Компания PI (Physik Instrumente) представила E-413 — компактный шестиканальный пьезодрайвер, предназначенный для точного управления пьезоэлектрическими устройствами. Низкошумящий усилитель поддерживает биполярную высоковольтную работу и оптимизирован для многоосевых пьезосистем, включая стеки, сканирующие трубки, сдвиговые актуаторы и XYZ-ступени в статических и динамических приложениях.
Основные характеристики
- Количество каналов: 6 независимых высоковольтных выходов
- Диапазон выходного напряжения: от –250 В до +250 В (биполярный режим)
- Пиковый ток: до 100 мА на канал
- Пиковая мощность: 50 Вт
- Шумовые характеристики: низкошумящая конструкция для высокоточных применений
- Форм-фактор: компактный дизайн, доступны OEM-модули
Многоканальная архитектура упрощает управление сложными многоосевыми пьезоустройствами, трубками, бенедерами и позиционирующими ступенями из одного блока, снижая сложность системы и требования к пространству.
Целевые применения
- Нанопозиционирование и прецизионные ступени
- Сканирующие трубки и сдвиговые актуаторы
- Активная оптика и системы гашения вибраций
- Микрообработка, микронасосы и микродозирование
- Медицинская техника, фотоника, микроскопия и нанотехнологии
- Авиакосмическая отрасль, лазерная обработка и научные исследования
Пьезоэлектрические преобразователи могут реагировать в микросекундном диапазоне, обеспечивая быстрое и точное движение. E-413 использует эту возможность для поддержки высокоскоростного переключения, управления клапанами и других требовательных промышленных и исследовательских применений.
Источник: Electronics For You