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Murata DE5 safety-конденсаторы для электромобилей

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3 дня назад

Murata DE5 — safety-конденсаторы для повышения надёжности электромобилей

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Компания Murata Manufacturing представила серию DE5 — автомобильные safety-сертифицированные дисковые керамические конденсаторы с выводами. Новая серия обеспечивает более высокое рабочее напряжение, усиленную защиту от импульсных перенапряжений и улучшенную электрическую изоляцию для бортовых зарядных устройств электромобилей, промышленных систем питания и высоковольтных AC-фильтров.

Murata DE5 series safety capacitors

Murata DE5 — автомобильные safety-сертифицированные дисковые керамические конденсаторы

Основные характеристики

  • Сертификация безопасности: IEC 60384-14 X1/Y1
  • Y1-рейтинг AC: 500 В (r.m.s.)
  • X1-рейтинг AC: 760 В
  • Номинальное DC-напряжение: 1 500 В
  • Импульсное выдерживаемое напряжение: 12 кВ (ранее 5 кВ)
  • Диапазон ёмкости: 100 пФ – 4 700 пФ
  • Температурные характеристики: B и E
  • Межосевое расстояние выводов: 10 мм
  • Диаметр корпуса: 6–14 мм (в зависимости от ёмкости)
  • Автомобильная квалификация: AEC-Q200 Rev. E

По сравнению с предыдущей серией DE6 (Y1 300 В) новая DE5 предлагает существенно более высокие значения напряжения и импульсной стойкости, что даёт разработчикам больший запас по безопасности в современных высоковольтных системах электромобилей и промышленности.

Целевые применения

  • Бортовые зарядные устройства (OBC) электромобилей
  • Высоковольтные AC-фильтры входных цепей
  • Инфраструктура зарядки электромобилей
  • Промышленные источники питания
  • Оборудование возобновляемой энергетики
  • Схемы подавления ЭМП с усиленной изоляцией

Серия DE5 предназначена для применений, где традиционные Y2-конденсаторы уже не обеспечивают достаточный запас безопасности, и помогает повысить надёжность и устойчивость к импульсным перенапряжениям.

Источник:  Electronics For You

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