Представлено новое поколение передовых датчиков, предлагающих превосходную точность и надёжность в условиях ограниченного пространства промышленных объектов. Компактные сенсоры сочетают высокое разрешение, быстрое время отклика и прочную конструкцию для удовлетворения требований современной автоматизации и контроля процессов.
Ключевые характеристики
- Сверхкомпактный дизайн — идеально для тесных мест установки
- Высокая точность измерений и повторяемость
- Быстрое время отклика для мониторинга в реальном времени
- Широкий температурный диапазон для тяжёлых промышленных условий
- Несколько вариантов выхода (аналоговый, цифровой, IO-Link)
- Защита IP67/IP69K от пыли и влаги
- Улучшенная обработка сигнала для устойчивости к помехам
Эти датчики особенно эффективны там, где традиционные сенсоры слишком велики или недостаточно точны — в робототехнике, автоматизированных сборочных линиях, системах контроля качества и задачах точного позиционирования.
Целевые применения
- Промышленные роботы и коботы
- Автоматизированное производство и сборка
- Системы точного позиционирования
- Контроль качества и метрология
- Мониторинг процессов внутри компактного оборудования
Благодаря повышенной точности в ограниченном пространстве новые датчики помогают предприятиям улучшать управление процессами, снижать простои и повышать общее качество и эффективность производства.
Источник: Electronics For You