Компания Advanced Energy выпустила модуль коррекции коэффициента мощности (PFC) AIH03ZPFC мощностью 1100 Вт в стандартном half-brick форм-факторе. Это одно из первых решений такого уровня мощности в столь компактном корпусе, сочетающее высокую плотность мощности, высокий КПД и развитые цифровые функции.
Основные характеристики
- Выходная мощность: 1100 Вт
- Выходное напряжение: стабилизированное неизолированное 390 В DC
- Пиковый КПД: до 97,3% (на 2,3% выше предыдущего поколения)
- Плотность мощности: 380 Вт/дюйм³ (рост на 44%)
- Снижение потерь: на 46% меньше по сравнению с предыдущими PFC-модулями
- Форм-фактор: стандартный half-brick 2,4 × 2,3 дюйма (61 × 58,4 мм), высота установки 0,52 дюйма (13,3 мм)
- Охлаждение: контактное через базовую пластину
- Рабочий диапазон температур: –20 °C…+100 °C (пуск с –40 °C)
- Управление: цифровой интерфейс PMBus с мониторингом
- Дополнительно: встроенное ограничение пускового тока, вспомогательное питание
Модуль объединяет функции, которые редко встречаются в half-brick решениях, позволяя уменьшить габариты системы и снизить её сложность при одновременном повышении эффективности и тепловых характеристик.
Целевые применения
- Высокоплотные промышленные источники питания
- Системы питания дата-центров и высокопроизводительных вычислений
- Медицинское и лабораторное оборудование
- Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура
- Компактные AC-DC front-end преобразователи
Благодаря сочетанию высокой мощности, отличного КПД и богатого функционала в стандартном half-brick корпусе модуль AIH03ZPFC помогает создавать более плотные и эффективные архитектуры питания.
Источник: Electronics For You