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1100 Вт half-brick PFC-модуль с плотностью 380 Вт/дюйм³

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4 дня назад

Advanced Energy представила 1100-ваттный PFC-модуль в half-brick корпусе с рекордной плотностью мощности

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Компания Advanced Energy выпустила модуль коррекции коэффициента мощности (PFC) AIH03ZPFC мощностью 1100 Вт в стандартном half-brick форм-факторе. Это одно из первых решений такого уровня мощности в столь компактном корпусе, сочетающее высокую плотность мощности, высокий КПД и развитые цифровые функции.

Advanced Energy AIH03ZPFC half-brick PFC module

Advanced Energy AIH03ZPFC — 1100-ваттный PFC-модуль в half-brick корпусе

Основные характеристики

  • Выходная мощность: 1100 Вт
  • Выходное напряжение: стабилизированное неизолированное 390 В DC
  • Пиковый КПД: до 97,3% (на 2,3% выше предыдущего поколения)
  • Плотность мощности: 380 Вт/дюйм³ (рост на 44%)
  • Снижение потерь: на 46% меньше по сравнению с предыдущими PFC-модулями
  • Форм-фактор: стандартный half-brick 2,4 × 2,3 дюйма (61 × 58,4 мм), высота установки 0,52 дюйма (13,3 мм)
  • Охлаждение: контактное через базовую пластину
  • Рабочий диапазон температур: –20 °C…+100 °C (пуск с –40 °C)
  • Управление: цифровой интерфейс PMBus с мониторингом
  • Дополнительно: встроенное ограничение пускового тока, вспомогательное питание

Модуль объединяет функции, которые редко встречаются в half-brick решениях, позволяя уменьшить габариты системы и снизить её сложность при одновременном повышении эффективности и тепловых характеристик.

Целевые применения

  • Высокоплотные промышленные источники питания
  • Системы питания дата-центров и высокопроизводительных вычислений
  • Медицинское и лабораторное оборудование
  • Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура
  • Компактные AC-DC front-end преобразователи

Благодаря сочетанию высокой мощности, отличного КПД и богатого функционала в стандартном half-brick корпусе модуль AIH03ZPFC помогает создавать более плотные и эффективные архитектуры питания.

Источник: Electronics For You

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