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Компактные RF-анализаторы Rigol RSA800 и DINA800

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19 часов назад

Компактные RF-анализаторы Rigol RSA800 и DINA800 — расширенные измерения на рабочем столе

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Rigol представила две компактные и лёгкие RF-системы: серию RSA800 (real-time spectrum analysers) и серию DINA800 (vector network analysers). Обе модели весят всего 1,9 кг и предлагаются по цене от £1 650. Они становятся удобной альтернативой крупным лабораторным приборам для разработки беспроводных систем, EMC-тестирования, научных исследований, сервисного обслуживания и работы с антеннами.

Rigol RSA800 and DINA800 compact RF analysers

Rigol RSA800 — real-time spectrum analyser и DINA800 — vector network analyser

Общие характеристики

  • Масса: 1,9 кг
  • 7-дюймовый мультитач-дисплей с прямым управлением трассами и маркерами
  • Полоса real-time: 40 МГц
  • Полноценный двухпортовый векторный анализ цепей
  • Питание через USB-C
  • Интерфейсы: USB, LAN, HDMI
  • Удалённое управление по SCPI

Серия RSA800 — Real-Time Spectrum Analyser

  • Диапазон частот: 5 кГц – 14 ГГц
  • Сочетание swept-анализа и real-time spectrum analysis
  • Типичный DANL: –168 дБм
  • Встроенный tracking generator (в базовой комплектации)
  • Опции: векторный анализ сигналов, аналоговая демодуляция, EMI pre-compliance

Встроенный tracking generator позволяет измерять фильтры, антенны и кабели без внешнего генератора.

Серия DINA800 — Vector Network Analyser

  • Полноценный двухпортовый VNA с измерением всех S-параметров (S11, S12, S21, S22)
  • Динамический диапазон: до 125 дБ
  • Шум трассы: до 0,005 дБ RMS
  • Опции: Distance-to-Fault (DTF) и Time-Domain Reflectometry (TDR)

Подходит для характеризации фильтров и антенн, а также для измерения импеданса печатных плат.

Целевые применения

  • Разработка беспроводных систем и валидация RF-дизайна
  • EMC pre-compliance тестирование
  • Учебные и научные лаборатории
  • Сервисное и полевое обслуживание
  • Тестирование антенн, фильтров и кабелей

Компактный размер, питание по USB-C и высокий уровень измерительных характеристик делают эти приборы удобными как для лабораторного стола, так и для мобильного использования.

Источник: Electronics For You

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