1 день назад

Компания Bel Fuse Inc. представила серию PTM1-S — изолированные DC-DC преобразователи мощностью 1 Вт. Они предназначены для медицинского, промышленного и жёсткого применения и сочетают высокую гальваническую изоляцию, усиленную изоляцию и двойную сертификацию безопасности в компактном корпусе SIP-7.

Bel Fuse PTM1-S — серия 1Вт изолированных DC-DC преобразователей

Основные характеристики

Мощность: 1 Вт

1 Вт Напряжение изоляции: 6000 В DC

6000 В DC Усиленная изоляция: до 300 В AC

до 300 В AC Сертификация: двойная — медицинская (EN 60601, 2×MOOP) и ITE (UL/IEC 62368)

двойная — медицинская (EN 60601, 2×MOOP) и ITE (UL/IEC 62368) Температурный диапазон: –40°C…+100°C

–40°C…+100°C Корпус: компактный герметичный SIP-7

компактный герметичный SIP-7 Входные напряжения: 5 В, 12 В, 15 В, 24 В DC (коэффициент 1:1)

5 В, 12 В, 15 В, 24 В DC (коэффициент 1:1) Выходные варианты: 5 В и 12 В (одноканальные)

Главное преимущество серии PTM1-S — возможность использовать одно семейство компонентов как для медицинского оборудования, так и для информационных технологий. Это упрощает квалификацию и управление запасами.

Целевые применения

Медицинская аппаратура и устройства, контактирующие с пациентом

Промышленные системы управления и автоматизации

Электроника в жёстких условиях эксплуатации

Изоляция силовых доменов в компактных устройствах

Высокая изоляция, малые габариты и двойная сертификация делают PTM1-S удобным решением для критических систем, где требуется надёжная гальваническая развязка при ограничении места на плате.

Источник: Electronics For You