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150Вт quarter-brick DC/DC-модуль для железнодорожных систем

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1 день назад

HLK-150MQ110S24A — 150-ваттный DC/DC-модуль для железнодорожных систем питания

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Компания Shenzhen Hi-Link Electronic представила компактный 150-ваттный DC/DC-модуль HLK-150MQ110S24A в форм-факторе quarter-brick. Модуль предназначен для железнодорожных и транспортных систем, обеспечивает стабильное выходное напряжение 24 В при широком диапазоне входного напряжения 43–160 В DC и соответствует требованиям стандарта EN50155. Дистрибьютор — Rajguru Electronics.

HLK-150MQ110S24A railway DC/DC module

HLK-150MQ110S24A — 150Вт quarter-brick DC/DC-модуль для железнодорожных применений

Основные характеристики

  • Входное напряжение: 43–160 В DC (диапазон 4:1), номинал 110 В DC
  • Выход: 24 В DC / до 6,25 А (150 Вт)
  • КПД: до 91% при полной нагрузке
  • Частота преобразования: 250 кГц (типичная)
  • Время восстановления после переходных процессов: 200 мкс (типичное)
  • Температурный дрейф: ±0,02 %/°C максимум
  • MTBF: 150 000 часов
  • Рабочий температурный диапазон: –40°C…+105°C

Изоляция и защита

  • Изоляция вход–выход: до 3000 В DC
  • Изоляция вход–корпус: 2100 В DC
  • Сопротивление изоляции: ≥ 100 МОм
  • Порог защиты от перенапряжения на выходе: 125–140%
  • Защиты: от пониженного входного напряжения, перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания (самовосстанавливающийся hiccup-режим)

Дополнительно реализованы удалённое включение/выключение, подстройка выходного напряжения и удалённая компенсация. Минимальная нагрузка не требуется.

Механика и охлаждение

  • Форм-фактор: quarter-brick
  • Масса: 72 г (стандартный вариант), 125 г (с радиатором)
  • Опциональный алюминиевый радиатор: 61 × 39 × 15 мм
  • Охлаждение: кондуктивное или принудительное воздушное

Целевые применения

  • Электронные системы управления и бортовое оборудование железнодорожного транспорта
  • Транспортные подсистемы, требующие стабильного питания 24 В
  • Промышленное оборудование с широкими колебаниями напряжения шины питания

Широкий диапазон входного напряжения, высокая гальваническая изоляция, полный набор защит и компактный размер делают HLK-150MQ110S24A надёжным решением для жёстких условий эксплуатации на железнодорожном транспорте.

Источник: Electronics For You

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