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EVE NET: оффлайн-сеть на 200+ устройств до 500 метров

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3 недели назад

EVE NET — портативное устройство для оффлайн-связи в любых условиях

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Компания Civoraa представила EVE NET — портативное устройство, которое создаёт частную локальную беспроводную сеть без интернета, сотовой связи и любой существующей инфраструктуры. Оно позволяет более 200 устройствам оставаться на связи, обмениваться данными и получать доступ к цифровому контенту полностью в оффлайн-режиме.

EVE NET offline communication device

EVE NET — портативное устройство оффлайн-связи

Основные характеристики

  • Одновременные подключения: более 200 устройств
  • Зона покрытия: более 500 метров
  • Время работы от батареи: до 72 часов
  • Питание: USB-C PD + поддержка солнечных панелей
  • Защита: IP67 (пыле- и влагозащита)
  • Военный стандарт: MIL-STD-810G
  • Температурный диапазон: -20°C…+60°C

Подключение происходит через Wi-Fi с помощью любого браузера — без приложений и регистрации. Платформа поддерживает мгновенные сообщения, обмен файлами, локальные карты, доску объявлений, оповещения и оффлайн-библиотеку с более чем 50 000 образовательных материалов.

Целевые применения

  • Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
  • Удалённые населённые пункты и школы
  • Гуманитарные миссии и полевые лагеря
  • Промышленные объекты и временные рабочие зоны
  • Экспедиции и массовые мероприятия на открытом воздухе

Несколько устройств EVE NET можно объединять для расширения зоны покрытия. Все данные остаются внутри локальной сети, обеспечивая высокий уровень приватности.

Источник: Electronics For You

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