Компания Danisense представила DP12IP — высокоточный преобразователь тока на основе закрытой петли с флюксгейт-технологией. Устройство предназначено для изолированного измерения постоянного и переменного тока в требовательных PCB-монтируемых системах силовой электроники и обеспечивает точность уровня ppm и отличную долговременную стабильность.
Основные характеристики
- Технология: Closed-loop compensated fluxgate с детекцией второй гармоники zero-flux
- Диапазон тока: до 18 А (DC и AC)
- Ошибка линейности: максимум 10 ppm
- Точность: класс ppm
- Измерительный резистор: до 100 Ом на полной шкале
- Габариты: 32 мм, масса 250 г
- Монтаж: на печатную плату, подходит для блоков питания формата 1U
- Фиксированная частота возбуждения для стабильной работы
DP12IP обеспечивает гальваническую изоляцию между измеряемой цепью и измерительной электроникой, что делает его подходящим для высокоточного мониторинга в прецизионных силовых системах.
Целевые применения
- Прецизионные источники питания и магниты для ускорителей частиц
- Испытательные стенды аккумуляторов и эмуляторы батарей
- Сервоприводы и системы управления движением
- Системы анализа и измерения мощности
- Силовая электроника следующего поколения
Благодаря сочетанию высокой точности, компактных размеров и возможности монтажа на плату, DP12IP решает задачу точного и стабильного измерения тока в современных системах преобразования энергии.
Источник: Electronics For You