Компания TDK расширила платформу предиктивного обслуживания edgeRX, представив новый сенсорный модуль SensEI edgeRX PRO. Этот компактный промышленный сенсор объединяет измерение вибрации, акустики, магнитного поля, температуры и вращательного движения с обработкой данных на краю (edge AI), что позволяет выявлять неисправности оборудования раньше и точнее.
Основные характеристики
- Мультисенсорный набор: вибрация + акустика (цифровой микрофон) + магнитное поле + температура + вращательное движение
- Встроенные датчики: 6-осевой IMU, магнитометр, цифровой микрофон
- Edge AI: обработка данных на устройстве, повышенная частота дискретизации
- Корпус: степень защиты IP67 для промышленных условий
- Питание: от батареи или USB (при одновременном подключении приоритет у USB)
- Срок службы батареи: до 10 лет при непрерывном мониторинге
В отличие от классических вибрационных датчиков, edgeRX PRO фиксирует более широкий спектр состояний оборудования и обнаруживает аномалии, которые часто пропускают односенсорные системы.
Ключевые возможности
- Обнаружение утечек сжатого воздуха
- Акустический анализ аномалий
- Анализ вращения и выравнивания
- Обнаружение утечек нефти и газа
- Мониторинг железнодорожных компонентов и подшипников
Целевые применения и отрасли
- Производство и прецизионная обработка
- Энергетика и коммунальные службы (электроэнергия, природный газ, нефтегаз)
- HVAC и умные здания
- Склады и промышленные объекты
- Производство литиевых батарей и полупроводников
- Чёрная металлургия
Сочетание мультисенсорных данных, высокой частоты дискретизации и edge AI позволяет получать более детальный анализ оборудования при поддержке как постоянных установок, так и масштабируемых решений с минимальным обслуживанием.
Источник: Electronics For You