Компания TDK Corporation представила Micronas HVC 5422C — новый высокопроизводительный контроллер электродвигателей, оптимизированный для малых транспортных средств: электровелосипедов, скутеров, лёгких электромобилей и других компактных автомобильных систем. Чип сочетает продвинутое векторное управление (FOC), комплексную защиту и высокую эффективность.
Основные характеристики
- Высокий КПД: до 98%
- Алгоритм управления: Field Oriented Control (FOC) для точной и плавной работы
- Комплексная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и короткого замыкания
- Интерфейсы связи: CAN, UART, PWM
- Поддерживаемые двигатели: BLDC и PMSM
- Компактный дизайн для ограниченного пространства
- Широкий температурный диапазон для автомобильных условий
HVC 5422C специально разработан для современных платформ микро-мобильности и малых электромобилей, обеспечивая отзывчивое управление, высокую эффективность и надёжность.
Целевые применения
- Электровелосипеды и электроскутеры
- Лёгкие электромобили и микро-мобильность
- Вспомогательные системы в автомобилях
- Робототехника и AGV
Благодаря TDK Micronas HVC 5422C разработчики могут создавать более эффективные, компактные и надёжные системы электропривода для растущего рынка малых электромобилей.
Источник: Electronics For You