Vishay Dale IFBT: SMD-трансформаторы flyback для изолированных источников питания

Компания Vishay Intertechnology представила серию Dale IFBT — семейство из 17 поверхностно-монтируемых flyback-трансформаторов, предназначенных для источников питания Power over Ethernet (PoE) и изолированных DC/DC-преобразователей мощностью до 30 Вт. Серия отличается гибкой конфигурацией обмоток и высокой изоляцией в компактном SMD-корпусе.
Основные характеристики
- Количество моделей: 17 SMD-трансформаторов
- Диапазон входного напряжения: 26 В – 72 В
- Частота переключения: 250 кГц
- Напряжение изоляции: 1500 VRMS в течение 60 секунд
- Диапазон выходного напряжения: 1,8 В – 24 В
- Диапазон выходного тока: 0,5 А – 9 А
- Максимальная мощность: до 30 Вт (поддержка PoE 6 Вт / 30 Вт)
- Индуктивность: 35 мкГн – 75 мкГн
- Рабочая температура: -40°C…+125°C
- Корпус: Surface-mount (SMD)
- Конструкция: Открытая с несколькими обмотками (соединение последовательно/параллельно)
- Соответствие: RoHS
Несколько обмоток можно соединять последовательно или параллельно, что даёт разработчикам возможность точно подобрать нужное напряжение и ток. Открытая конструкция также позволяет при необходимости модифицировать обмотки под конкретное применение.
Целевые применения
- Источники питания Power over Ethernet (PoE)
- Изолированные DC/DC-преобразователи до 30 Вт
- Системы промышленного управления и автоматизации
- Телекоммуникационное оборудование
- Системы управления зданиями
- Автомобильные LED-драйверы
- Энергетические системы и медицинская аппаратура
Компактный SMD-формат и широкий температурный диапазон делают серию IFBT удобным решением для устройств с ограниченным пространством и промышленных применений.
Источник: Electronics For You