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ROHM 650В IGBT с рекордно низкими потерями

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1 день назад

ROHM представила 4-е поколение 650В IGBT для электромобилей и промышленного оборудования

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Компания ROHM выпустила 4-е поколение 650-вольтовых IGBT-транзисторов, предназначенных для вспомогательных систем электромобилей и промышленных инверторов двигателей и компрессоров. Новые приборы обеспечивают одни из лучших в отрасли низкопотерьных характеристик и достаточную стойкость к короткому замыканию.

ROHM 650V IGBT

ROHM 4-е поколение 650В IGBT для электромобилей и промышленности

Основные характеристики

  • Номинальное напряжение: 650 В
  • Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (VCE(sat)): 1,55 В
  • Время выдерживания короткого замыкания: 7 мкс (при Tj = 25°C)
  • Автомобильная квалификация: соответствие AEC-Q101
  • Корпуса: TO-247N (серии RGAxxTS65HR / RGAxxTS65EHR), bare wafer (серия SG83xxWN)
  • В разработке: корпус TO-247-4L, а также компактные поверхностно-монтируемые варианты (TO-263L, top-side cooling)

Благодаря переработке структуры IGBT (включая технологический процесс и структуру края кристалла) ROHM удалось повысить плотность тока и одновременно снизить как проводимые, так и коммутационные потери. Низкое значение VCE(sat) = 1,55 В заметно уменьшает потери проводимости, что повышает КПД системы и снижает тепловыделение.

Целевые применения

  • Электрические компрессоры электромобилей
  • Высоковольтные (HV) нагреватели в электромобилях
  • Промышленные инверторы двигателей и компрессоров
  • Другие вспомогательные системы меньшей мощности в EV

Хотя в мощных тяговых инверторах всё чаще применяются SiC-приборы, 650-вольтовые кремниевые IGBT остаются оптимальным решением для многих вспомогательных и промышленных приложений, где важны сочетание эффективности, стоимости и стойкости к короткому замыканию.

Источник: Electronics For You

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