Компания Littelfuse представила серии FlatSuppressX TP5.0SMD-FL и TP1KSMB-FL — автомобильные TVS-диоды, специально разработанные для защиты чувствительной 48-вольтовой электроники от переходных перенапряжений. Устройства используют фирменную технологию FlatSuppressX, которая обеспечивает ультранизкое и стабильное напряжение ограничения, защищая DC/DC-преобразователи, драйверы затворов и микросхемы управления питанием, а также снижая стоимость системы.
Основные характеристики
- Технология: FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback
- Время отклика: типично < 1 пс
- TP5.0SMD-FL: до 5 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AB / SMC)
- TP1KSMB-FL: 1 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AA / SMB)
- Квалификация: AEC-Q101 (автомобильный стандарт)
- Соответствие: системы 48 В по ISO 21780
- Ультранизкое и стабильное напряжение ограничения (не превышает абсолютные максимумы последующих компонентов)
- Позволяет использовать более низковольтные MOSFET, драйверы и силовые ИС → снижение стоимости BOM
- Упаковка tape-and-reel для автоматизированного монтажа
В отличие от обычных TVS-диодов, у которых напряжение ограничения сильно растёт при мощных импульсах, FlatSuppressX поддерживает почти постоянный уровень защиты. Это также помогает избежать проблем с latch-up.
Целевые применения
- Блоки отключения батареи (BDU)
- Зонные контроллеры (ZCU)
- Электроусилители руля (EPS)
- DC/DC-преобразователи и сети распределения питания
- 48В силовые шины и интерфейсы ввода-вывода
По мере перехода автомобильных архитектур на более мощные 48-вольтовые системы эти устройства обеспечивают масштабируемую защиту от всплесков в компактных корпусах для поверхностного монтажа.
Источник: Electronics For You