Компания Nisshinbo Micro Devices представила NB7400 — высокоточную ИС вторичной защиты, предназначенную для аккумуляторных сборок из 2–4 элементов Li-ion или Li-polymer, соединённых последовательно. Устройство обеспечивает независимый уровень безопасности, обнаруживая перезаряд и при необходимости полностью разрывая цепь заряда через внешний предохранитель.
Основные технические характеристики
- Количество элементов: 2–4 последовательно соединённых Li-ion / Li-polymer
- Максимальное входное напряжение: 32 В
- Диапазон детектирования перезаряда: программируемый от 4,20 В до 4,85 В
- Точность детектирования: ±20 мВ
- Выбираемые времена задержки для защиты от ложных срабатываний из-за помех
- Ток потребления в рабочем режиме: типично 2,5 мкА
- Ток в режиме shutdown: до 0,2 мкА
- Встроенный регулятор напряжения: 1,5–3,3 В с точностью ±2%
- Корпус: компактный DFN(PL)2020-8-GH
NB7400 использует высоковольтный техпроцесс и высокоточный мониторинг напряжения каждого элемента. При обнаружении опасного перезаряда ИС активирует внешний предохранитель, полностью прерывая цепь зарядки и создавая дополнительный барьер безопасности.
Целевые применения
- Электроинструмент
- Power bank и портативные зарядные устройства
- Дроны и БПЛА
- Другие устройства на многоэлементных литиевых батареях
Сочетание высокой точности, сверхнизкого потребления и встроенного регулятора позволяет повышать безопасность аккумуляторных сборок и одновременно уменьшать количество внешних компонентов.
Источник: Electronics For You