Компания ROHM выпустила 4-е поколение 650-вольтовых IGBT-транзисторов, предназначенных для вспомогательных систем электромобилей и промышленных инверторов двигателей и компрессоров. Новые приборы обеспечивают одни из лучших в отрасли низкопотерьных характеристик и достаточную стойкость к короткому замыканию.
Основные характеристики
- Номинальное напряжение: 650 В
- Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (VCE(sat)): 1,55 В
- Время выдерживания короткого замыкания: 7 мкс (при Tj = 25°C)
- Автомобильная квалификация: соответствие AEC-Q101
- Корпуса: TO-247N (серии RGAxxTS65HR / RGAxxTS65EHR), bare wafer (серия SG83xxWN)
- В разработке: корпус TO-247-4L, а также компактные поверхностно-монтируемые варианты (TO-263L, top-side cooling)
Благодаря переработке структуры IGBT (включая технологический процесс и структуру края кристалла) ROHM удалось повысить плотность тока и одновременно снизить как проводимые, так и коммутационные потери. Низкое значение VCE(sat) = 1,55 В заметно уменьшает потери проводимости, что повышает КПД системы и снижает тепловыделение.
Целевые применения
- Электрические компрессоры электромобилей
- Высоковольтные (HV) нагреватели в электромобилях
- Промышленные инверторы двигателей и компрессоров
- Другие вспомогательные системы меньшей мощности в EV
Хотя в мощных тяговых инверторах всё чаще применяются SiC-приборы, 650-вольтовые кремниевые IGBT остаются оптимальным решением для многих вспомогательных и промышленных приложений, где важны сочетание эффективности, стоимости и стойкости к короткому замыканию.
Источник: Electronics For You