STMicroelectronics представила STGI15C60S — первое устройство новой серии SLLIMM Compact. Это трёхфазный IGBT-инверторный модуль на 600 В / 20 А с существенно уменьшенной площадью корпуса при сохранении высокой тепловой эффективности и полного набора защит.
Основные характеристики
- Номинальные параметры: 600 В, 20 А, трёхфазный IGBT-инвертор
- Габариты: 18,8 × 32,8 мм — более чем на 30% меньше аналогичных модулей в корпусах DBC
- Подложка: Direct-bonded copper (DBC) для улучшенного теплоотвода
- Корпус: Полностью изолированный CDIPB-26L DBC с охлаждением с верхней стороны
- Изоляция: не менее 2000 Вrms
- Режим переключения: hard-switching до 20 кГц
- Интегрированные элементы:
- Драйверы верхнего и нижнего плеча
- IGBT с trench-gate field-stop структурой и высокой стойкостью к КЗ
- Быстрые диоды с мягким восстановлением
- Bootstrap-диод
- Функции защиты:
- Блокировка при пониженном напряжении (UVLO)
- Smart shutdown
- Датчик температуры
- Компаратор неисправностей
- Выходы опорного напряжения верхнего плеча выведены на сигнальную сторону корпуса для упрощения bootstrap-схемы
Компактные размеры и встроенные защиты делают STGI15C60S удобным решением для приводов с ограниченным местом на плате при одновременном улучшении тепловых характеристик и надёжности.
Целевые применения
- Промышленные приводы двигателей
- Кондиционеры и тепловые насосы
- Стиральные машины
- Вентиляторы, насосы и компрессоры
- Другая бытовая техника и приводы малой и средней мощности
Семейство SLLIMM Compact планируется расширять модулями с другими токовыми рейтингами и конфигурациями.
Источник: Electronics For You