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Littelfuse FlatSuppressX TVS-диоды для 48В систем

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1 неделю назад

Littelfuse FlatSuppressX TVS-диоды для защиты 48В автомобильной электроники

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Компания Littelfuse представила серии FlatSuppressX TP5.0SMD-FL и TP1KSMB-FL — автомобильные TVS-диоды, специально разработанные для защиты чувствительной 48-вольтовой электроники от переходных перенапряжений. Устройства используют фирменную технологию FlatSuppressX, которая обеспечивает ультранизкое и стабильное напряжение ограничения, защищая DC/DC-преобразователи, драйверы затворов и микросхемы управления питанием, а также снижая стоимость системы.

Littelfuse FlatSuppressX TVS diodes for 48V systems

Littelfuse FlatSuppressX TP5.0SMD-FL и TP1KSMB-FL — TVS-диоды для 48В автомобильной электроники

Основные характеристики

  • Технология: FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback
  • Время отклика: типично < 1 пс
  • TP5.0SMD-FL: до 5 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AB / SMC)
  • TP1KSMB-FL: 1 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AA / SMB)
  • Квалификация: AEC-Q101 (автомобильный стандарт)
  • Соответствие: системы 48 В по ISO 21780
  • Ультранизкое и стабильное напряжение ограничения (не превышает абсолютные максимумы последующих компонентов)
  • Позволяет использовать более низковольтные MOSFET, драйверы и силовые ИС → снижение стоимости BOM
  • Упаковка tape-and-reel для автоматизированного монтажа

В отличие от обычных TVS-диодов, у которых напряжение ограничения сильно растёт при мощных импульсах, FlatSuppressX поддерживает почти постоянный уровень защиты. Это также помогает избежать проблем с latch-up.

Целевые применения

  • Блоки отключения батареи (BDU)
  • Зонные контроллеры (ZCU)
  • Электроусилители руля (EPS)
  • DC/DC-преобразователи и сети распределения питания
  • 48В силовые шины и интерфейсы ввода-вывода

По мере перехода автомобильных архитектур на более мощные 48-вольтовые системы эти устройства обеспечивают масштабируемую защиту от всплесков в компактных корпусах для поверхностного монтажа.

Источник: Electronics For You

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