Компания Danisense представила DP12IP — высокоточный преобразователь тока на основе закрытой петли с флюксгейт-технологией. Устройство предназначено для изолированного измерения постоянного и переменного тока в требовательных PCB-монтируемых системах силовой электроники и обеспечивает точность уровня ppm и отличную долговременную стабильность.

Danisense DP12IP — высокоточный преобразователь тока для PCB-систем

Основные характеристики

Технология: Closed-loop compensated fluxgate с детекцией второй гармоники zero-flux

Closed-loop compensated fluxgate с детекцией второй гармоники zero-flux Диапазон тока: до 18 А (DC и AC)

до 18 А (DC и AC) Ошибка линейности: максимум 10 ppm

максимум 10 ppm Точность: класс ppm

класс ppm Измерительный резистор: до 100 Ом на полной шкале

до 100 Ом на полной шкале Габариты: 32 мм, масса 250 г

32 мм, масса 250 г Монтаж: на печатную плату, подходит для блоков питания формата 1U

на печатную плату, подходит для блоков питания формата 1U Фиксированная частота возбуждения для стабильной работы

DP12IP обеспечивает гальваническую изоляцию между измеряемой цепью и измерительной электроникой, что делает его подходящим для высокоточного мониторинга в прецизионных силовых системах.

Целевые применения

Прецизионные источники питания и магниты для ускорителей частиц

Испытательные стенды аккумуляторов и эмуляторы батарей

Сервоприводы и системы управления движением

Системы анализа и измерения мощности

Силовая электроника следующего поколения

Благодаря сочетанию высокой точности, компактных размеров и возможности монтажа на плату, DP12IP решает задачу точного и стабильного измерения тока в современных системах преобразования энергии.

Источник: Electronics For You