Компания Advanced Energy выпустила модуль коррекции коэффициента мощности (PFC) AIH03ZPFC мощностью 1100 Вт в стандартном half-brick форм-факторе. Это одно из первых решений такого уровня мощности в столь компактном корпусе, сочетающее высокую плотность мощности, высокий КПД и развитые цифровые функции.

Advanced Energy AIH03ZPFC — 1100-ваттный PFC-модуль в half-brick корпусе

Основные характеристики

Выходная мощность: 1100 Вт

1100 Вт Выходное напряжение: стабилизированное неизолированное 390 В DC

стабилизированное неизолированное 390 В DC Пиковый КПД: до 97,3% (на 2,3% выше предыдущего поколения)

до 97,3% (на 2,3% выше предыдущего поколения) Плотность мощности: 380 Вт/дюйм³ (рост на 44%)

380 Вт/дюйм³ (рост на 44%) Снижение потерь: на 46% меньше по сравнению с предыдущими PFC-модулями

на 46% меньше по сравнению с предыдущими PFC-модулями Форм-фактор: стандартный half-brick 2,4 × 2,3 дюйма (61 × 58,4 мм), высота установки 0,52 дюйма (13,3 мм)

стандартный half-brick 2,4 × 2,3 дюйма (61 × 58,4 мм), высота установки 0,52 дюйма (13,3 мм) Охлаждение: контактное через базовую пластину

контактное через базовую пластину Рабочий диапазон температур: –20 °C…+100 °C (пуск с –40 °C)

–20 °C…+100 °C (пуск с –40 °C) Управление: цифровой интерфейс PMBus с мониторингом

цифровой интерфейс PMBus с мониторингом Дополнительно: встроенное ограничение пускового тока, вспомогательное питание

Модуль объединяет функции, которые редко встречаются в half-brick решениях, позволяя уменьшить габариты системы и снизить её сложность при одновременном повышении эффективности и тепловых характеристик.

Целевые применения

Высокоплотные промышленные источники питания

Системы питания дата-центров и высокопроизводительных вычислений

Медицинское и лабораторное оборудование

Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура

Компактные AC-DC front-end преобразователи

Благодаря сочетанию высокой мощности, отличного КПД и богатого функционала в стандартном half-brick корпусе модуль AIH03ZPFC помогает создавать более плотные и эффективные архитектуры питания.

Источник: Electronics For You