Представлено новое поколение передовых датчиков, предлагающих превосходную точность и надёжность в условиях ограниченного пространства промышленных объектов. Компактные сенсоры сочетают высокое разрешение, быстрое время отклика и прочную конструкцию для удовлетворения требований современной автоматизации и контроля процессов.

Новые передовые датчики для точных измерений в ограниченном пространстве

Ключевые характеристики

Сверхкомпактный дизайн — идеально для тесных мест установки

— идеально для тесных мест установки Высокая точность измерений и повторяемость

Быстрое время отклика для мониторинга в реальном времени

для мониторинга в реальном времени Широкий температурный диапазон для тяжёлых промышленных условий

для тяжёлых промышленных условий Несколько вариантов выхода (аналоговый, цифровой, IO-Link)

(аналоговый, цифровой, IO-Link) Защита IP67/IP69K от пыли и влаги

от пыли и влаги Улучшенная обработка сигнала для устойчивости к помехам

Эти датчики особенно эффективны там, где традиционные сенсоры слишком велики или недостаточно точны — в робототехнике, автоматизированных сборочных линиях, системах контроля качества и задачах точного позиционирования.

Целевые применения

Промышленные роботы и коботы

Автоматизированное производство и сборка

Системы точного позиционирования

Контроль качества и метрология

Мониторинг процессов внутри компактного оборудования

Благодаря повышенной точности в ограниченном пространстве новые датчики помогают предприятиям улучшать управление процессами, снижать простои и повышать общее качество и эффективность производства.

Источник: Electronics For You