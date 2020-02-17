Справочная информация по электронным компонентам

03.06.2023 - 22:53

Что это такое? MFJ-419 - это многофункциональный учебный инструмент для обучения приёму и передаче кода Морзе с помощью классического телеграфного ключа (рис. 1). Он поможет вам освоить CW и передавать телеграфные сообщения без ошибок - всё это в одной маленькой карманной коробочке MFJ (рис. 2). Носите это устройство с собой на работу ина поси -дел...