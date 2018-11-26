Документация: электронные компоненты, схемы, нормативная документация

20.06.2019 - 23:10

Японский бренд начал свою историю ещё в далёком 1988 году. Всё начиналось с производства магнитофонов (аудио- и видео-) и телевизоров. А в 1990-ом продукция компании уже появилась в России (тогда еще СССР).Но очень скоро бренд был выкуплен немецким концерном, и производственные комплексы стали открываться по всему миру, в том числе в России (в...