Представлен новый ключ безопасности, предлагающий простой и высоконадёжный способ аутентификации пользователей без использования паролей. Устройство поддерживает современные стандарты passwordless-входа, обеспечивая эффективную защиту от фишинга, кражи учётных данных и других распространённых киберугроз при сохранении удобства использования.

Новый ключ безопасности для входа без пароля

Основные характеристики

Поддержка passwordless-входа (FIDO2 / WebAuthn)

Надёжная двухфакторная и многофакторная аутентификация

Защита от фишинга и атак «человек посередине»

Компактный и портативный дизайн

Кроссплатформенная совместимость (Windows, macOS, Android, iOS)

Простая настройка и аутентификация одним касанием

Ключ использует аппаратную криптографию для безопасного хранения учётных данных, гарантируя защиту аккаунта даже при компрометации пароля. Он отлично подходит как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративного сектора.

Целевые применения

Корпоративные и рабочие аккаунты

Облачные сервисы и SaaS-платформы

Личная почта и банковские аккаунты

Доступ для разработчиков и администраторов

Интеграция с менеджерами паролей

Это решение является важным шагом на пути к полностью беспарольному будущему, сочетая высокий уровень безопасности с повседневным удобством.

Источник: Electronics For You