Компания Civoraa представила EVE NET — портативное устройство, которое создаёт частную локальную беспроводную сеть без интернета, сотовой связи и любой существующей инфраструктуры. Оно позволяет более 200 устройствам оставаться на связи, обмениваться данными и получать доступ к цифровому контенту полностью в оффлайн-режиме.

EVE NET — портативное устройство оффлайн-связи

Основные характеристики

Одновременные подключения: более 200 устройств

более 200 устройств Зона покрытия: более 500 метров

более 500 метров Время работы от батареи: до 72 часов

до 72 часов Питание: USB-C PD + поддержка солнечных панелей

USB-C PD + поддержка солнечных панелей Защита: IP67 (пыле- и влагозащита)

IP67 (пыле- и влагозащита) Военный стандарт: MIL-STD-810G

MIL-STD-810G Температурный диапазон: -20°C…+60°C

Подключение происходит через Wi-Fi с помощью любого браузера — без приложений и регистрации. Платформа поддерживает мгновенные сообщения, обмен файлами, локальные карты, доску объявлений, оповещения и оффлайн-библиотеку с более чем 50 000 образовательных материалов.

Целевые применения

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

Удалённые населённые пункты и школы

Гуманитарные миссии и полевые лагеря

Промышленные объекты и временные рабочие зоны

Экспедиции и массовые мероприятия на открытом воздухе

Несколько устройств EVE NET можно объединять для расширения зоны покрытия. Все данные остаются внутри локальной сети, обеспечивая высокий уровень приватности.

Источник: Electronics For You