Компания NOVOSENSE представила серию NSM101x — трёхвыводные Hall-эффектные переключатели и защёлки, предназначенные для высокоточного цифрового определения положения в автомобильных актуаторах и других приложениях. Семейство включает униполярный, омниполярный переключатели и биполярную защёлку.

NOVOSENSE NSM101x — Hall-датчики для определения положения в автомобилях

Основные характеристики

Модели: NSM1011 (униполярный), NSM1012 (омниполярный), NSM1013 (биполярная защёлка)

NSM1011 (униполярный), NSM1012 (омниполярный), NSM1013 (биполярная защёлка) Диапазон напряжения питания: 2,7 В – 38 В (макс. -20 В … +40 В)

2,7 В – 38 В (макс. -20 В … +40 В) Температурный диапазон: -40°C … +150°C (AEC-Q100 Grade 0)

-40°C … +150°C (AEC-Q100 Grade 0) Защита от ESD: ±8 кВ HBM

±8 кВ HBM Встроенные защиты: от перегрузки по току, перегрева, выдерживает короткое замыкание на выходе

от перегрузки по току, перегрева, выдерживает короткое замыкание на выходе Корпуса: SOT23-3 и TO92S (совместимы с популярными аналогами)

Серия предлагает различные точки срабатывания, полярность магнита, фазы выхода, обычный и энергосберегающий режимы, а также температурную компенсацию под разные материалы магнитов.

Целевые применения

Автомобильные актуаторы и датчики положения

Определение положения клапанов

Датчики положения селектора передач и педалей

Системы регулировки сидений и зеркал

Промышленное определение положения

Благодаря высокой надёжности, устойчивости к автомобильным электрическим стрессам и совместимым корпусам NSM101x позволяет легко заменять существующие решения без изменений в конструкции.

Источник: Electronics For You