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Недорогая open-hardware PCB для автоматизированного тестирования

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18 часов назад

Недорогая открытая PCB для автоматизированного тестирования устройств

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Исследователи из Universidad Autónoma de Ciudad Juárez разработали открытую аппаратную платформу Electrical Testing Board, которая обеспечивает внутрисхемное и функциональное тестирование электронных узлов по цене около $790. Решение ориентировано на прототипирование, образование, лаборатории и мелкосерийное производство.

Low-cost open-hardware Electrical Testing Board

Открытая аппаратная плата Electrical Testing Board для автоматизированного тестирования

Основные характеристики

  • Стоимость: ≈ $790
  • Размер платы: 187 × 160 мм, 4-слойная FR-4
  • Разъём: 88-контактный gold-finger для подключения к backplane
  • Архитектура: модульная, состоит из трёх плат
    • Основная PCB с тестовой схемой
    • Плата реле для коммутации сигналов
    • Съёмная плата микроконтроллера
  • Основной контроллер: Microchip PIC32MX795F512L @ 80 МГц
  • Управление реле: два микроконтроллера PIC18F4620
  • Тестовые узлы: 16 узлов с коммутацией на реле
  • Время тестового цикла: 10–50 мс на устройство
  • Диапазоны измерений:
    • Напряжение: 0 – 100 В
    • Ток: 1 мкА – 1 мА
    • Сопротивление: 0,5 Ом – 1 МОм
    • Ёмкость: 10 нФ – 220 мкФ
  • Точность: ошибка напряжения и сопротивления обычно менее 1% (в верхних диапазонах)
  • Полоса частот: DC – 10 кГц
  • Интерфейсы: RS-232, оптоизолированный UART, Ethernet
  • Масштабируемость: до 12 плат на один хост для параллельного тестирования

Система позволяет коммутировать сигналы между программируемыми источниками питания, измерительными цепями, компараторами, подтягивающими цепями и схемами защиты. Платформа не заменяет промышленное ATE: поддерживает одно тестируемое устройство на плату и не измеряет индуктивность, а также не поддерживает JTAG.

Лицензии

  • Аппаратная часть: CERN Open Hardware Licence v2.0
  • Прошивка: GNU GPL v3.0
  • Документация: Creative Commons Attribution 4.0

Файлы проекта, схемы, прошивка и спецификация доступны для свободного копирования и модификации.

Источник: Electronics For You

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