1 день назад

Компания PI (Physik Instrumente) представила E-413 — компактный шестиканальный пьезодрайвер, предназначенный для точного управления пьезоэлектрическими устройствами. Низкошумящий усилитель поддерживает биполярную высоковольтную работу и оптимизирован для многоосевых пьезосистем, включая стеки, сканирующие трубки, сдвиговые актуаторы и XYZ-ступени в статических и динамических приложениях.

PI E-413 — шестиканальный пьезодрайвер для преобразователей, сканирующих трубок и актуаторов

Основные характеристики

Количество каналов: 6 независимых высоковольтных выходов

6 независимых высоковольтных выходов Диапазон выходного напряжения: от –250 В до +250 В (биполярный режим)

от –250 В до +250 В (биполярный режим) Пиковый ток: до 100 мА на канал

до 100 мА на канал Пиковая мощность: 50 Вт

50 Вт Шумовые характеристики: низкошумящая конструкция для высокоточных применений

низкошумящая конструкция для высокоточных применений Форм-фактор: компактный дизайн, доступны OEM-модули

Многоканальная архитектура упрощает управление сложными многоосевыми пьезоустройствами, трубками, бенедерами и позиционирующими ступенями из одного блока, снижая сложность системы и требования к пространству.

Целевые применения

Нанопозиционирование и прецизионные ступени

Сканирующие трубки и сдвиговые актуаторы

Активная оптика и системы гашения вибраций

Микрообработка, микронасосы и микродозирование

Медицинская техника, фотоника, микроскопия и нанотехнологии

Авиакосмическая отрасль, лазерная обработка и научные исследования

Пьезоэлектрические преобразователи могут реагировать в микросекундном диапазоне, обеспечивая быстрое и точное движение. E-413 использует эту возможность для поддержки высокоскоростного переключения, управления клапанами и других требовательных промышленных и исследовательских применений.

Источник: Electronics For You