Компания Littelfuse представила серии FlatSuppressX TP5.0SMD-FL и TP1KSMB-FL — автомобильные TVS-диоды, специально разработанные для защиты чувствительной 48-вольтовой электроники от переходных перенапряжений. Устройства используют фирменную технологию FlatSuppressX, которая обеспечивает ультранизкое и стабильное напряжение ограничения, защищая DC/DC-преобразователи, драйверы затворов и микросхемы управления питанием, а также снижая стоимость системы.

Littelfuse FlatSuppressX TP5.0SMD-FL и TP1KSMB-FL — TVS-диоды для 48В автомобильной электроники

Основные характеристики

Технология: FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback

FlatSuppressX с характеристикой foldback/snapback Время отклика: типично < 1 пс

типично < 1 пс TP5.0SMD-FL: до 5 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AB / SMC)

до 5 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AB / SMC) TP1KSMB-FL: 1 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AA / SMB)

1 кВт пиковой импульсной мощности (корпус DO-214AA / SMB) Квалификация: AEC-Q101 (автомобильный стандарт)

AEC-Q101 (автомобильный стандарт) Соответствие: системы 48 В по ISO 21780

системы 48 В по ISO 21780 Ультранизкое и стабильное напряжение ограничения (не превышает абсолютные максимумы последующих компонентов)

Позволяет использовать более низковольтные MOSFET, драйверы и силовые ИС → снижение стоимости BOM

Упаковка tape-and-reel для автоматизированного монтажа

В отличие от обычных TVS-диодов, у которых напряжение ограничения сильно растёт при мощных импульсах, FlatSuppressX поддерживает почти постоянный уровень защиты. Это также помогает избежать проблем с latch-up.

Целевые применения

Блоки отключения батареи (BDU)

Зонные контроллеры (ZCU)

Электроусилители руля (EPS)

DC/DC-преобразователи и сети распределения питания

48В силовые шины и интерфейсы ввода-вывода

По мере перехода автомобильных архитектур на более мощные 48-вольтовые системы эти устройства обеспечивают масштабируемую защиту от всплесков в компактных корпусах для поверхностного монтажа.

Источник: Electronics For You