Компания Rohm Semiconductor выпустила новую серию MOSFET для поверхностного монтажа, обеспечивающих повышенную плотность мощности. Устройства доступны в компактных корпусах DFN8080-5L (8,0 × 8,0 × 0,85 мм) и TOLL (11,68 × 9,9 × 2,3 мм), имеют стандартный порог напряжения затвора 3–5 В для широкой совместимости с драйверами и предлагаются в 32 вариантах для оптимального выбора под конкретное применение. Массовое производство началось в июне 2026 года.

Rohm MOSFET в корпусах DFN8080-5L и TOLL

Основные характеристики

Корпуса DFN8080-5L (8,0 × 8,0 × 0,85 мм) и TOLL (11,68 × 9,9 × 2,3 мм)

Стандартный порог напряжения затвора 3–5 В

Стандартные посадочные места для лёгкой замены

32 варианта для оптимального выбора под задачу

Очень низкое сопротивление в открытом состоянии (Rds(on))

Высокая токовая нагрузка и улучшенные тепловые характеристики

Массовое производство стартовало в июне 2026 года

Новые MOSFET позволяют разработчикам получать большую мощность при меньшей площади на плате и упрощают переход с предыдущих решений.

Целевые применения

DC-DC преобразователи

Схемы управления двигателями

Источники питания

Автомобильная электроника

Промышленное оборудование

Источник: Electronics For You