Компания TDK расширила платформу предиктивного обслуживания edgeRX, представив новый сенсорный модуль SensEI edgeRX PRO. Этот компактный промышленный сенсор объединяет измерение вибрации, акустики, магнитного поля, температуры и вращательного движения с обработкой данных на краю (edge AI), что позволяет выявлять неисправности оборудования раньше и точнее.

TDK SensEI edgeRX PRO — мультисенсорный модуль для предиктивного обслуживания

Основные характеристики

Мультисенсорный набор: вибрация + акустика (цифровой микрофон) + магнитное поле + температура + вращательное движение

вибрация + акустика (цифровой микрофон) + магнитное поле + температура + вращательное движение Встроенные датчики: 6-осевой IMU, магнитометр, цифровой микрофон

6-осевой IMU, магнитометр, цифровой микрофон Edge AI: обработка данных на устройстве, повышенная частота дискретизации

обработка данных на устройстве, повышенная частота дискретизации Корпус: степень защиты IP67 для промышленных условий

степень защиты IP67 для промышленных условий Питание: от батареи или USB (при одновременном подключении приоритет у USB)

от батареи или USB (при одновременном подключении приоритет у USB) Срок службы батареи: до 10 лет при непрерывном мониторинге

В отличие от классических вибрационных датчиков, edgeRX PRO фиксирует более широкий спектр состояний оборудования и обнаруживает аномалии, которые часто пропускают односенсорные системы.

Ключевые возможности

Обнаружение утечек сжатого воздуха

Акустический анализ аномалий

Анализ вращения и выравнивания

Обнаружение утечек нефти и газа

Мониторинг железнодорожных компонентов и подшипников

Целевые применения и отрасли

Производство и прецизионная обработка

Энергетика и коммунальные службы (электроэнергия, природный газ, нефтегаз)

HVAC и умные здания

Склады и промышленные объекты

Производство литиевых батарей и полупроводников

Чёрная металлургия

Сочетание мультисенсорных данных, высокой частоты дискретизации и edge AI позволяет получать более детальный анализ оборудования при поддержке как постоянных установок, так и масштабируемых решений с минимальным обслуживанием.

Источник: Electronics For You