Компания Bel Fuse Inc. представила серию PTM1-S — изолированные DC-DC преобразователи мощностью 1 Вт. Они предназначены для медицинского, промышленного и жёсткого применения и сочетают высокую гальваническую изоляцию, усиленную изоляцию и двойную сертификацию безопасности в компактном корпусе SIP-7.
Основные характеристики
- Мощность: 1 Вт
- Напряжение изоляции: 6000 В DC
- Усиленная изоляция: до 300 В AC
- Сертификация: двойная — медицинская (EN 60601, 2×MOOP) и ITE (UL/IEC 62368)
- Температурный диапазон: –40°C…+100°C
- Корпус: компактный герметичный SIP-7
- Входные напряжения: 5 В, 12 В, 15 В, 24 В DC (коэффициент 1:1)
- Выходные варианты: 5 В и 12 В (одноканальные)
Главное преимущество серии PTM1-S — возможность использовать одно семейство компонентов как для медицинского оборудования, так и для информационных технологий. Это упрощает квалификацию и управление запасами.
Целевые применения
- Медицинская аппаратура и устройства, контактирующие с пациентом
- Промышленные системы управления и автоматизации
- Электроника в жёстких условиях эксплуатации
- Изоляция силовых доменов в компактных устройствах
Высокая изоляция, малые габариты и двойная сертификация делают PTM1-S удобным решением для критических систем, где требуется надёжная гальваническая развязка при ограничении места на плате.
Источник: Electronics For You