1 день назад

Компания Nisshinbo Micro Devices представила NB7400 — высокоточную ИС вторичной защиты, предназначенную для аккумуляторных сборок из 2–4 элементов Li-ion или Li-polymer, соединённых последовательно. Устройство обеспечивает независимый уровень безопасности, обнаруживая перезаряд и при необходимости полностью разрывая цепь заряда через внешний предохранитель.

Nisshinbo NB7400 — высокоточная ИС вторичной защиты многоэлементных аккумуляторов

Основные технические характеристики

Количество элементов: 2–4 последовательно соединённых Li-ion / Li-polymer

2–4 последовательно соединённых Li-ion / Li-polymer Максимальное входное напряжение: 32 В

32 В Диапазон детектирования перезаряда: программируемый от 4,20 В до 4,85 В

программируемый от 4,20 В до 4,85 В Точность детектирования: ±20 мВ

±20 мВ Выбираемые времена задержки для защиты от ложных срабатываний из-за помех

для защиты от ложных срабатываний из-за помех Ток потребления в рабочем режиме: типично 2,5 мкА

типично 2,5 мкА Ток в режиме shutdown: до 0,2 мкА

до 0,2 мкА Встроенный регулятор напряжения: 1,5–3,3 В с точностью ±2%

1,5–3,3 В с точностью ±2% Корпус: компактный DFN(PL)2020-8-GH

NB7400 использует высоковольтный техпроцесс и высокоточный мониторинг напряжения каждого элемента. При обнаружении опасного перезаряда ИС активирует внешний предохранитель, полностью прерывая цепь зарядки и создавая дополнительный барьер безопасности.

Целевые применения

Электроинструмент

Power bank и портативные зарядные устройства

Дроны и БПЛА

Другие устройства на многоэлементных литиевых батареях

Сочетание высокой точности, сверхнизкого потребления и встроенного регулятора позволяет повышать безопасность аккумуляторных сборок и одновременно уменьшать количество внешних компонентов.

Источник: Electronics For You