Компания Yokogawa Test & Measurement представила прецизионный анализатор мощности WT1500, специально разработанный для тестирования силовых систем электромобилей (xEV), батарей, систем накопления энергии (ESS) и преобразователей энергии (PCS). Впервые в серии WT прибор поддерживает прямое измерение постоянного напряжения до 2000 В, что устраняет необходимость во внешних высоковольтных делителях.
Основные характеристики
- Точность измерения мощности: ±0,038% (постоянный ток и 50/60 Гц)
- Точность при низком коэффициенте мощности: ±0,07% от полной мощности на 50/60 Гц
- Прямое измерение постоянного напряжения: до 2000 В при полосе 300 кГц
- Высоковольтные измерения: до 1000 В при полосе 2 МГц
- Поддержка сигналов резольвера вместе с измерением мощности в одном приборе
- Синхронизация по IEEE 1588
- Вывод данных: CAN, CAN FD и UDP
- Форм-фактор: компактный 2U для монтажа в стойку
- Расширение каналов: до 5 синхронизированных приборов — до 20 каналов измерения мощности
- Токовые входы: 4 клеммы с питанием подключённых датчиков
- Поддержка датчиков тока CT Series (60–2000 А AC/DC), CT1000S (1000 А) и токовых клещей (50 А / 200 А)
WT1500 поддерживает четырёхканальные измерения для однофазных и трёхфазных систем. Управление возможно удалённо с ПК, монитора или планшета, а на передней панели имеется компактный интерфейс для быстрой настройки.
Целевые применения
- Силовые установки электромобилей и e-Axle
- Инверторы и системы преобразования энергии (PCS)
- Батареи и системы накопления энергии (ESS)
- Высоковольтные испытания в автомобильной и возобновляемой энергетике
Благодаря сочетанию высокого рабочего напряжения, отличной точности и возможности синхронизации нескольких приборов WT1500 существенно упрощает сложные испытания EV и батарейных систем.
Источник:Electronics For You