Компания Yokogawa Test & Measurement представила прецизионный анализатор мощности WT1500, специально разработанный для тестирования силовых систем электромобилей (xEV), батарей, систем накопления энергии (ESS) и преобразователей энергии (PCS). Впервые в серии WT прибор поддерживает прямое измерение постоянного напряжения до 2000 В, что устраняет необходимость во внешних высоковольтных делителях.

Yokogawa WT1500 — прецизионный анализатор мощности для EV и батарей

Основные характеристики

Точность измерения мощности: ±0,038% (постоянный ток и 50/60 Гц)

±0,038% (постоянный ток и 50/60 Гц) Точность при низком коэффициенте мощности: ±0,07% от полной мощности на 50/60 Гц

±0,07% от полной мощности на 50/60 Гц Прямое измерение постоянного напряжения: до 2000 В при полосе 300 кГц

до 2000 В при полосе 300 кГц Высоковольтные измерения: до 1000 В при полосе 2 МГц

до 1000 В при полосе 2 МГц Поддержка сигналов резольвера вместе с измерением мощности в одном приборе

вместе с измерением мощности в одном приборе Синхронизация по IEEE 1588

Вывод данных: CAN, CAN FD и UDP

CAN, CAN FD и UDP Форм-фактор: компактный 2U для монтажа в стойку

компактный 2U для монтажа в стойку Расширение каналов: до 5 синхронизированных приборов — до 20 каналов измерения мощности

до 5 синхронизированных приборов — до 20 каналов измерения мощности Токовые входы: 4 клеммы с питанием подключённых датчиков

4 клеммы с питанием подключённых датчиков Поддержка датчиков тока CT Series (60–2000 А AC/DC), CT1000S (1000 А) и токовых клещей (50 А / 200 А)

WT1500 поддерживает четырёхканальные измерения для однофазных и трёхфазных систем. Управление возможно удалённо с ПК, монитора или планшета, а на передней панели имеется компактный интерфейс для быстрой настройки.

Целевые применения

Силовые установки электромобилей и e-Axle

Инверторы и системы преобразования энергии (PCS)

Батареи и системы накопления энергии (ESS)

Высоковольтные испытания в автомобильной и возобновляемой энергетике

Благодаря сочетанию высокого рабочего напряжения, отличной точности и возможности синхронизации нескольких приборов WT1500 существенно упрощает сложные испытания EV и батарейных систем.

Источник:Electronics For You