Компания Shenzhen Hi-Link Electronic представила компактный 150-ваттный DC/DC-модуль HLK-150MQ110S24A в форм-факторе quarter-brick. Модуль предназначен для железнодорожных и транспортных систем, обеспечивает стабильное выходное напряжение 24 В при широком диапазоне входного напряжения 43–160 В DC и соответствует требованиям стандарта EN50155. Дистрибьютор — Rajguru Electronics.
Основные характеристики
- Входное напряжение: 43–160 В DC (диапазон 4:1), номинал 110 В DC
- Выход: 24 В DC / до 6,25 А (150 Вт)
- КПД: до 91% при полной нагрузке
- Частота преобразования: 250 кГц (типичная)
- Время восстановления после переходных процессов: 200 мкс (типичное)
- Температурный дрейф: ±0,02 %/°C максимум
- MTBF: 150 000 часов
- Рабочий температурный диапазон: –40°C…+105°C
Изоляция и защита
- Изоляция вход–выход: до 3000 В DC
- Изоляция вход–корпус: 2100 В DC
- Сопротивление изоляции: ≥ 100 МОм
- Порог защиты от перенапряжения на выходе: 125–140%
- Защиты: от пониженного входного напряжения, перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания (самовосстанавливающийся hiccup-режим)
Дополнительно реализованы удалённое включение/выключение, подстройка выходного напряжения и удалённая компенсация. Минимальная нагрузка не требуется.
Механика и охлаждение
- Форм-фактор: quarter-brick
- Масса: 72 г (стандартный вариант), 125 г (с радиатором)
- Опциональный алюминиевый радиатор: 61 × 39 × 15 мм
- Охлаждение: кондуктивное или принудительное воздушное
Целевые применения
- Электронные системы управления и бортовое оборудование железнодорожного транспорта
- Транспортные подсистемы, требующие стабильного питания 24 В
- Промышленное оборудование с широкими колебаниями напряжения шины питания
Широкий диапазон входного напряжения, высокая гальваническая изоляция, полный набор защит и компактный размер делают HLK-150MQ110S24A надёжным решением для жёстких условий эксплуатации на железнодорожном транспорте.
Источник: Electronics For You