Компания Murata Manufacturing представила серию DE5 — автомобильные safety-сертифицированные дисковые керамические конденсаторы с выводами. Новая серия обеспечивает более высокое рабочее напряжение, усиленную защиту от импульсных перенапряжений и улучшенную электрическую изоляцию для бортовых зарядных устройств электромобилей, промышленных систем питания и высоковольтных AC-фильтров.
Основные характеристики
- Сертификация безопасности: IEC 60384-14 X1/Y1
- Y1-рейтинг AC: 500 В (r.m.s.)
- X1-рейтинг AC: 760 В
- Номинальное DC-напряжение: 1 500 В
- Импульсное выдерживаемое напряжение: 12 кВ (ранее 5 кВ)
- Диапазон ёмкости: 100 пФ – 4 700 пФ
- Температурные характеристики: B и E
- Межосевое расстояние выводов: 10 мм
- Диаметр корпуса: 6–14 мм (в зависимости от ёмкости)
- Автомобильная квалификация: AEC-Q200 Rev. E
По сравнению с предыдущей серией DE6 (Y1 300 В) новая DE5 предлагает существенно более высокие значения напряжения и импульсной стойкости, что даёт разработчикам больший запас по безопасности в современных высоковольтных системах электромобилей и промышленности.
Целевые применения
- Бортовые зарядные устройства (OBC) электромобилей
- Высоковольтные AC-фильтры входных цепей
- Инфраструктура зарядки электромобилей
- Промышленные источники питания
- Оборудование возобновляемой энергетики
- Схемы подавления ЭМП с усиленной изоляцией
Серия DE5 предназначена для применений, где традиционные Y2-конденсаторы уже не обеспечивают достаточный запас безопасности, и помогает повысить надёжность и устойчивость к импульсным перенапряжениям.
Источник: Electronics For You