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PI E-413: шестиканальный пьезодрайвер для точного управления

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1 день назад

PI E-413 — шестиканальный пьезодрайвер для высокоточного управления

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Компания PI (Physik Instrumente) представила E-413 — компактный шестиканальный пьезодрайвер, предназначенный для точного управления пьезоэлектрическими устройствами. Низкошумящий усилитель поддерживает биполярную высоковольтную работу и оптимизирован для многоосевых пьезосистем, включая стеки, сканирующие трубки, сдвиговые актуаторы и XYZ-ступени в статических и динамических приложениях.

PI E-413 six-channel piezo driver

PI E-413 — шестиканальный пьезодрайвер для преобразователей, сканирующих трубок и актуаторов

Основные характеристики

  • Количество каналов: 6 независимых высоковольтных выходов
  • Диапазон выходного напряжения: от –250 В до +250 В (биполярный режим)
  • Пиковый ток: до 100 мА на канал
  • Пиковая мощность: 50 Вт
  • Шумовые характеристики: низкошумящая конструкция для высокоточных применений
  • Форм-фактор: компактный дизайн, доступны OEM-модули

Многоканальная архитектура упрощает управление сложными многоосевыми пьезоустройствами, трубками, бенедерами и позиционирующими ступенями из одного блока, снижая сложность системы и требования к пространству.

Целевые применения

  • Нанопозиционирование и прецизионные ступени
  • Сканирующие трубки и сдвиговые актуаторы
  • Активная оптика и системы гашения вибраций
  • Микрообработка, микронасосы и микродозирование
  • Медицинская техника, фотоника, микроскопия и нанотехнологии
  • Авиакосмическая отрасль, лазерная обработка и научные исследования

Пьезоэлектрические преобразователи могут реагировать в микросекундном диапазоне, обеспечивая быстрое и точное движение. E-413 использует эту возможность для поддержки высокоскоростного переключения, управления клапанами и других требовательных промышленных и исследовательских применений.

Источник: Electronics For You

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