Исследователи из Universidad Autónoma de Ciudad Juárez разработали открытую аппаратную платформу Electrical Testing Board, которая обеспечивает внутрисхемное и функциональное тестирование электронных узлов по цене около $790. Решение ориентировано на прототипирование, образование, лаборатории и мелкосерийное производство.

Открытая аппаратная плата Electrical Testing Board для автоматизированного тестирования

Основные характеристики

Стоимость: ≈ $790

≈ $790 Размер платы: 187 × 160 мм, 4-слойная FR-4

187 × 160 мм, 4-слойная FR-4 Разъём: 88-контактный gold-finger для подключения к backplane

88-контактный gold-finger для подключения к backplane Архитектура: модульная, состоит из трёх плат Основная PCB с тестовой схемой Плата реле для коммутации сигналов Съёмная плата микроконтроллера

модульная, состоит из трёх плат Основной контроллер: Microchip PIC32MX795F512L @ 80 МГц

Microchip PIC32MX795F512L @ 80 МГц Управление реле: два микроконтроллера PIC18F4620

два микроконтроллера PIC18F4620 Тестовые узлы: 16 узлов с коммутацией на реле

16 узлов с коммутацией на реле Время тестового цикла: 10–50 мс на устройство

10–50 мс на устройство Диапазоны измерений: Напряжение: 0 – 100 В Ток: 1 мкА – 1 мА Сопротивление: 0,5 Ом – 1 МОм Ёмкость: 10 нФ – 220 мкФ

Точность: ошибка напряжения и сопротивления обычно менее 1% (в верхних диапазонах)

ошибка напряжения и сопротивления обычно менее 1% (в верхних диапазонах) Полоса частот: DC – 10 кГц

DC – 10 кГц Интерфейсы: RS-232, оптоизолированный UART, Ethernet

RS-232, оптоизолированный UART, Ethernet Масштабируемость: до 12 плат на один хост для параллельного тестирования

Система позволяет коммутировать сигналы между программируемыми источниками питания, измерительными цепями, компараторами, подтягивающими цепями и схемами защиты. Платформа не заменяет промышленное ATE: поддерживает одно тестируемое устройство на плату и не измеряет индуктивность, а также не поддерживает JTAG.

Лицензии

Аппаратная часть: CERN Open Hardware Licence v2.0

Прошивка: GNU GPL v3.0

Документация: Creative Commons Attribution 4.0

Файлы проекта, схемы, прошивка и спецификация доступны для свободного копирования и модификации.

Источник: Electronics For You