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Carlo Gavazzi DRC61 — мониторинг изоляции для DC-зарядки

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1 неделю назад

Carlo Gavazzi DRC61: умный мониторинг изоляции для быстрых зарядных станций

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Компания Carlo Gavazzi представила устройство мониторинга изоляции DRC61, специально разработанное для незаземлённых (IT) высоковольтных DC-систем в зарядных станциях Mode 4. Устройство непрерывно контролирует сопротивление изоляции между DC-линиями и защитным заземлением, позволяя выявлять деградацию изоляции на ранней стадии.

Carlo Gavazzi DRC61 isolation monitoring device

Carlo Gavazzi DRC61 — устройство мониторинга изоляции для высоковольтной DC-зарядки

Основные характеристики

  • Рабочее напряжение: до 1000 В DC (допустимо постоянно до 1100 В DC)
  • Не требует внешних адаптеров напряжения — одномодульная архитектура
  • Поддержка ёмкости утечки системы: до 25 мкФ
  • Режим CHAdeMO: поддержка 1,6 мкФ на проводник
  • Заводские пороги: 500 кОм (предупреждение) и 100 кОм (авария)
  • Непрерывный контроль положительной и отрицательной DC-линий
  • Интерфейс RS485 с протоколом Modbus RTU
  • Два настраиваемых реле SPST (предупреждение + авария)
  • Совместимость со стандартами CCS и CHAdeMO
  • Монтаж на DIN-рейку, компактный промышленный корпус
  • Локальные и удалённые функции теста/сброса + светодиодная индикация
  • Дополнительный контроль пониженного и повышенного напряжения
  • Fail-safe конструкция (выходы обесточиваются при аварии или пропадании питания)
  • Сертификация UL 2231-1 и UL 2231-2

Раннее обнаружение снижения сопротивления изоляции позволяет перейти от аварийного реагирования к профилактическому обслуживанию, повышая доступность зарядных станций и безопасность пользователей.

Целевые применения

  • Быстрые зарядные станции Mode 4 (DC)
  • Системы накопления энергии (BESS)
  • DC-микросети
  • Другие высоковольтные незаземлённые DC-установки

DRC61 упрощает проектирование, снижает количество компонентов и помогает производителям зарядных станций оптимизировать пространство и стоимость оборудования.

Источник: Electronics For You

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