1 день назад

Компания Nuvoton расширила портфель кремниевых решений для платформ Open Compute Project (OCP), ориентированных на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Новые продукты охватывают управление серверами, мониторинг высоковольтных батарей, безопасность платформы и термоконтроль — обеспечивая более высокую плотность, усиленную защиту и лучшую энергоэффективность.

Nuvoton Arbel NPCM8mnx SiP и связанные решения для управления и безопасности ИИ-дата-центров

Основные характеристики

Arbel NPCM8mnx SiP — полный подсистемный Baseboard Management Controller (BMC) в одном корпусе

— полный подсистемный Baseboard Management Controller (BMC) в одном корпусе Сокращение площади платы BMC до 70%

Встроенная постквантовая криптография (PQC) и открытая архитектура

и открытая архитектура NPCM5mnx Satellite Management Controller — процессор ARM Cortex-M7 + Caliptra 2.1 Root of Trust + PQC

— процессор ARM Cortex-M7 + Caliptra 2.1 Root of Trust + PQC Поддержка многоузловых архитектур и OCP Streaming Boot

ИС мониторинга батарей для резервных блоков питания 400 В и 800 В

Возможность daisy-chain мониторинга до 55 устройств

Специальный сверхнизкопотребляющий режим транспортировки и хранения батарей

NuMicro M2354 MCU с TrustZone, Secure Boot, DICE, SPDM, PLDM и постквантовой криптографией

с TrustZone, Secure Boot, DICE, SPDM, PLDM и постквантовой криптографией Сверхнизкопотребляющие датчики температуры, интеллектуальное управление вентиляторами и I²C-менеджмент

Решения позволяют создавать более компактные и защищённые ИИ-серверы, а также упрощают реализацию высоковольтных резервных систем питания за счёт снижения количества компонентов.

Целевые применения

Гиперскейл дата-центры для ИИ

OCP-платформы облачной инфраструктуры

GPU-кластеры и ускорители ИИ

Высоковольтные Battery Backup Units (400 В / 800 В)

Облачные и HPC-серверы следующего поколения

Сочетание компактного SiP, постквантовой безопасности, поддержки высоковольтных батарей и продвинутого термоуправления помогает операторам масштабировать инфраструктуру ИИ более эффективно и надёжно.

Источник: Electronics For You