Компания TDK Corporation представила Micronas HVC 5422C — новый высокопроизводительный контроллер электродвигателей, оптимизированный для малых транспортных средств: электровелосипедов, скутеров, лёгких электромобилей и других компактных автомобильных систем. Чип сочетает продвинутое векторное управление (FOC), комплексную защиту и высокую эффективность.

TDK Micronas HVC 5422C — контроллер двигателей для малых авто

Основные характеристики

Высокий КПД: до 98%

до 98% Алгоритм управления: Field Oriented Control (FOC) для точной и плавной работы

Field Oriented Control (FOC) для точной и плавной работы Комплексная защита: от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и короткого замыкания

от перегрузки по току, перенапряжения, пониженного напряжения, перегрева и короткого замыкания Интерфейсы связи: CAN, UART, PWM

CAN, UART, PWM Поддерживаемые двигатели: BLDC и PMSM

BLDC и PMSM Компактный дизайн для ограниченного пространства

для ограниченного пространства Широкий температурный диапазон для автомобильных условий

HVC 5422C специально разработан для современных платформ микро-мобильности и малых электромобилей, обеспечивая отзывчивое управление, высокую эффективность и надёжность.

Целевые применения

Электровелосипеды и электроскутеры

Лёгкие электромобили и микро-мобильность

Вспомогательные системы в автомобилях

Робототехника и AGV

Благодаря TDK Micronas HVC 5422C разработчики могут создавать более эффективные, компактные и надёжные системы электропривода для растущего рынка малых электромобилей.

Источник: Electronics For You