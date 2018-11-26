Документация
Документация: электронные компоненты, схемы, нормативная документация
"Документация" - техническая информация по применению электронных компонентов, особенностях построения различных радиотехнических и электронных схем, а также документация по особенностям работы с инженерным программным обеспечением и нормативные документы (ГОСТ).
- 17.06.2022 - 23:27ADA4870 - быстродействующий ОУ с большим выходным током. Микросхема выполнена в корпусе PSOP-20 и предназначена для применения в качестве драйверов затворов мощных полевых транзисторов и IGBT, ультразвуковых и пьезоизлучателей, PIN-диодов, ПЗС-матриц, а также в автоматизированном тестовом оборудовании (ATE), генераторах сигналов произвольной формы...
- 12.06.2022 - 11:19Историческая справкаПервыми продуктами компании Analog Devices Inc (ADI), выпущенными в 1965 году, были модульные операционные усилители (ОУ) - модели 101, 102 (см. рис. 1), 103, 201,202. Следует отметить, что компания уже изначально была ориентирована на экспорт своей продукции в другие страны, в 1966 году было открыт первый зарубежный офис пр...
- 07.05.2022 - 23:27Одной из важнейших характеристик LCD-панели является ее яркость. При этом яркость матрицы, в первую очередь, определятся мощностью светового потока, формируемого задней подсветкой. Это кажется таким очевидным. Однако на самом деле, не все так просто. Почти каждый элемент LCD-панели существенно влияет на ее яркость.В LCD-матрицах используется дв...
- 30.04.2022 - 23:53ADP1607 (2012 г.) - быстродействующий (2 МГц) синхронный повышающий DC/DC-преобразователь напряжения в корпусе LFCSP-6 размерами 2x2 мм. ИМС предназначена для низковольтных (от 0,8 В до ивых) DC/DC-преобразователей напряжения мобильных устройств, занимающих крайне малую площадь на печатных платах. Схема включения ИМС ADP1607 приведена на рис. 13...
- 14.04.2022 - 22:18ADP2441 (2012 г.) - синхронный понижающий DC/DC преобразователь напряжения универсального назначения в миниатюрном корпусе размерами 3×3 мм. ИМС предназначена для промышленных системы управления, источников питания конечных нагрузок (Point of Load), распределенных систем питания, стандартных преобразователей напряжения 24 В/12 В/...
- 07.04.2022 - 23:49Компания Analog Devices, Inc (г. Норвуд, штат Массачусетс, США) известна как разработчик и производитель широкого спектра интегральных микросхем (ИМС). Продукты Analog Devices (ADI) применяются практически во всех областях радиоэлектроники, телекоммуникаций, промышленности, медицины и здравоохранения, в автомобилестроении, энергетике, в военно...
- 16.10.2021 - 23:52Для внутрисхемного программирования микроконтроллеров (МК) семейства AVR по последовательному каналу применяется множество разнообразных программаторов. В большинстве случаев для программирования и отладки МК непосредственно в устройстве достаточно подключить программатор к разъёму, находящемуся на плате рядом с МК, и загрузить программу. Но что де...
- 16.09.2021 - 23:51Сервопривод SG90 является одним из самых доступных и часто используемых при конструировании различных программируемых игрушек. Однако он имеет один аппаратный недостаток - в нём нет возможности программно отслеживать положение качалки привода, хотя конструктивно он содержит переменный резистор, вал которого механически связан с ней. О доработке при...
- 03.08.2021 - 23:18Существенным недостатком микроконтроллерных (МК) систем с выводом графической информации на дисплей является большое время прорисовки картинки. Так, микроконтроллер ATmega8515 с тактовой частотой 16 МГц потратит около 0,15 с на простую загрузку экрана с разрешением 320x240 каким-либо цветом. По этой причине делается вывод об отсталости МК серии Atm...
