Компания Microchip представила референсный дизайн Low-Power NFC Bridging Solution на базе микроконтроллера PIC16F13145. Решение обеспечивает гибкий и энергоэффективный способ добавления NFC-связи во встраиваемые устройства с поддержкой питания от NFC-ридера или собственного источника, а также удобным подключением датчиков.
Основные характеристики
- Микроконтроллер: PIC16F13145
- Режимы питания: от NFC-ридера или собственное (3,3 В / 5 В через micro-USB)
- Минимальное потребление: 2,5 мА при 3,3 В (режим RFID-метки)
- Режим по умолчанию: работа в качестве NFC-метки для связи со смартфоном/ридером
- Расширение: разъём mikroBus для Click Boards и плат разработки Microchip
- Интерфейсы: UART, SPI, I²C, GPIO и аналоговые входы/выходы
- Configurable Logic Block: аппаратные функции, снижающие количество внешних компонентов
- Поддержка подключения датчиков и кастомизации под конкретные приложения
Платформа позволяет выполнять функции блокировки/разблокировки, диагностики и проверки данных с датчиков через NFC. Низкое энергопотребление и гибкая архитектура делают её удобной основой для широкого спектра подключённых устройств.
Целевые применения
- Потребительская электроника
- Промышленное оборудование
- Автомобильные системы
- Умная бытовая техника
Сочетание NFC-связи, конфигурируемой обработки и гибкого считывания в низкопотребляющей архитектуре помогает разработчикам ускорять создание подключённых встраиваемых продуктов.
Источник: Electronics For You