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TDK B43693/B43793 и B41687 — конденсаторы для батарейных систем

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23 часа назад

TDK расширила линейку алюминиевых электролитических конденсаторов для батарейных систем

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Компания TDK Corporation расширила портфель алюминиевых электролитических конденсаторов, представив новые версии серии B43693/B43793 на 125 В и обновив серию B41687/B41787 на 63 В. Конденсаторы с повышенной устойчивостью к вибрациям предназначены для компактных DC-Link батарейных банков в системах 48–120 В, используемых в малых электромобилях, микромобильности, погрузчиках, электролодках, гуманоидных роботах и промышленном оборудовании.

TDK B43693 B43793 aluminum electrolytic capacitors

TDK новые конденсаторы 125 В и обновлённые 63 В для батарейных систем

Основные характеристики

  • Номинальное напряжение: 125 В (B43693/B43793) и 63 В (B41687/B41787)
  • Диапазон ёмкости: 56–650 мкФ (серия 125 В); 510–4800 мкФ (серия 63 В)
  • Пульсирующий ток: до 21,6 А
  • Рабочая температура: до +140°C (125 В); до +150°C (63 В)
  • Размеры корпуса: от 16 × 25 мм до 21 × 49 мм
  • Низкое ESR и высокая способность выдерживать пульсации тока
  • Устойчивость к вибрациям: до 20 g (стандарт), до 60 g по запросу
  • Аксиальные выводы и soldering-star терминалы для гибкого монтажа

Серия 125 В позволяет реализовать более высокое напряжение DC-Link на одном конденсаторе без последовательного соединения, что уменьшает количество компонентов и упрощает конструкцию батареи. Монтаж на радиатор может более чем вдвое повысить допустимый пульсирующий ток (пример: конденсатор 18 × 30 мм с рейтингом 5,2 А при +105°C ambient способен работать на 11,1 А при поддержании температуры корпуса +105°C).

Целевые применения

  • Малые электромобили и платформы микромобильности
  • Погрузчики и электролодки
  • Гуманоидные роботы и автомобильная электроника
  • Промышленное оборудование на батареях
  • Компактные 96-вольтовые батареи в условиях высоких температур и динамических нагрузок

Благодаря низкому ESR, высокой токовой нагрузке и устойчивости к вибрациям конденсаторы помогают снижать потери мощности, улучшать тепловые характеристики и создавать более компактные и экономичные DC-Link решения.

Источник:  Electronics For You

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