Представлен новый ключ безопасности, предлагающий простой и высоконадёжный способ аутентификации пользователей без использования паролей. Устройство поддерживает современные стандарты passwordless-входа, обеспечивая эффективную защиту от фишинга, кражи учётных данных и других распространённых киберугроз при сохранении удобства использования.
Основные характеристики
- Поддержка passwordless-входа (FIDO2 / WebAuthn)
- Надёжная двухфакторная и многофакторная аутентификация
- Защита от фишинга и атак «человек посередине»
- Компактный и портативный дизайн
- Кроссплатформенная совместимость (Windows, macOS, Android, iOS)
- Простая настройка и аутентификация одним касанием
Ключ использует аппаратную криптографию для безопасного хранения учётных данных, гарантируя защиту аккаунта даже при компрометации пароля. Он отлично подходит как для индивидуальных пользователей, так и для корпоративного сектора.
Целевые применения
- Корпоративные и рабочие аккаунты
- Облачные сервисы и SaaS-платформы
- Личная почта и банковские аккаунты
- Доступ для разработчиков и администраторов
- Интеграция с менеджерами паролей
Это решение является важным шагом на пути к полностью беспарольному будущему, сочетая высокий уровень безопасности с повседневным удобством.
Источник: Electronics For You