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PwrBlock 323: программируемый источник 1–32 В / 3 А для тестов

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20 часов назад

PwrBlock 323 — программируемый источник питания для автоматизированных тестовых стендов

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Финская компания Everypin представила PwrBlock 323 — открытый программируемый источник питания, специально разработанный для встраивания в автоматизированные тестовые приспособления, системы hardware-in-the-loop и лабораторные стенды. Устройство обеспечивает один неизолированный выход 1–32 В при токе до 3 А (максимальная мощность ≈ 92 Вт) при питании от USB-C PD 100 Вт.

PwrBlock 323 programmable power supply

PwrBlock 323 — программируемый USB-C источник питания для автоматизированного тестирования

Основные характеристики

  • Выходное напряжение: 1–32 В (разрешение 10 мВ до 24 В, 20 мВ выше 24 В)
  • Выходной ток: до 3 А (разрешение 1 мА)
  • Максимальная мощность: ≈ 92 Вт (от USB-C PD 100 Вт)
  • Контроллер: STM32G0C1CEU (Arm Cortex-M0+)
  • Силовой каскад: LM51772 (buck-boost)
  • Измерения: INA229 (высокоточное измерение напряжения и тока)
  • Защита: OCP, OVP, OPP, OTP + входная защита TPS259830
  • Управление: SCPI-команды по USB (Python, VISA, собственный софт)
  • Интерфейсы: 2× USB-C, 10-pin IDC, 40-pin I/O (UART, SPI, I2C + 7 цифровых линий)
  • Габариты: 130 × 70 × 20 мм (корпус с точками крепления)

PwrBlock 323 позволяет программно задавать напряжение и ток, включать/выключать выход, считывать измерения и выполнять автоматический power-cycling устройства под тестом. Также доступен графический интерфейс для ручного тестирования.

Целевые применения

  • Автоматизированные производственные тестовые стенды
  • Системы Hardware-in-the-Loop (HIL)
  • Лабораторные и R&D испытания
  • Power-cycling и тесты надёжности

Проект развивается как open-hardware (CERN-OHL-W-2.0) и open-software (Apache-2.0). Планируется публикация схем, PCB-файлов, прошивки и документации. В настоящее время проект находится на этапе краудфандинга.

Источник:  Electronics For You

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