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Ключ безопасности для удобного и безопасного входа

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4 недели назад

Ключ безопасности для безопасного и удобного входа

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Представлен новый ключ безопасности, предлагающий простой и высоконадёжный способ аутентификации пользователей без использования паролей. Устройство поддерживает современные стандарты passwordless-входа, обеспечивая эффективную защиту от фишинга, кражи учётных данных и других распространённых киберугроз при сохранении удобства использования.

Security key for safe login

Новый ключ безопасности для входа без пароля

Основные характеристики

  • Поддержка passwordless-входа (FIDO2 / WebAuthn)
  • Надёжная двухфакторная и многофакторная аутентификация
  • Защита от фишинга и атак «человек посередине»
  • Компактный и портативный дизайн
  • Кроссплатформенная совместимость (Windows, macOS, Android, iOS)
  • Простая настройка и аутентификация одним касанием

Ключ использует аппаратную криптографию для безопасного хранения учётных данных, гарантируя защиту аккаунта даже при компрометации пароля. Он отлично подходит как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративного сектора.

Целевые применения

  • Корпоративные и рабочие аккаунты
  • Облачные сервисы и SaaS-платформы
  • Личная почта и банковские аккаунты
  • Доступ для разработчиков и администраторов
  • Интеграция с менеджерами паролей

Это решение является важным шагом на пути к полностью беспарольному будущему, сочетая высокий уровень безопасности с повседневным удобством.

Источник: Electronics For You

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