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TDK edgeRX PRO — мультисенсор для предиктивного обслуживания

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1 день назад

TDK SensEI edgeRX PRO: мультисенсорная платформа для предиктивного обслуживания

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Компания TDK расширила платформу предиктивного обслуживания edgeRX, представив новый сенсорный модуль SensEI edgeRX PRO. Этот компактный промышленный сенсор объединяет измерение вибрации, акустики, магнитного поля, температуры и вращательного движения с обработкой данных на краю (edge AI), что позволяет выявлять неисправности оборудования раньше и точнее.

TDK SensEI edgeRX PRO multi-sensor module

TDK SensEI edgeRX PRO — мультисенсорный модуль для предиктивного обслуживания

Основные характеристики

  • Мультисенсорный набор: вибрация + акустика (цифровой микрофон) + магнитное поле + температура + вращательное движение
  • Встроенные датчики: 6-осевой IMU, магнитометр, цифровой микрофон
  • Edge AI: обработка данных на устройстве, повышенная частота дискретизации
  • Корпус: степень защиты IP67 для промышленных условий
  • Питание: от батареи или USB (при одновременном подключении приоритет у USB)
  • Срок службы батареи: до 10 лет при непрерывном мониторинге

В отличие от классических вибрационных датчиков, edgeRX PRO фиксирует более широкий спектр состояний оборудования и обнаруживает аномалии, которые часто пропускают односенсорные системы.

Ключевые возможности

  • Обнаружение утечек сжатого воздуха
  • Акустический анализ аномалий
  • Анализ вращения и выравнивания
  • Обнаружение утечек нефти и газа
  • Мониторинг железнодорожных компонентов и подшипников

Целевые применения и отрасли

  • Производство и прецизионная обработка
  • Энергетика и коммунальные службы (электроэнергия, природный газ, нефтегаз)
  • HVAC и умные здания
  • Склады и промышленные объекты
  • Производство литиевых батарей и полупроводников
  • Чёрная металлургия

Сочетание мультисенсорных данных, высокой частоты дискретизации и edge AI позволяет получать более детальный анализ оборудования при поддержке как постоянных установок, так и масштабируемых решений с минимальным обслуживанием.

Источник: Electronics For You

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