Компания Murata Manufacturing представила серию DE5 — автомобильные safety-сертифицированные дисковые керамические конденсаторы с выводами. Новая серия обеспечивает более высокое рабочее напряжение, усиленную защиту от импульсных перенапряжений и улучшенную электрическую изоляцию для бортовых зарядных устройств электромобилей, промышленных систем питания и высоковольтных AC-фильтров.

Murata DE5 — автомобильные safety-сертифицированные дисковые керамические конденсаторы

Основные характеристики

Сертификация безопасности: IEC 60384-14 X1/Y1

IEC 60384-14 X1/Y1 Y1-рейтинг AC: 500 В (r.m.s.)

500 В (r.m.s.) X1-рейтинг AC: 760 В

760 В Номинальное DC-напряжение: 1 500 В

1 500 В Импульсное выдерживаемое напряжение: 12 кВ (ранее 5 кВ)

12 кВ (ранее 5 кВ) Диапазон ёмкости: 100 пФ – 4 700 пФ

100 пФ – 4 700 пФ Температурные характеристики: B и E

B и E Межосевое расстояние выводов: 10 мм

10 мм Диаметр корпуса: 6–14 мм (в зависимости от ёмкости)

6–14 мм (в зависимости от ёмкости) Автомобильная квалификация: AEC-Q200 Rev. E

По сравнению с предыдущей серией DE6 (Y1 300 В) новая DE5 предлагает существенно более высокие значения напряжения и импульсной стойкости, что даёт разработчикам больший запас по безопасности в современных высоковольтных системах электромобилей и промышленности.

Целевые применения

Бортовые зарядные устройства (OBC) электромобилей

Высоковольтные AC-фильтры входных цепей

Инфраструктура зарядки электромобилей

Промышленные источники питания

Оборудование возобновляемой энергетики

Схемы подавления ЭМП с усиленной изоляцией

Серия DE5 предназначена для применений, где традиционные Y2-конденсаторы уже не обеспечивают достаточный запас безопасности, и помогает повысить надёжность и устойчивость к импульсным перенапряжениям.

Источник: Electronics For You