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Microchip Low-Power NFC Bridging на PIC16F13145

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20 часов назад

Референсный дизайн Microchip Low-Power NFC Bridging упрощает разработку подключённых встраиваемых систем

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Компания Microchip представила референсный дизайн Low-Power NFC Bridging Solution на базе микроконтроллера PIC16F13145. Решение обеспечивает гибкий и энергоэффективный способ добавления NFC-связи во встраиваемые устройства с поддержкой питания от NFC-ридера или собственного источника, а также удобным подключением датчиков.

Microchip Low-Power NFC Bridging Solution Reference Design

Референсный дизайн Microchip Low-Power NFC Bridging на PIC16F13145

Основные характеристики

  • Микроконтроллер: PIC16F13145
  • Режимы питания: от NFC-ридера или собственное (3,3 В / 5 В через micro-USB)
  • Минимальное потребление: 2,5 мА при 3,3 В (режим RFID-метки)
  • Режим по умолчанию: работа в качестве NFC-метки для связи со смартфоном/ридером
  • Расширение: разъём mikroBus для Click Boards и плат разработки Microchip
  • Интерфейсы: UART, SPI, I²C, GPIO и аналоговые входы/выходы
  • Configurable Logic Block: аппаратные функции, снижающие количество внешних компонентов
  • Поддержка подключения датчиков и кастомизации под конкретные приложения

Платформа позволяет выполнять функции блокировки/разблокировки, диагностики и проверки данных с датчиков через NFC. Низкое энергопотребление и гибкая архитектура делают её удобной основой для широкого спектра подключённых устройств.

Целевые применения

  • Потребительская электроника
  • Промышленное оборудование
  • Автомобильные системы
  • Умная бытовая техника

Сочетание NFC-связи, конфигурируемой обработки и гибкого считывания в низкопотребляющей архитектуре помогает разработчикам ускорять создание подключённых встраиваемых продуктов.

Источник: Electronics For You

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