- 04.09.2020 - 23:08HT46R47 – это 8-битный однократно-программируемый контроллер (OTP), предназначенный для быстрого построения зарядных устройств. Высокопроизводительный чип, RISC-подобный микроконтроллер, предназначенный для проектирования различных устройств ввода-вывода. Устройство особенно подходит для использования в таких продуктах, какконтроллеры зарядны...
- 01.08.2020 - 16:09Микросхема STR W6754 – это универсальный квазирезонансный (импульсный) регулятор напряжения с обратной связью, который может работать с входным током мощностью до 100 Вт. Эта микросхема применяется для быстрого построения эффективных ИБП/SMPS (импульсных блоков питания). Особенности STR W6754Микросхема уже имеет в составе инт...
- 16.07.2020 - 23:39Микросхема STR S5706 – это регулятор напряжения, выполненный в корпусе ZIP-9 (Zigzag-In-line Packageс 9 ножками). Микросхема предназначена для быстрого построения компактных импульсных блоков питания в составе бытовой аппаратуры. Наибольшее распространение получила в блоках питания для телевизоров.Применение импульсных стабилизаторов (SMP...
- 16.08.2019 - 01:14Микросхема STR S6707 представляет собой импульсный регулятор напряжения с биполярным транзистором на выходе.Производят и поставляют эти чипы Sanken Electric и Allegro MicroSystems.Применяются микросхемы STRS6707 в основном в автономных квазирезонансных преобразователях с обратной связью, так как они повышают интеграцию и надёжность схем....
- 29.07.2019 - 23:47Стандартный алгоритм проверки подсветки, как и любого другого блока современного телевизора, можно обозначить так:1. Разборка прибора для обеспечения доступа к требуемому узлу.2. Проверка правильности питания (уровень напряжения должен соответствовать норме).3. Проверка наличия управляющих сигналов (включение/выключение, изменение уровн...
- 20.06.2019 - 23:28Одна из старейших японских компаний, которая была создана еще в 1951 году. В своё время её продукция поставлялась в большое число стран по всему миру, а производственные мощности были представлены в Китае, Польше, Малайзии, Японии, Германии и в Мексике. Funai прославилась тем, что одной из последних закрыла производство кассетных видеомагнитофонов...
- 20.06.2019 - 23:10Японский бренд начал свою историю ещё в далёком 1988 году. Всё начиналось с производства магнитофонов (аудио- и видео-) и телевизоров. А в 1990-ом продукция компании уже появилась в России (тогда еще СССР).Но очень скоро бренд был выкуплен немецким концерном, и производственные комплексы стали открываться по всему миру, в том числе в России (в...
- 29.05.2019 - 23:54Немногие знают, что немецкая торговая марка Grundig существует еще с 1945 года. До настоящего момента она прошла большой путь и сменила множество хозяев. В какой-то момент ассортимент компании Грюндик был представлен во всей Европе включая Россию. Но потом компания прекратила поставки в нашу страну.С 2008-го торговая марка принадлежит крупному...
- 01.05.2019 - 23:53Модель 37М06 выпускалась еще на одноименном московском заводе, в отличие от современных моделей, которые собираются из китайских комплектующих в Калининграде.Число на первом месте в названии модели – это диагональ, 37 дюймов. Инструкция, изложенная ниже будет актуальна для аналогичных моделей с большим экраном:51М06,55М06,А т...
- 24.03.2019 - 23:55Микросхема TDA2006 представляет собой усилитель мощности (УМ) с двуполярным питанием класса AB, спроектированный для использования в различных типах бытовой аудиоаппаратуры. ЦоколёвкаTDA 2006 выпускается производителем ST Microelectronics преимущественно в корпусе TO-220-5.Назначение контактов обозначено на рисунке ниже....
- 26.11.2018 - 22:34Для начала разберёмся, что такое твердотельное реле.Твердотельное реле (сокр. ТТР) – это разновидность управляемых переключателей (реле) без подвижных механических частей. Виды ТТРПроизводители поставляют огромное количество вариантов твердотельных реле в различных конструктивных исполнениях. ТТР можно классифицировать по...