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Nuvoton Secure Silicon для ИИ-облака и OCP-платформ

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1 день назад

Безопасный кремний Nuvoton ускоряет инфраструктуру ИИ в облаке

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Компания Nuvoton расширила портфель кремниевых решений для платформ Open Compute Project (OCP), ориентированных на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Новые продукты охватывают управление серверами, мониторинг высоковольтных батарей, безопасность платформы и термоконтроль — обеспечивая более высокую плотность, усиленную защиту и лучшую энергоэффективность.

Nuvoton secure silicon for AI cloud infrastructure

Nuvoton Arbel NPCM8mnx SiP и связанные решения для управления и безопасности ИИ-дата-центров

Основные характеристики

  • Arbel NPCM8mnx SiP — полный подсистемный Baseboard Management Controller (BMC) в одном корпусе
  • Сокращение площади платы BMC до 70%
  • Встроенная постквантовая криптография (PQC) и открытая архитектура
  • NPCM5mnx Satellite Management Controller — процессор ARM Cortex-M7 + Caliptra 2.1 Root of Trust + PQC
  • Поддержка многоузловых архитектур и OCP Streaming Boot
  • ИС мониторинга батарей для резервных блоков питания 400 В и 800 В
  • Возможность daisy-chain мониторинга до 55 устройств
  • Специальный сверхнизкопотребляющий режим транспортировки и хранения батарей
  • NuMicro M2354 MCU с TrustZone, Secure Boot, DICE, SPDM, PLDM и постквантовой криптографией
  • Сверхнизкопотребляющие датчики температуры, интеллектуальное управление вентиляторами и I²C-менеджмент

Решения позволяют создавать более компактные и защищённые ИИ-серверы, а также упрощают реализацию высоковольтных резервных систем питания за счёт снижения количества компонентов.

Целевые применения

  • Гиперскейл дата-центры для ИИ
  • OCP-платформы облачной инфраструктуры
  • GPU-кластеры и ускорители ИИ
  • Высоковольтные Battery Backup Units (400 В / 800 В)
  • Облачные и HPC-серверы следующего поколения

Сочетание компактного SiP, постквантовой безопасности, поддержки высоковольтных батарей и продвинутого термоуправления помогает операторам масштабировать инфраструктуру ИИ более эффективно и надёжно.

Источник: Electronics For You

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