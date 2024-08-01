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Vishay IFBT flyback-трансформаторы для изолированных ИП до 30 Вт

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23 часа назад

Vishay Dale IFBT: SMD-трансформаторы flyback для изолированных источников питания

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Компания Vishay Intertechnology представила серию Dale IFBT — семейство из 17 поверхностно-монтируемых flyback-трансформаторов, предназначенных для источников питания Power over Ethernet (PoE) и изолированных DC/DC-преобразователей мощностью до 30 Вт. Серия отличается гибкой конфигурацией обмоток и высокой изоляцией в компактном SMD-корпусе.

Vishay Dale IFBT flyback transformers

Vishay Dale IFBT — SMD flyback-трансформаторы

Основные характеристики

  • Количество моделей: 17 SMD-трансформаторов
  • Диапазон входного напряжения: 26 В – 72 В
  • Частота переключения: 250 кГц
  • Напряжение изоляции: 1500 VRMS в течение 60 секунд
  • Диапазон выходного напряжения: 1,8 В – 24 В
  • Диапазон выходного тока: 0,5 А – 9 А
  • Максимальная мощность: до 30 Вт (поддержка PoE 6 Вт / 30 Вт)
  • Индуктивность: 35 мкГн – 75 мкГн
  • Рабочая температура: -40°C…+125°C
  • Корпус: Surface-mount (SMD)
  • Конструкция: Открытая с несколькими обмотками (соединение последовательно/параллельно)
  • Соответствие: RoHS

Несколько обмоток можно соединять последовательно или параллельно, что даёт разработчикам возможность точно подобрать нужное напряжение и ток. Открытая конструкция также позволяет при необходимости модифицировать обмотки под конкретное применение.

Целевые применения

  • Источники питания Power over Ethernet (PoE)
  • Изолированные DC/DC-преобразователи до 30 Вт
  • Системы промышленного управления и автоматизации
  • Телекоммуникационное оборудование
  • Системы управления зданиями
  • Автомобильные LED-драйверы
  • Энергетические системы и медицинская аппаратура

Компактный SMD-формат и широкий температурный диапазон делают серию IFBT удобным решением для устройств с ограниченным пространством и промышленных применений.

Источник: Electronics For You

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