Финская компания Everypin представила PwrBlock 323 — открытый программируемый источник питания, специально разработанный для встраивания в автоматизированные тестовые приспособления, системы hardware-in-the-loop и лабораторные стенды. Устройство обеспечивает один неизолированный выход 1–32 В при токе до 3 А (максимальная мощность ≈ 92 Вт) при питании от USB-C PD 100 Вт.

PwrBlock 323 — программируемый USB-C источник питания для автоматизированного тестирования

Основные характеристики

Выходное напряжение: 1–32 В (разрешение 10 мВ до 24 В, 20 мВ выше 24 В)

1–32 В (разрешение 10 мВ до 24 В, 20 мВ выше 24 В) Выходной ток: до 3 А (разрешение 1 мА)

до 3 А (разрешение 1 мА) Максимальная мощность: ≈ 92 Вт (от USB-C PD 100 Вт)

≈ 92 Вт (от USB-C PD 100 Вт) Контроллер: STM32G0C1CEU (Arm Cortex-M0+)

STM32G0C1CEU (Arm Cortex-M0+) Силовой каскад: LM51772 (buck-boost)

LM51772 (buck-boost) Измерения: INA229 (высокоточное измерение напряжения и тока)

INA229 (высокоточное измерение напряжения и тока) Защита: OCP, OVP, OPP, OTP + входная защита TPS259830

OCP, OVP, OPP, OTP + входная защита TPS259830 Управление: SCPI-команды по USB (Python, VISA, собственный софт)

SCPI-команды по USB (Python, VISA, собственный софт) Интерфейсы: 2× USB-C, 10-pin IDC, 40-pin I/O (UART, SPI, I2C + 7 цифровых линий)

2× USB-C, 10-pin IDC, 40-pin I/O (UART, SPI, I2C + 7 цифровых линий) Габариты: 130 × 70 × 20 мм (корпус с точками крепления)

PwrBlock 323 позволяет программно задавать напряжение и ток, включать/выключать выход, считывать измерения и выполнять автоматический power-cycling устройства под тестом. Также доступен графический интерфейс для ручного тестирования.

Целевые применения

Автоматизированные производственные тестовые стенды

Системы Hardware-in-the-Loop (HIL)

Лабораторные и R&D испытания

Power-cycling и тесты надёжности

Проект развивается как open-hardware (CERN-OHL-W-2.0) и open-software (Apache-2.0). Планируется публикация схем, PCB-файлов, прошивки и документации. В настоящее время проект находится на этапе краудфандинга.

Источник: Electronics For You