Rigol представила две компактные и лёгкие RF-системы: серию RSA800 (real-time spectrum analysers) и серию DINA800 (vector network analysers). Обе модели весят всего 1,9 кг и предлагаются по цене от £1 650. Они становятся удобной альтернативой крупным лабораторным приборам для разработки беспроводных систем, EMC-тестирования, научных исследований, сервисного обслуживания и работы с антеннами.
Общие характеристики
- Масса: 1,9 кг
- 7-дюймовый мультитач-дисплей с прямым управлением трассами и маркерами
- Полоса real-time: 40 МГц
- Полноценный двухпортовый векторный анализ цепей
- Питание через USB-C
- Интерфейсы: USB, LAN, HDMI
- Удалённое управление по SCPI
Серия RSA800 — Real-Time Spectrum Analyser
- Диапазон частот: 5 кГц – 14 ГГц
- Сочетание swept-анализа и real-time spectrum analysis
- Типичный DANL: –168 дБм
- Встроенный tracking generator (в базовой комплектации)
- Опции: векторный анализ сигналов, аналоговая демодуляция, EMI pre-compliance
Встроенный tracking generator позволяет измерять фильтры, антенны и кабели без внешнего генератора.
Серия DINA800 — Vector Network Analyser
- Полноценный двухпортовый VNA с измерением всех S-параметров (S11, S12, S21, S22)
- Динамический диапазон: до 125 дБ
- Шум трассы: до 0,005 дБ RMS
- Опции: Distance-to-Fault (DTF) и Time-Domain Reflectometry (TDR)
Подходит для характеризации фильтров и антенн, а также для измерения импеданса печатных плат.
Целевые применения
- Разработка беспроводных систем и валидация RF-дизайна
- EMC pre-compliance тестирование
- Учебные и научные лаборатории
- Сервисное и полевое обслуживание
- Тестирование антенн, фильтров и кабелей
Компактный размер, питание по USB-C и высокий уровень измерительных характеристик делают эти приборы удобными как для лабораторного стола, так и для мобильного использования.
Источник: Electronics For You