Компания Nuvoton расширила портфель кремниевых решений для платформ Open Compute Project (OCP), ориентированных на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления. Новые продукты охватывают управление серверами, мониторинг высоковольтных батарей, безопасность платформы и термоконтроль — обеспечивая более высокую плотность, усиленную защиту и лучшую энергоэффективность.
Основные характеристики
- Arbel NPCM8mnx SiP — полный подсистемный Baseboard Management Controller (BMC) в одном корпусе
- Сокращение площади платы BMC до 70%
- Встроенная постквантовая криптография (PQC) и открытая архитектура
- NPCM5mnx Satellite Management Controller — процессор ARM Cortex-M7 + Caliptra 2.1 Root of Trust + PQC
- Поддержка многоузловых архитектур и OCP Streaming Boot
- ИС мониторинга батарей для резервных блоков питания 400 В и 800 В
- Возможность daisy-chain мониторинга до 55 устройств
- Специальный сверхнизкопотребляющий режим транспортировки и хранения батарей
- NuMicro M2354 MCU с TrustZone, Secure Boot, DICE, SPDM, PLDM и постквантовой криптографией
- Сверхнизкопотребляющие датчики температуры, интеллектуальное управление вентиляторами и I²C-менеджмент
Решения позволяют создавать более компактные и защищённые ИИ-серверы, а также упрощают реализацию высоковольтных резервных систем питания за счёт снижения количества компонентов.
Целевые применения
- Гиперскейл дата-центры для ИИ
- OCP-платформы облачной инфраструктуры
- GPU-кластеры и ускорители ИИ
- Высоковольтные Battery Backup Units (400 В / 800 В)
- Облачные и HPC-серверы следующего поколения
Сочетание компактного SiP, постквантовой безопасности, поддержки высоковольтных батарей и продвинутого термоуправления помогает операторам масштабировать инфраструктуру ИИ более эффективно и надёжно.
Источник: Electronics For You