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NB7400 — высокоточная ИС защиты многоэлементных батарей

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1 день назад

Nisshinbo NB7400 — высокоточная ИС вторичной защиты для многоэлементных аккумуляторов

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Компания Nisshinbo Micro Devices представила NB7400 — высокоточную ИС вторичной защиты, предназначенную для аккумуляторных сборок из 2–4 элементов Li-ion или Li-polymer, соединённых последовательно. Устройство обеспечивает независимый уровень безопасности, обнаруживая перезаряд и при необходимости полностью разрывая цепь заряда через внешний предохранитель.

Nisshinbo NB7400 secondary protection IC

Nisshinbo NB7400 — высокоточная ИС вторичной защиты многоэлементных аккумуляторов

Основные технические характеристики

  • Количество элементов: 2–4 последовательно соединённых Li-ion / Li-polymer
  • Максимальное входное напряжение: 32 В
  • Диапазон детектирования перезаряда: программируемый от 4,20 В до 4,85 В
  • Точность детектирования: ±20 мВ
  • Выбираемые времена задержки для защиты от ложных срабатываний из-за помех
  • Ток потребления в рабочем режиме: типично 2,5 мкА
  • Ток в режиме shutdown: до 0,2 мкА
  • Встроенный регулятор напряжения: 1,5–3,3 В с точностью ±2%
  • Корпус: компактный DFN(PL)2020-8-GH

NB7400 использует высоковольтный техпроцесс и высокоточный мониторинг напряжения каждого элемента. При обнаружении опасного перезаряда ИС активирует внешний предохранитель, полностью прерывая цепь зарядки и создавая дополнительный барьер безопасности.

Целевые применения

  • Электроинструмент
  • Power bank и портативные зарядные устройства
  • Дроны и БПЛА
  • Другие устройства на многоэлементных литиевых батареях

Сочетание высокой точности, сверхнизкого потребления и встроенного регулятора позволяет повышать безопасность аккумуляторных сборок и одновременно уменьшать количество внешних компонентов.

Источник:  Electronics For You

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