Компания Civoraa представила EVE NET — портативное устройство, которое создаёт частную локальную беспроводную сеть без интернета, сотовой связи и любой существующей инфраструктуры. Оно позволяет более 200 устройствам оставаться на связи, обмениваться данными и получать доступ к цифровому контенту полностью в оффлайн-режиме.
Основные характеристики
- Одновременные подключения: более 200 устройств
- Зона покрытия: более 500 метров
- Время работы от батареи: до 72 часов
- Питание: USB-C PD + поддержка солнечных панелей
- Защита: IP67 (пыле- и влагозащита)
- Военный стандарт: MIL-STD-810G
- Температурный диапазон: -20°C…+60°C
Подключение происходит через Wi-Fi с помощью любого браузера — без приложений и регистрации. Платформа поддерживает мгновенные сообщения, обмен файлами, локальные карты, доску объявлений, оповещения и оффлайн-библиотеку с более чем 50 000 образовательных материалов.
Целевые применения
- Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
- Удалённые населённые пункты и школы
- Гуманитарные миссии и полевые лагеря
- Промышленные объекты и временные рабочие зоны
- Экспедиции и массовые мероприятия на открытом воздухе
Несколько устройств EVE NET можно объединять для расширения зоны покрытия. Все данные остаются внутри локальной сети, обеспечивая высокий уровень приватности.
Источник: Electronics For You