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ST STGI15C60S компактный 600В 20А IGBT-модуль для приводов

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1 день назад

STMicroelectronics STGI15C60S — компактный IGBT-модуль, сокращающий площадь платы для приводов

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STMicroelectronics представила STGI15C60S — первое устройство новой серии SLLIMM Compact. Это трёхфазный IGBT-инверторный модуль на 600 В / 20 А с существенно уменьшенной площадью корпуса при сохранении высокой тепловой эффективности и полного набора защит.

STMicroelectronics STGI15C60S compact IGBT module

STMicroelectronics STGI15C60S — компактный IGBT-модуль SLLIMM Compact 600 В / 20 А

Основные характеристики

  • Номинальные параметры: 600 В, 20 А, трёхфазный IGBT-инвертор
  • Габариты: 18,8 × 32,8 мм — более чем на 30% меньше аналогичных модулей в корпусах DBC
  • Подложка: Direct-bonded copper (DBC) для улучшенного теплоотвода
  • Корпус: Полностью изолированный CDIPB-26L DBC с охлаждением с верхней стороны
  • Изоляция: не менее 2000 Вrms
  • Режим переключения: hard-switching до 20 кГц
  • Интегрированные элементы:
    • Драйверы верхнего и нижнего плеча
    • IGBT с trench-gate field-stop структурой и высокой стойкостью к КЗ
    • Быстрые диоды с мягким восстановлением
    • Bootstrap-диод
  • Функции защиты:
    • Блокировка при пониженном напряжении (UVLO)
    • Smart shutdown
    • Датчик температуры
    • Компаратор неисправностей
  • Выходы опорного напряжения верхнего плеча выведены на сигнальную сторону корпуса для упрощения bootstrap-схемы

Компактные размеры и встроенные защиты делают STGI15C60S удобным решением для приводов с ограниченным местом на плате при одновременном улучшении тепловых характеристик и надёжности.

Целевые применения

  • Промышленные приводы двигателей
  • Кондиционеры и тепловые насосы
  • Стиральные машины
  • Вентиляторы, насосы и компрессоры
  • Другая бытовая техника и приводы малой и средней мощности

Семейство SLLIMM Compact планируется расширять модулями с другими токовыми рейтингами и конфигурациями.

Источник: Electronics For You

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