Компания TDK Corporation расширила портфель алюминиевых электролитических конденсаторов, представив новые версии серии B43693/B43793 на 125 В и обновив серию B41687/B41787 на 63 В. Конденсаторы с повышенной устойчивостью к вибрациям предназначены для компактных DC-Link батарейных банков в системах 48–120 В, используемых в малых электромобилях, микромобильности, погрузчиках, электролодках, гуманоидных роботах и промышленном оборудовании.

TDK новые конденсаторы 125 В и обновлённые 63 В для батарейных систем

Основные характеристики

Номинальное напряжение: 125 В (B43693/B43793) и 63 В (B41687/B41787)

125 В (B43693/B43793) и 63 В (B41687/B41787) Диапазон ёмкости: 56–650 мкФ (серия 125 В); 510–4800 мкФ (серия 63 В)

56–650 мкФ (серия 125 В); 510–4800 мкФ (серия 63 В) Пульсирующий ток: до 21,6 А

до 21,6 А Рабочая температура: до +140°C (125 В); до +150°C (63 В)

до +140°C (125 В); до +150°C (63 В) Размеры корпуса: от 16 × 25 мм до 21 × 49 мм

от 16 × 25 мм до 21 × 49 мм Низкое ESR и высокая способность выдерживать пульсации тока

и высокая способность выдерживать пульсации тока Устойчивость к вибрациям: до 20 g (стандарт), до 60 g по запросу

до 20 g (стандарт), до 60 g по запросу Аксиальные выводы и soldering-star терминалы для гибкого монтажа

Серия 125 В позволяет реализовать более высокое напряжение DC-Link на одном конденсаторе без последовательного соединения, что уменьшает количество компонентов и упрощает конструкцию батареи. Монтаж на радиатор может более чем вдвое повысить допустимый пульсирующий ток (пример: конденсатор 18 × 30 мм с рейтингом 5,2 А при +105°C ambient способен работать на 11,1 А при поддержании температуры корпуса +105°C).

Целевые применения

Малые электромобили и платформы микромобильности

Погрузчики и электролодки

Гуманоидные роботы и автомобильная электроника

Промышленное оборудование на батареях

Компактные 96-вольтовые батареи в условиях высоких температур и динамических нагрузок

Благодаря низкому ESR, высокой токовой нагрузке и устойчивости к вибрациям конденсаторы помогают снижать потери мощности, улучшать тепловые характеристики и создавать более компактные и экономичные DC-Link решения.

Источник: Electronics For You