Компания ROHM выпустила 4-е поколение 650-вольтовых IGBT-транзисторов, предназначенных для вспомогательных систем электромобилей и промышленных инверторов двигателей и компрессоров. Новые приборы обеспечивают одни из лучших в отрасли низкопотерьных характеристик и достаточную стойкость к короткому замыканию.

ROHM 4-е поколение 650В IGBT для электромобилей и промышленности

Основные характеристики

Номинальное напряжение: 650 В

650 В Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (V CE(sat) ): 1,55 В

1,55 В Время выдерживания короткого замыкания: 7 мкс (при T j = 25°C)

7 мкс (при T = 25°C) Автомобильная квалификация: соответствие AEC-Q101

соответствие AEC-Q101 Корпуса: TO-247N (серии RGAxxTS65HR / RGAxxTS65EHR), bare wafer (серия SG83xxWN)

TO-247N (серии RGAxxTS65HR / RGAxxTS65EHR), bare wafer (серия SG83xxWN) В разработке: корпус TO-247-4L, а также компактные поверхностно-монтируемые варианты (TO-263L, top-side cooling)

Благодаря переработке структуры IGBT (включая технологический процесс и структуру края кристалла) ROHM удалось повысить плотность тока и одновременно снизить как проводимые, так и коммутационные потери. Низкое значение V CE(sat) = 1,55 В заметно уменьшает потери проводимости, что повышает КПД системы и снижает тепловыделение.

Целевые применения

Электрические компрессоры электромобилей

Высоковольтные (HV) нагреватели в электромобилях

Промышленные инверторы двигателей и компрессоров

Другие вспомогательные системы меньшей мощности в EV

Хотя в мощных тяговых инверторах всё чаще применяются SiC-приборы, 650-вольтовые кремниевые IGBT остаются оптимальным решением для многих вспомогательных и промышленных приложений, где важны сочетание эффективности, стоимости и стойкости к короткому замыканию.

Источник: Electronics For You