1 день назад

Компания Shenzhen Hi-Link Electronic представила компактный 150-ваттный DC/DC-модуль HLK-150MQ110S24A в форм-факторе quarter-brick. Модуль предназначен для железнодорожных и транспортных систем, обеспечивает стабильное выходное напряжение 24 В при широком диапазоне входного напряжения 43–160 В DC и соответствует требованиям стандарта EN50155. Дистрибьютор — Rajguru Electronics.

HLK-150MQ110S24A — 150Вт quarter-brick DC/DC-модуль для железнодорожных применений

Основные характеристики

Входное напряжение: 43–160 В DC (диапазон 4:1), номинал 110 В DC

43–160 В DC (диапазон 4:1), номинал 110 В DC Выход: 24 В DC / до 6,25 А (150 Вт)

24 В DC / до 6,25 А (150 Вт) КПД: до 91% при полной нагрузке

до 91% при полной нагрузке Частота преобразования: 250 кГц (типичная)

250 кГц (типичная) Время восстановления после переходных процессов: 200 мкс (типичное)

200 мкс (типичное) Температурный дрейф: ±0,02 %/°C максимум

±0,02 %/°C максимум MTBF: 150 000 часов

150 000 часов Рабочий температурный диапазон: –40°C…+105°C

Изоляция и защита

Изоляция вход–выход: до 3000 В DC

Изоляция вход–корпус: 2100 В DC

Сопротивление изоляции: ≥ 100 МОм

Порог защиты от перенапряжения на выходе: 125–140%

Защиты: от пониженного входного напряжения, перегрузки по току, перенапряжения, перегрева и короткого замыкания (самовосстанавливающийся hiccup-режим)

Дополнительно реализованы удалённое включение/выключение, подстройка выходного напряжения и удалённая компенсация. Минимальная нагрузка не требуется.

Механика и охлаждение

Форм-фактор: quarter-brick

Масса: 72 г (стандартный вариант), 125 г (с радиатором)

Опциональный алюминиевый радиатор: 61 × 39 × 15 мм

Охлаждение: кондуктивное или принудительное воздушное

Целевые применения

Электронные системы управления и бортовое оборудование железнодорожного транспорта

Транспортные подсистемы, требующие стабильного питания 24 В

Промышленное оборудование с широкими колебаниями напряжения шины питания

Широкий диапазон входного напряжения, высокая гальваническая изоляция, полный набор защит и компактный размер делают HLK-150MQ110S24A надёжным решением для жёстких условий эксплуатации на железнодорожном транспорте.

Источник: Electronics For You