Представлены новые высокоточные датчики давления, специально разработанные для мониторинга и управления системами охлаждения аккумуляторных батарей электромобилей. Они обеспечивают точные данные в реальном времени в тяжёлых автомобильных условиях, помогая оптимизировать терморегулирование, повышать безопасность и продлевать срок службы батареи.

Высокоточные датчики давления для систем охлаждения батарей электромобилей

Основные характеристики

Высокая точность и отличная долгосрочная стабильность

Широкий температурный диапазон для автомобильного применения

Прочная конструкция, устойчивая к вибрации и загрязнению

Аналоговый и цифровой выход (включая SENT, LIN)

Быстрое время отклика для динамического контроля давления

Доступны версии с квалификацией AEC-Q100 / IATF 16949

Датчики играют важную роль в жидкостных системах охлаждения батарей: контролируют давление хладагента, обнаруживают утечки, обеспечивают правильную циркуляцию и позволяют реализовать предиктивное обслуживание.

Целевые применения

Системы терморегулирования тяговых батарей электромобилей

Контуры охлаждения и насосы батарей

Высоковольтные аккумуляторные батареи (400 В и 800 В)

Гибридные и полностью электрические коммерческие автомобили

С ростом ёмкости и напряжения батарей точный контроль давления становится критически важным элементом безопасного и эффективного теплового менеджмента в современных электромобилях.

Источник: Electronics For You