Компания KMM Precision Measuring представила высокоточные датчики перемещения, которые измеряют движение токопроводящих компонентов без физического контакта. Датчики работают в диапазоне температур от –320°F до 1000°F (кратковременно до 1200°F) и выдерживают давление до 5000 psi, что делает их идеальными для ракетных двигателей, ядерных систем и высокотемпературных испытаний.

Бесконтактные датчики перемещения KMM для высоких температур и давлений

Основные характеристики

Температурный диапазон: –320°F…1000°F (кратковременно до 1200°F)

–320°F…1000°F (кратковременно до 1200°F) Давление: до 5000 psi (модель KD-1925), до 3500 psi (KD-1950 и KD-1975)

до 5000 psi (модель KD-1925), до 3500 psi (KD-1950 и KD-1975) Принцип измерения: Бесконтактное измерение токопроводящих поверхностей

Бесконтактное измерение токопроводящих поверхностей Конструкция: Герметичные лазерно-сварные корпуса из Inconel

Герметичные лазерно-сварные корпуса из Inconel Кабели: Металлическая оболочка и минеральная изоляция

Металлическая оболочка и минеральная изоляция Электроника: Сигнальный модуль KDM-8206

Сигнальный модуль KDM-8206 Варианты исполнения: Одноканальные в NEMA-корпусе, настольные или в формате Eurocard (до 12 каналов)

Технология изначально разрабатывалась для NASA и атомной энергетики. Датчики выдерживают экстремальные температуры, давление, вибрацию и загрязнения, где обычные контактные датчики выходят из строя.

Целевые применения

Аэрокосмическая техника и турбонасосы ракетных двигателей

Ядерные энергетические системы

Исследования материалов при высоких температурах

Испытания оборудования в энергетике

Лабораторные стенды экстремальных условий

Бесконтактный принцип позволяет надёжно измерять перемещение компонентов в условиях, где физический контакт невозможен или опасен.

Источник: Electronics For You