Компания KMM Precision Measuring представила высокоточные датчики перемещения, которые измеряют движение токопроводящих компонентов без физического контакта. Датчики работают в диапазоне температур от –320°F до 1000°F (кратковременно до 1200°F) и выдерживают давление до 5000 psi, что делает их идеальными для ракетных двигателей, ядерных систем и высокотемпературных испытаний.
Основные характеристики
- Температурный диапазон: –320°F…1000°F (кратковременно до 1200°F)
- Давление: до 5000 psi (модель KD-1925), до 3500 psi (KD-1950 и KD-1975)
- Принцип измерения: Бесконтактное измерение токопроводящих поверхностей
- Конструкция: Герметичные лазерно-сварные корпуса из Inconel
- Кабели: Металлическая оболочка и минеральная изоляция
- Электроника: Сигнальный модуль KDM-8206
- Варианты исполнения: Одноканальные в NEMA-корпусе, настольные или в формате Eurocard (до 12 каналов)
Технология изначально разрабатывалась для NASA и атомной энергетики. Датчики выдерживают экстремальные температуры, давление, вибрацию и загрязнения, где обычные контактные датчики выходят из строя.
Целевые применения
- Аэрокосмическая техника и турбонасосы ракетных двигателей
- Ядерные энергетические системы
- Исследования материалов при высоких температурах
- Испытания оборудования в энергетике
- Лабораторные стенды экстремальных условий
Бесконтактный принцип позволяет надёжно измерять перемещение компонентов в условиях, где физический контакт невозможен или опасен.
Источник: Electronics For You