Компания Carlo Gavazzi представила устройство мониторинга изоляции DRC61, специально разработанное для незаземлённых (IT) высоковольтных DC-систем в зарядных станциях Mode 4. Устройство непрерывно контролирует сопротивление изоляции между DC-линиями и защитным заземлением, позволяя выявлять деградацию изоляции на ранней стадии.

Carlo Gavazzi DRC61 — устройство мониторинга изоляции для высоковольтной DC-зарядки

Основные характеристики

Рабочее напряжение: до 1000 В DC (допустимо постоянно до 1100 В DC)

до 1000 В DC (допустимо постоянно до 1100 В DC) Не требует внешних адаптеров напряжения — одномодульная архитектура

— одномодульная архитектура Поддержка ёмкости утечки системы: до 25 мкФ

до 25 мкФ Режим CHAdeMO: поддержка 1,6 мкФ на проводник

поддержка 1,6 мкФ на проводник Заводские пороги: 500 кОм (предупреждение) и 100 кОм (авария)

500 кОм (предупреждение) и 100 кОм (авария) Непрерывный контроль положительной и отрицательной DC-линий

Интерфейс RS485 с протоколом Modbus RTU

Два настраиваемых реле SPST (предупреждение + авария)

Совместимость со стандартами CCS и CHAdeMO

Монтаж на DIN-рейку, компактный промышленный корпус

Локальные и удалённые функции теста/сброса + светодиодная индикация

Дополнительный контроль пониженного и повышенного напряжения

Fail-safe конструкция (выходы обесточиваются при аварии или пропадании питания)

Сертификация UL 2231-1 и UL 2231-2

Раннее обнаружение снижения сопротивления изоляции позволяет перейти от аварийного реагирования к профилактическому обслуживанию, повышая доступность зарядных станций и безопасность пользователей.

Целевые применения

Быстрые зарядные станции Mode 4 (DC)

Системы накопления энергии (BESS)

DC-микросети

Другие высоковольтные незаземлённые DC-установки

DRC61 упрощает проектирование, снижает количество компонентов и помогает производителям зарядных станций оптимизировать пространство и стоимость оборудования.

Источник: Electronics For You