Компания Rohm Semiconductor выпустила новую серию MOSFET для поверхностного монтажа, обеспечивающих повышенную плотность мощности. Устройства доступны в компактных корпусах DFN8080-5L (8,0 × 8,0 × 0,85 мм) и TOLL (11,68 × 9,9 × 2,3 мм), имеют стандартный порог напряжения затвора 3–5 В для широкой совместимости с драйверами и предлагаются в 32 вариантах для оптимального выбора под конкретное применение. Массовое производство началось в июне 2026 года.
Основные характеристики
- Корпуса DFN8080-5L (8,0 × 8,0 × 0,85 мм) и TOLL (11,68 × 9,9 × 2,3 мм)
- Стандартный порог напряжения затвора 3–5 В
- Стандартные посадочные места для лёгкой замены
- 32 варианта для оптимального выбора под задачу
- Очень низкое сопротивление в открытом состоянии (Rds(on))
- Высокая токовая нагрузка и улучшенные тепловые характеристики
- Массовое производство стартовало в июне 2026 года
Новые MOSFET позволяют разработчикам получать большую мощность при меньшей площади на плате и упрощают переход с предыдущих решений.
Целевые применения
- DC-DC преобразователи
- Схемы управления двигателями
- Источники питания
- Автомобильная электроника
- Промышленное оборудование
Источник: Electronics For You