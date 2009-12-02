Новости из мира компьютеров, оргтехники

22.06.2026 - 08:59 Новая система реального времени обнаруживает сбои от электромагнитных помех до их влияния на работу устройства — критично для автомобильной, авиационной и промышленной электроники

05.06.2026 - 10:49 Ethernet-решения нового поколения помогают расширять сетевую инфраструктуру для ИИ и дата-центров, обеспечивая более высокие скорости и энергоэффективность

01.06.2026 - 11:19 Новое однокристальное решение с поддержкой нескольких сетевых протоколов упрощает создание устройств IoT, промышленной автоматики и умного дома, снижая стоимость и сложность разработки.

05.05.2026 - 09:58 congatec представила модуль conga-TC300 COM Express на процессорах Intel Wildcat Lake (до Core 7 350) — решение для edge AI в промышленности и автоматизации

22.09.2022 - 23:52 НОВОСТИРазработана особая структура дна чайника, которая ускоряет закипание воды 2Швейцарские механические часы толщиной 1,75 мм 2Американская компания Whirlpool продаст российский бизнес турецкой Arcelik 3Samsung уходит в параллельный мир 3Российская премьера вокальной радиосистемы "Октава" 4 ТЕЛЕВИЗИОНН...

23.12.2021 - 23:47 Коммутаторы в защищенном исполнении используются для подключения сетевого оборудования в заводских условиях.Компания Tripp Lite, один из ведущих в мире производителей систем защиты электропитания и средств подключения, представила практичный вариант для подключения такого устройства, как интернета вещей (IoT), к сети Ethernet в промышленных сре...

17.12.2021 - 15:04 Вертикальные расширители предоставляют дополнительные 6U или 12U для установки оборудования в стойкеОдин из ведущих мировых производителей оборудования для защиты электропитания и средств подключения, компания Tripp Lite, предложила простой способ увеличения пространства в полностью заполненных серверных стойках. Новые вертикальные расширители...

13.12.2021 - 23:06 Москва, Россия – Коллаборативный дисплей MultiSync WD551 от Sharp NEC Display Solutions с поддержкой Windows стал финалистом премии Inavation Awards 2022, которая ежегодно определяет лидеров в разных отраслях бизнес-деятельности.Для того, чтобы не терять позиции на рынке AB-технологий, компании-производители должны непрерывно анализир...

16.07.2013 - 08:07 Компания 4D Systems представила новый комплект 3.2″ TFT дисплея для популярного у разработчиков отладочного мини-компьютера Raspberry Pi. Основа комплекта – дисплей uLCD-32PTU-Pi со встроенной резистивной сенсорной панелью. В комплекте с дисплеем поставляется специальная плата-адаптер и 5-и проводной интерфейсный шлейф. Такой "моди...

29.05.2013 - 09:37 Серию программных продуктов для видеонаблюдения марки SICURA компании CBC Group пополнила 26-канальная бесплатная версия Accendo+, которая имеет децентрализованную открытую архитектуру и позволяет создавать видеосистемы на базе IP-камер GANZ PixelPro и других брендов. Новая программа видеонаблюдения обеспечивает настройку IP-оборудования, просмотр...

23.05.2013 - 15:30 Новые мониторы видеонаблюдения Smartec STM-175 оснащены 17-дюймовой LCD-матрицей с разрешением 1280х1024 пикс. и предназначены для круглосуточной работы в системах охранного видеомониторинга. Они выпускаются в металлическом корпусе черного цвета, имеют защитное стекло и комплектуются настольной подставкой. Каждый LCD-монитор обеспечивает углы обзор...

10.02.2013 - 16:52 На склад Компэл поступила отладочная плата M24LR-DISCOVERY от компании STMicroelectronics, позволяющая любому желающему начать работу с EEPROM памятью серии M24LRxx c двойным интерфейсом: последовательным I2C и интерфейсом радиочастотной идентификации RFID на частоте 13.56 МГц.Отладочный набор состоит из двух плат – платы трансивера на 13...

10.02.2013 - 16:48 MAX44246 – это двухканальный прецизионный малошумящий операционный усилитель с широким диапазоном питающих напряжений. Благодаря встроенной схеме автостабилизации (chopper stabilized), MAX44246 обладает низкими значениями напряжения смещения 5 мкВ (max), а также компенсирует временной и температурный дрейф напряжения смещения. Максимальное зн...

23.01.2013 - 08:58 Компания Atmel® Corporation запускает в производство новое семейство микроконтроллеров SAM4E на основе ядра Cortex-M4, оптимизированное для промышленного примененияAtmel МикроконтроллерыРабочая частота ядра новых микроконтроллеров до 120 МГц, объем интегрированной Flash - памяти до 1024 кбайт...

23.01.2013 - 08:55 SBC8600B Single Board Computer – превосходный высокопроизводительный одноплатный компьютер от Embest на базе ARM Cortex-A8 микропроцессора Sitara AM3359 от Texas Instruments. SBC8600B Single Board Computer работает под управлением микропроцессорного модуля Mini8600B Processor Card содержащего процессор AM3359, DDR3, NAND Flash и разъемы...

17.08.2010 - 08:25 EM2440-III [WITH 7 LCD &TS] - одноплатный компьютер на базе модуля MINI2440 с установленным процессором Samsung ARM9 S3C2440A. Ядро процессора ARM920T работает на тактовой частоте 400 МГц.На модуле MINI2440 установлено 64 МБ ОЗУ (SDRAM), 64 МБ NAND Flash и 2 МБ NOR Flash. По желанию клиента память может быть увеличена до 128 МБ, 1 ГБ и 8 МБ...

30.06.2010 - 06:42 HR911105A - бюджетный Ethernet-разъем компании Hanrun, созданный для применения в картах сетевого интерфейса. HR911105A удовлетворяет стандарту IEEE802.3, включая 350 мкГн OCL с 8м ADC. Имеет высокую помехозащищенность относительно электромагнитных помех, перекрестных помех, отраженного сигнала и статического электричества.Прочность изоляции со...

05.05.2010 - 08:49 LAN9514-JZX - новый компонент компании SMSC, представляющий собой высокоскоростной хаб USB и контроллер протокола Ethernet.Компонент был разработан для применения в бюджетных системах, где требуется конвертация между протоколами USB и Ethernet, а так же многопортовые USB-соединения.LAN9514-JZXОтличительные особенности: &nbs...

25.02.2010 - 10:34 SBC8100LCD7 – одноплатный компьютер (SBC) компании Embest на базе процессорного модуля Mini8000 PC, на котором установлен процессор OMAP3530, 128 МБ DDR SDRAM, 128 МБ NAND Flash, RTC и интерфейс для подключения камеры.На плате-носителе установлены разъемы интерфейсов RS232, USB, Ethernet, аудио вход/выход, LCD, VGA, S-Video, слот под карт...