1 день назад

Компания Vicor представляет портфель высокоплотных DC-DC преобразователей, предназначенных для современных оборонных платформ, где критически важны ограничения по размеру, весу и мощности (SWaP). Модульный подход позволяет увеличивать электрическую мощность системы без пропорционального роста габаритов и массы.

Vicor высокоплотные DC-DC модули для компактных оборонных систем

Основные характеристики

Высокая плотность мощности DC-DC модулей, оптимизированных под ограничения SWaP

Модульная архитектура «строительных блоков» для гибких систем электропитания

Преобразование высокого входного напряжения в шины 270 В и 28 В по стандартам MIL-STD

Модули класса M-grade для жёстких оборонных условий

Источники питания, совместимые с архитектурами VITA/SOSA

Разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях

Соответствуют / могут оцениваться по ключевым военным стандартам: MIL-STD-704 (электропитание авиации) MIL-STD-1275 (электропитание наземных машин) MIL-STD-461 (электромагнитная совместимость) MIL-STD-810 (климатические и механические воздействия)

Позволяют увеличить электрическую нагрузку при одновременном снижении размеров и веса системы преобразования

Модульный подход заменяет громоздкие специализированные подсистемы стандартизированными высокоплотными блоками. Это даёт разработчикам оборонных систем гибкость масштабирования и адаптации архитектуры питания под меняющиеся требования платформы.

Целевые применения

Наземные оборонные платформы с растущей электрификацией

Авиационные и бортовые системы питания

Мобильная и носимая оборонная электроника

Системы открытой архитектуры (VITA/SOSA)

Высокая плотность мощности в рамках жёстких ограничений SWaP помогает разработчикам добавлять новые возможности без увеличения размеров, веса и снижения мобильности платформы.

Источник: Electronics For You