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Bel PTM1-S: компактные 1Вт изолированные DC-DC с 6000 В изоляцией

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1 день назад

Bel Fuse PTM1-S: компактные изолированные DC-DC преобразователи 1 Вт для критических систем

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Компания Bel Fuse Inc. представила серию PTM1-S — изолированные DC-DC преобразователи мощностью 1 Вт. Они предназначены для медицинского, промышленного и жёсткого применения и сочетают высокую гальваническую изоляцию, усиленную изоляцию и двойную сертификацию безопасности в компактном корпусе SIP-7.

Bel Fuse PTM1-S isolated DC-DC converters

Bel Fuse PTM1-S — серия 1Вт изолированных DC-DC преобразователей

Основные характеристики

  • Мощность: 1 Вт
  • Напряжение изоляции: 6000 В DC
  • Усиленная изоляция: до 300 В AC
  • Сертификация: двойная — медицинская (EN 60601, 2×MOOP) и ITE (UL/IEC 62368)
  • Температурный диапазон: –40°C…+100°C
  • Корпус: компактный герметичный SIP-7
  • Входные напряжения: 5 В, 12 В, 15 В, 24 В DC (коэффициент 1:1)
  • Выходные варианты: 5 В и 12 В (одноканальные)

Главное преимущество серии PTM1-S — возможность использовать одно семейство компонентов как для медицинского оборудования, так и для информационных технологий. Это упрощает квалификацию и управление запасами.

Целевые применения

  • Медицинская аппаратура и устройства, контактирующие с пациентом
  • Промышленные системы управления и автоматизации
  • Электроника в жёстких условиях эксплуатации
  • Изоляция силовых доменов в компактных устройствах

Высокая изоляция, малые габариты и двойная сертификация делают PTM1-S удобным решением для критических систем, где требуется надёжная гальваническая развязка при ограничении места на плате.

Источник:  Electronics For You

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