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TDK Micronas HVC 5422C — контроллер для малых электромобилей

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2 недели назад

TDK Micronas HVC 5422C — контроллер электродвигателей для малых автомобилей

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Компания TDK Corporation представила Micronas HVC 5422C — новый высокопроизводительный контроллер электродвигателей, оптимизированный для малых транспортных средств: электровелосипедов, скутеров, лёгких электромобилей и других компактных автомобильных систем. Чип сочетает продвинутое векторное управление (FOC), комплексную защиту и высокую эффективность.

TDK Micronas HVC 5422C motor controller

TDK Micronas HVC 5422C — контроллер двигателей для малых авто

Основные характеристики

  • Высокий КПД: до 98%
  • Алгоритм управления: Field Oriented Control (FOC) для точной и плавной работы
  • Комплексная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и короткого замыкания
  • Интерфейсы связи: CAN, UART, PWM
  • Поддерживаемые двигатели: BLDC и PMSM
  • Компактный дизайн для ограниченного пространства
  • Широкий температурный диапазон для автомобильных условий

HVC 5422C специально разработан для современных платформ микро-мобильности и малых электромобилей, обеспечивая отзывчивое управление, высокую эффективность и надёжность.

Целевые применения

  • Электровелосипеды и электроскутеры
  • Лёгкие электромобили и микро-мобильность
  • Вспомогательные системы в автомобилях
  • Робототехника и AGV

Благодаря TDK Micronas HVC 5422C разработчики могут создавать более эффективные, компактные и надёжные системы электропривода для растущего рынка малых электромобилей.

Источник: Electronics For You

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