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Yokogawa WT1500 — анализатор мощности для EV и батарей

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2 дня назад

Yokogawa WT1500 — прецизионный анализатор мощности для тестирования батарей и электромобилей

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Компания Yokogawa Test & Measurement представила прецизионный анализатор мощности WT1500, специально разработанный для тестирования силовых систем электромобилей (xEV), батарей, систем накопления энергии (ESS) и преобразователей энергии (PCS). Впервые в серии WT прибор поддерживает прямое измерение постоянного напряжения до 2000 В, что устраняет необходимость во внешних высоковольтных делителях.

Yokogawa WT1500 Precision Power Analyzer

Yokogawa WT1500 — прецизионный анализатор мощности для EV и батарей

Основные характеристики

  • Точность измерения мощности: ±0,038% (постоянный ток и 50/60 Гц)
  • Точность при низком коэффициенте мощности: ±0,07% от полной мощности на 50/60 Гц
  • Прямое измерение постоянного напряжения: до 2000 В при полосе 300 кГц
  • Высоковольтные измерения: до 1000 В при полосе 2 МГц
  • Поддержка сигналов резольвера вместе с измерением мощности в одном приборе
  • Синхронизация по IEEE 1588
  • Вывод данных: CAN, CAN FD и UDP
  • Форм-фактор: компактный 2U для монтажа в стойку
  • Расширение каналов: до 5 синхронизированных приборов — до 20 каналов измерения мощности
  • Токовые входы: 4 клеммы с питанием подключённых датчиков
  • Поддержка датчиков тока CT Series (60–2000 А AC/DC), CT1000S (1000 А) и токовых клещей (50 А / 200 А)

WT1500 поддерживает четырёхканальные измерения для однофазных и трёхфазных систем. Управление возможно удалённо с ПК, монитора или планшета, а на передней панели имеется компактный интерфейс для быстрой настройки.

Целевые применения

  • Силовые установки электромобилей и e-Axle
  • Инверторы и системы преобразования энергии (PCS)
  • Батареи и системы накопления энергии (ESS)
  • Высоковольтные испытания в автомобильной и возобновляемой энергетике

Благодаря сочетанию высокого рабочего напряжения, отличной точности и возможности синхронизации нескольких приборов WT1500 существенно упрощает сложные испытания EV и батарейных систем.

Источник:Electronics For You

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