Представлены новые высокоточные датчики давления, специально разработанные для мониторинга и управления системами охлаждения аккумуляторных батарей электромобилей. Они обеспечивают точные данные в реальном времени в тяжёлых автомобильных условиях, помогая оптимизировать терморегулирование, повышать безопасность и продлевать срок службы батареи.
Основные характеристики
- Высокая точность и отличная долгосрочная стабильность
- Широкий температурный диапазон для автомобильного применения
- Прочная конструкция, устойчивая к вибрации и загрязнению
- Аналоговый и цифровой выход (включая SENT, LIN)
- Быстрое время отклика для динамического контроля давления
- Доступны версии с квалификацией AEC-Q100 / IATF 16949
Датчики играют важную роль в жидкостных системах охлаждения батарей: контролируют давление хладагента, обнаруживают утечки, обеспечивают правильную циркуляцию и позволяют реализовать предиктивное обслуживание.
Целевые применения
- Системы терморегулирования тяговых батарей электромобилей
- Контуры охлаждения и насосы батарей
- Высоковольтные аккумуляторные батареи (400 В и 800 В)
- Гибридные и полностью электрические коммерческие автомобили
С ростом ёмкости и напряжения батарей точный контроль давления становится критически важным элементом безопасного и эффективного теплового менеджмента в современных электромобилях.
Источник: Electronics For You