Компания Microchip представила референсный дизайн Low-Power NFC Bridging Solution на базе микроконтроллера PIC16F13145. Решение обеспечивает гибкий и энергоэффективный способ добавления NFC-связи во встраиваемые устройства с поддержкой питания от NFC-ридера или собственного источника, а также удобным подключением датчиков.

Референсный дизайн Microchip Low-Power NFC Bridging на PIC16F13145

Основные характеристики

Микроконтроллер: PIC16F13145

PIC16F13145 Режимы питания: от NFC-ридера или собственное (3,3 В / 5 В через micro-USB)

от NFC-ридера или собственное (3,3 В / 5 В через micro-USB) Минимальное потребление: 2,5 мА при 3,3 В (режим RFID-метки)

2,5 мА при 3,3 В (режим RFID-метки) Режим по умолчанию: работа в качестве NFC-метки для связи со смартфоном/ридером

работа в качестве NFC-метки для связи со смартфоном/ридером Расширение: разъём mikroBus для Click Boards и плат разработки Microchip

разъём mikroBus для Click Boards и плат разработки Microchip Интерфейсы: UART, SPI, I²C, GPIO и аналоговые входы/выходы

UART, SPI, I²C, GPIO и аналоговые входы/выходы Configurable Logic Block: аппаратные функции, снижающие количество внешних компонентов

аппаратные функции, снижающие количество внешних компонентов Поддержка подключения датчиков и кастомизации под конкретные приложения

Платформа позволяет выполнять функции блокировки/разблокировки, диагностики и проверки данных с датчиков через NFC. Низкое энергопотребление и гибкая архитектура делают её удобной основой для широкого спектра подключённых устройств.

Целевые применения

Потребительская электроника

Промышленное оборудование

Автомобильные системы

Умная бытовая техника

Сочетание NFC-связи, конфигурируемой обработки и гибкого считывания в низкопотребляющей архитектуре помогает разработчикам ускорять создание подключённых встраиваемых продуктов.

Источник: Electronics For You