Компания Carlo Gavazzi представила устройство мониторинга изоляции DRC61, специально разработанное для незаземлённых (IT) высоковольтных DC-систем в зарядных станциях Mode 4. Устройство непрерывно контролирует сопротивление изоляции между DC-линиями и защитным заземлением, позволяя выявлять деградацию изоляции на ранней стадии.
Основные характеристики
- Рабочее напряжение: до 1000 В DC (допустимо постоянно до 1100 В DC)
- Не требует внешних адаптеров напряжения — одномодульная архитектура
- Поддержка ёмкости утечки системы: до 25 мкФ
- Режим CHAdeMO: поддержка 1,6 мкФ на проводник
- Заводские пороги: 500 кОм (предупреждение) и 100 кОм (авария)
- Непрерывный контроль положительной и отрицательной DC-линий
- Интерфейс RS485 с протоколом Modbus RTU
- Два настраиваемых реле SPST (предупреждение + авария)
- Совместимость со стандартами CCS и CHAdeMO
- Монтаж на DIN-рейку, компактный промышленный корпус
- Локальные и удалённые функции теста/сброса + светодиодная индикация
- Дополнительный контроль пониженного и повышенного напряжения
- Fail-safe конструкция (выходы обесточиваются при аварии или пропадании питания)
- Сертификация UL 2231-1 и UL 2231-2
Раннее обнаружение снижения сопротивления изоляции позволяет перейти от аварийного реагирования к профилактическому обслуживанию, повышая доступность зарядных станций и безопасность пользователей.
Целевые применения
- Быстрые зарядные станции Mode 4 (DC)
- Системы накопления энергии (BESS)
- DC-микросети
- Другие высоковольтные незаземлённые DC-установки
DRC61 упрощает проектирование, снижает количество компонентов и помогает производителям зарядных станций оптимизировать пространство и стоимость оборудования.
Источник: Electronics For You