Компания TDK Corporation расширила портфель алюминиевых электролитических конденсаторов, представив новые версии серии B43693/B43793 на 125 В и обновив серию B41687/B41787 на 63 В. Конденсаторы с повышенной устойчивостью к вибрациям предназначены для компактных DC-Link батарейных банков в системах 48–120 В, используемых в малых электромобилях, микромобильности, погрузчиках, электролодках, гуманоидных роботах и промышленном оборудовании.
Основные характеристики
- Номинальное напряжение: 125 В (B43693/B43793) и 63 В (B41687/B41787)
- Диапазон ёмкости: 56–650 мкФ (серия 125 В); 510–4800 мкФ (серия 63 В)
- Пульсирующий ток: до 21,6 А
- Рабочая температура: до +140°C (125 В); до +150°C (63 В)
- Размеры корпуса: от 16 × 25 мм до 21 × 49 мм
- Низкое ESR и высокая способность выдерживать пульсации тока
- Устойчивость к вибрациям: до 20 g (стандарт), до 60 g по запросу
- Аксиальные выводы и soldering-star терминалы для гибкого монтажа
Серия 125 В позволяет реализовать более высокое напряжение DC-Link на одном конденсаторе без последовательного соединения, что уменьшает количество компонентов и упрощает конструкцию батареи. Монтаж на радиатор может более чем вдвое повысить допустимый пульсирующий ток (пример: конденсатор 18 × 30 мм с рейтингом 5,2 А при +105°C ambient способен работать на 11,1 А при поддержании температуры корпуса +105°C).
Целевые применения
- Малые электромобили и платформы микромобильности
- Погрузчики и электролодки
- Гуманоидные роботы и автомобильная электроника
- Промышленное оборудование на батареях
- Компактные 96-вольтовые батареи в условиях высоких температур и динамических нагрузок
Благодаря низкому ESR, высокой токовой нагрузке и устойчивости к вибрациям конденсаторы помогают снижать потери мощности, улучшать тепловые характеристики и создавать более компактные и экономичные DC-Link решения.
Источник: Electronics For You