на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

Rohm MOSFET для поверхностного монтажа с высокой плотностью мощности

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Новости электроники
ГлавнаяНовостиНовости электроники
4 недели назад

Rohm представила новые MOSFET для поверхностного монтажа с высокой плотностью мощности

Оглавление

Компания Rohm Semiconductor выпустила новую серию MOSFET для поверхностного монтажа, обеспечивающих повышенную плотность мощности. Устройства доступны в компактных корпусах DFN8080-5L (8,0 × 8,0 × 0,85 мм) и TOLL (11,68 × 9,9 × 2,3 мм), имеют стандартный порог напряжения затвора 3–5 В для широкой совместимости с драйверами и предлагаются в 32 вариантах для оптимального выбора под конкретное применение. Массовое производство началось в июне 2026 года.

Rohm surface-mount MOSFETs

Rohm MOSFET в корпусах DFN8080-5L и TOLL

Основные характеристики

  • Корпуса DFN8080-5L (8,0 × 8,0 × 0,85 мм) и TOLL (11,68 × 9,9 × 2,3 мм)
  • Стандартный порог напряжения затвора 3–5 В
  • Стандартные посадочные места для лёгкой замены
  • 32 варианта для оптимального выбора под задачу
  • Очень низкое сопротивление в открытом состоянии (Rds(on))
  • Высокая токовая нагрузка и улучшенные тепловые характеристики
  • Массовое производство стартовало в июне 2026 года

Новые MOSFET позволяют разработчикам получать большую мощность при меньшей площади на плате и упрощают переход с предыдущих решений.

Целевые применения

  • DC-DC преобразователи
  • Схемы управления двигателями
  • Источники питания
  • Автомобильная электроника
  • Промышленное оборудование

Источник: Electronics For You

Оглавление

Предыдущая
Все за текущий день
Следующая