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NOVOSENSE NSM101x — Hall-датчики для определения положения в авто

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3 недели назад

NOVOSENSE NSM101x — Hall-датчики для определения положения в автомобилях

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Компания NOVOSENSE представила серию NSM101x — трёхвыводные Hall-эффектные переключатели и защёлки, предназначенные для высокоточного цифрового определения положения в автомобильных актуаторах и других приложениях. Семейство включает униполярный, омниполярный переключатели и биполярную защёлку.

NOVOSENSE NSM101x Hall-effect sensors

NOVOSENSE NSM101x — Hall-датчики для определения положения в автомобилях

Основные характеристики

  • Модели: NSM1011 (униполярный), NSM1012 (омниполярный), NSM1013 (биполярная защёлка)
  • Диапазон напряжения питания: 2,7 В – 38 В (макс. -20 В … +40 В)
  • Температурный диапазон: -40°C … +150°C (AEC-Q100 Grade 0)
  • Защита от ESD: ±8 кВ HBM
  • Встроенные защиты: от перегрузки по току, перегрева, выдерживает короткое замыкание на выходе
  • Корпуса: SOT23-3 и TO92S (совместимы с популярными аналогами)

Серия предлагает различные точки срабатывания, полярность магнита, фазы выхода, обычный и энергосберегающий режимы, а также температурную компенсацию под разные материалы магнитов.

Целевые применения

  • Автомобильные актуаторы и датчики положения
  • Определение положения клапанов
  • Датчики положения селектора передач и педалей
  • Системы регулировки сидений и зеркал
  • Промышленное определение положения

Благодаря высокой надёжности, устойчивости к автомобильным электрическим стрессам и совместимым корпусам NSM101x позволяет легко заменять существующие решения без изменений в конструкции.

Источник: Electronics For You

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