Rigol представила две компактные и лёгкие RF-системы: серию RSA800 (real-time spectrum analysers) и серию DINA800 (vector network analysers). Обе модели весят всего 1,9 кг и предлагаются по цене от £1 650. Они становятся удобной альтернативой крупным лабораторным приборам для разработки беспроводных систем, EMC-тестирования, научных исследований, сервисного обслуживания и работы с антеннами.

Rigol RSA800 — real-time spectrum analyser и DINA800 — vector network analyser

Общие характеристики

Масса: 1,9 кг

7-дюймовый мультитач-дисплей с прямым управлением трассами и маркерами

Полоса real-time: 40 МГц

Полноценный двухпортовый векторный анализ цепей

Питание через USB-C

Интерфейсы: USB, LAN, HDMI

Удалённое управление по SCPI

Серия RSA800 — Real-Time Spectrum Analyser

Диапазон частот: 5 кГц – 14 ГГц

Сочетание swept-анализа и real-time spectrum analysis

Типичный DANL: –168 дБм

Встроенный tracking generator (в базовой комплектации)

Опции: векторный анализ сигналов, аналоговая демодуляция, EMI pre-compliance

Встроенный tracking generator позволяет измерять фильтры, антенны и кабели без внешнего генератора.

Серия DINA800 — Vector Network Analyser

Полноценный двухпортовый VNA с измерением всех S-параметров (S11, S12, S21, S22)

Динамический диапазон: до 125 дБ

Шум трассы: до 0,005 дБ RMS

Опции: Distance-to-Fault (DTF) и Time-Domain Reflectometry (TDR)

Подходит для характеризации фильтров и антенн, а также для измерения импеданса печатных плат.

Целевые применения

Разработка беспроводных систем и валидация RF-дизайна

EMC pre-compliance тестирование

Учебные и научные лаборатории

Сервисное и полевое обслуживание

Тестирование антенн, фильтров и кабелей

Компактный размер, питание по USB-C и высокий уровень измерительных характеристик делают эти приборы удобными как для лабораторного стола, так и для мобильного использования.

Источник: Electronics For You