Компания NOVOSENSE представила серию NSM101x — трёхвыводные Hall-эффектные переключатели и защёлки, предназначенные для высокоточного цифрового определения положения в автомобильных актуаторах и других приложениях. Семейство включает униполярный, омниполярный переключатели и биполярную защёлку.
Основные характеристики
- Модели: NSM1011 (униполярный), NSM1012 (омниполярный), NSM1013 (биполярная защёлка)
- Диапазон напряжения питания: 2,7 В – 38 В (макс. -20 В … +40 В)
- Температурный диапазон: -40°C … +150°C (AEC-Q100 Grade 0)
- Защита от ESD: ±8 кВ HBM
- Встроенные защиты: от перегрузки по току, перегрева, выдерживает короткое замыкание на выходе
- Корпуса: SOT23-3 и TO92S (совместимы с популярными аналогами)
Серия предлагает различные точки срабатывания, полярность магнита, фазы выхода, обычный и энергосберегающий режимы, а также температурную компенсацию под разные материалы магнитов.
Целевые применения
- Автомобильные актуаторы и датчики положения
- Определение положения клапанов
- Датчики положения селектора передач и педалей
- Системы регулировки сидений и зеркал
- Промышленное определение положения
Благодаря высокой надёжности, устойчивости к автомобильным электрическим стрессам и совместимым корпусам NSM101x позволяет легко заменять существующие решения без изменений в конструкции.
Источник: Electronics For You