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Высокоточные датчики давления для охлаждения батарей электромобилей

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3 недели назад

Высокоточные датчики давления для систем охлаждения аккумуляторов электромобилей

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Представлены новые высокоточные датчики давления, специально разработанные для мониторинга и управления системами охлаждения аккумуляторных батарей электромобилей. Они обеспечивают точные данные в реальном времени в тяжёлых автомобильных условиях, помогая оптимизировать терморегулирование, повышать безопасность и продлевать срок службы батареи.

Pressure sensors for EV battery cooling 

Высокоточные датчики давления для систем охлаждения батарей электромобилей

Основные характеристики

  • Высокая точность и отличная долгосрочная стабильность
  • Широкий температурный диапазон для автомобильного применения
  • Прочная конструкция, устойчивая к вибрации и загрязнению
  • Аналоговый и цифровой выход (включая SENT, LIN)
  • Быстрое время отклика для динамического контроля давления
  • Доступны версии с квалификацией AEC-Q100 / IATF 16949

Датчики играют важную роль в жидкостных системах охлаждения батарей: контролируют давление хладагента, обнаруживают утечки, обеспечивают правильную циркуляцию и позволяют реализовать предиктивное обслуживание.

Целевые применения

  • Системы терморегулирования тяговых батарей электромобилей
  • Контуры охлаждения и насосы батарей
  • Высоковольтные аккумуляторные батареи (400 В и 800 В)
  • Гибридные и полностью электрические коммерческие автомобили

С ростом ёмкости и напряжения батарей точный контроль давления становится критически важным элементом безопасного и эффективного теплового менеджмента в современных электромобилях.

Источник: Electronics For You

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