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Бесконтактные датчики KMM измеряют движение в экстремальных условиях

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20 часов назад

Высокоточные бесконтактные датчики перемещения KMM для экстремальных условий

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Компания KMM Precision Measuring представила высокоточные датчики перемещения, которые измеряют движение токопроводящих компонентов без физического контакта. Датчики работают в диапазоне температур от –320°F до 1000°F (кратковременно до 1200°F) и выдерживают давление до 5000 psi, что делает их идеальными для ракетных двигателей, ядерных систем и высокотемпературных испытаний.

KMM high-precision non-contact displacement sensors

Бесконтактные датчики перемещения KMM для высоких температур и давлений

Основные характеристики

  • Температурный диапазон: –320°F…1000°F (кратковременно до 1200°F)
  • Давление: до 5000 psi (модель KD-1925), до 3500 psi (KD-1950 и KD-1975)
  • Принцип измерения: Бесконтактное измерение токопроводящих поверхностей
  • Конструкция: Герметичные лазерно-сварные корпуса из Inconel
  • Кабели: Металлическая оболочка и минеральная изоляция
  • Электроника: Сигнальный модуль KDM-8206
  • Варианты исполнения: Одноканальные в NEMA-корпусе, настольные или в формате Eurocard (до 12 каналов)

Технология изначально разрабатывалась для NASA и атомной энергетики. Датчики выдерживают экстремальные температуры, давление, вибрацию и загрязнения, где обычные контактные датчики выходят из строя.

Целевые применения

  • Аэрокосмическая техника и турбонасосы ракетных двигателей
  • Ядерные энергетические системы
  • Исследования материалов при высоких температурах
  • Испытания оборудования в энергетике
  • Лабораторные стенды экстремальных условий

Бесконтактный принцип позволяет надёжно измерять перемещение компонентов в условиях, где физический контакт невозможен или опасен.

Источник:  Electronics For You

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