Компания Vicor представляет портфель высокоплотных DC-DC преобразователей, предназначенных для современных оборонных платформ, где критически важны ограничения по размеру, весу и мощности (SWaP). Модульный подход позволяет увеличивать электрическую мощность системы без пропорционального роста габаритов и массы.
Основные характеристики
- Высокая плотность мощности DC-DC модулей, оптимизированных под ограничения SWaP
- Модульная архитектура «строительных блоков» для гибких систем электропитания
- Преобразование высокого входного напряжения в шины 270 В и 28 В по стандартам MIL-STD
- Модули класса M-grade для жёстких оборонных условий
- Источники питания, совместимые с архитектурами VITA/SOSA
- Разработаны для эксплуатации в тяжёлых условиях
- Соответствуют / могут оцениваться по ключевым военным стандартам:
- MIL-STD-704 (электропитание авиации)
- MIL-STD-1275 (электропитание наземных машин)
- MIL-STD-461 (электромагнитная совместимость)
- MIL-STD-810 (климатические и механические воздействия)
- Позволяют увеличить электрическую нагрузку при одновременном снижении размеров и веса системы преобразования
Модульный подход заменяет громоздкие специализированные подсистемы стандартизированными высокоплотными блоками. Это даёт разработчикам оборонных систем гибкость масштабирования и адаптации архитектуры питания под меняющиеся требования платформы.
Целевые применения
- Наземные оборонные платформы с растущей электрификацией
- Авиационные и бортовые системы питания
- Мобильная и носимая оборонная электроника
- Системы открытой архитектуры (VITA/SOSA)
Высокая плотность мощности в рамках жёстких ограничений SWaP помогает разработчикам добавлять новые возможности без увеличения размеров, веса и снижения мобильности платформы.
Источник: Electronics For You