1 день назад

STMicroelectronics представила STGI15C60S — первое устройство новой серии SLLIMM Compact. Это трёхфазный IGBT-инверторный модуль на 600 В / 20 А с существенно уменьшенной площадью корпуса при сохранении высокой тепловой эффективности и полного набора защит.

STMicroelectronics STGI15C60S — компактный IGBT-модуль SLLIMM Compact 600 В / 20 А

Основные характеристики

Номинальные параметры: 600 В, 20 А, трёхфазный IGBT-инвертор

600 В, 20 А, трёхфазный IGBT-инвертор Габариты: 18,8 × 32,8 мм — более чем на 30% меньше аналогичных модулей в корпусах DBC

18,8 × 32,8 мм — более чем на 30% меньше аналогичных модулей в корпусах DBC Подложка: Direct-bonded copper (DBC) для улучшенного теплоотвода

Direct-bonded copper (DBC) для улучшенного теплоотвода Корпус: Полностью изолированный CDIPB-26L DBC с охлаждением с верхней стороны

Полностью изолированный CDIPB-26L DBC с охлаждением с верхней стороны Изоляция: не менее 2000 Вrms

не менее 2000 Вrms Режим переключения: hard-switching до 20 кГц

hard-switching до 20 кГц Интегрированные элементы: Драйверы верхнего и нижнего плеча IGBT с trench-gate field-stop структурой и высокой стойкостью к КЗ Быстрые диоды с мягким восстановлением Bootstrap-диод

Функции защиты: Блокировка при пониженном напряжении (UVLO) Smart shutdown Датчик температуры Компаратор неисправностей

Выходы опорного напряжения верхнего плеча выведены на сигнальную сторону корпуса для упрощения bootstrap-схемы

Компактные размеры и встроенные защиты делают STGI15C60S удобным решением для приводов с ограниченным местом на плате при одновременном улучшении тепловых характеристик и надёжности.

Целевые применения

Промышленные приводы двигателей

Кондиционеры и тепловые насосы

Стиральные машины

Вентиляторы, насосы и компрессоры

Другая бытовая техника и приводы малой и средней мощности

Семейство SLLIMM Compact планируется расширять модулями с другими токовыми рейтингами и конфигурациями.

Источник: Electronics For You