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Danisense DP12IP — преобразователь тока для силовой электроники

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1 неделю назад

Danisense DP12IP — высокоточный преобразователь тока для силовой электроники

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Компания Danisense представила DP12IP — высокоточный преобразователь тока на основе закрытой петли с флюксгейт-технологией. Устройство предназначено для изолированного измерения постоянного и переменного тока в требовательных PCB-монтируемых системах силовой электроники и обеспечивает точность уровня ppm и отличную долговременную стабильность.

Danisense DP12IP current transducer

Danisense DP12IP — высокоточный преобразователь тока для PCB-систем

Основные характеристики

  • Технология: Closed-loop compensated fluxgate с детекцией второй гармоники zero-flux
  • Диапазон тока: до 18 А (DC и AC)
  • Ошибка линейности: максимум 10 ppm
  • Точность: класс ppm
  • Измерительный резистор: до 100 Ом на полной шкале
  • Габариты: 32 мм, масса 250 г
  • Монтаж: на печатную плату, подходит для блоков питания формата 1U
  • Фиксированная частота возбуждения для стабильной работы

DP12IP обеспечивает гальваническую изоляцию между измеряемой цепью и измерительной электроникой, что делает его подходящим для высокоточного мониторинга в прецизионных силовых системах.

Целевые применения

  • Прецизионные источники питания и магниты для ускорителей частиц
  • Испытательные стенды аккумуляторов и эмуляторы батарей
  • Сервоприводы и системы управления движением
  • Системы анализа и измерения мощности
  • Силовая электроника следующего поколения

Благодаря сочетанию высокой точности, компактных размеров и возможности монтажа на плату, DP12IP решает задачу точного и стабильного измерения тока в современных системах преобразования энергии.

Источник:  Electronics For You

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