несколько USB, последовательные порты и цифровой I/O
  • Надёжность: Аппаратная безопасность, мониторинг системы и watchdog

Несмотря на небольшие размеры, PI900 обеспечивает вычислительные ресурсы и возможности расширения, необходимые для современных edge-систем. Интегрированный NPU позволяет выполнять локальный AI-инференс, а высокоёмкая DDR5-память поддерживает задачи с большим объёмом данных.

Целевые применения

  • Системы умного ритейла
  • Оборудование машинного зрения
  • Интерактивные киоски
  • Интеллектуальные встраиваемые платформы
  • Промышленные и компактные edge-решения

Объединяя интегрированную AI-обработку, высокую ёмкость памяти, гибкость дисплеев и обширный набор интерфейсов в компактном форм-факторе Pico-ITX, плата IBASE PI900 даёт разработчикам масштабируемую платформу для создания более умных и компактных edge-решений.

Источник: Electronics For You

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