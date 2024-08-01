Vishay Dale IFBT: SMD-трансформаторы flyback для изолированных источников питания

Компания Vishay Intertechnology представила серию Dale IFBT — семейство из 17 поверхностно-монтируемых flyback-трансформаторов, предназначенных для источников питания Power over Ethernet (PoE) и изолированных DC/DC-преобразователей мощностью до 30 Вт. Серия отличается гибкой конфигурацией обмоток и высокой изоляцией в компактном SMD-корпусе.

Vishay Dale IFBT — SMD flyback-трансформаторы

Основные характеристики

Количество моделей: 17 SMD-трансформаторов

17 SMD-трансформаторов Диапазон входного напряжения: 26 В – 72 В

26 В – 72 В Частота переключения: 250 кГц

250 кГц Напряжение изоляции: 1500 VRMS в течение 60 секунд

1500 VRMS в течение 60 секунд Диапазон выходного напряжения: 1,8 В – 24 В

1,8 В – 24 В Диапазон выходного тока: 0,5 А – 9 А

0,5 А – 9 А Максимальная мощность: до 30 Вт (поддержка PoE 6 Вт / 30 Вт)

до 30 Вт (поддержка PoE 6 Вт / 30 Вт) Индуктивность: 35 мкГн – 75 мкГн

35 мкГн – 75 мкГн Рабочая температура: -40°C…+125°C

-40°C…+125°C Корпус: Surface-mount (SMD)

Surface-mount (SMD) Конструкция: Открытая с несколькими обмотками (соединение последовательно/параллельно)

Открытая с несколькими обмотками (соединение последовательно/параллельно) Соответствие: RoHS

Несколько обмоток можно соединять последовательно или параллельно, что даёт разработчикам возможность точно подобрать нужное напряжение и ток. Открытая конструкция также позволяет при необходимости модифицировать обмотки под конкретное применение.

Целевые применения

Источники питания Power over Ethernet (PoE)

Изолированные DC/DC-преобразователи до 30 Вт

Системы промышленного управления и автоматизации

Телекоммуникационное оборудование

Системы управления зданиями

Автомобильные LED-драйверы

Энергетические системы и медицинская аппаратура

Компактный SMD-формат и широкий температурный диапазон делают серию IFBT удобным решением для устройств с ограниченным пространством и промышленных применений.

Источник: Electronics For You