Справочник
Справочная информация по электронным компонентам
"Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов.
- 08.07.2023 - 23:33Эта статья посвящена второму варианту платы компьютера, условный номер 3.19 (предыдущая версия 3.17). Она отличается несущественно, но даёт небольшие новые возможности. Чертёж платы приведён на рис. 1.Рис. 1. Чертёж платы Прежде всего, некоторые пользователи, собирающие компьютер, предпочли питать его от низковольтного ист...
- 03.06.2023 - 22:53Что это такое? MFJ-419 - это многофункциональный учебный инструмент для обучения приёму и передаче кода Морзе с помощью классического телеграфного ключа (рис. 1). Он поможет вам освоить CW и передавать телеграфные сообщения без ошибок - всё это в одной маленькой карманной коробочке MFJ (рис. 2). Носите это устройство с собой на работу ина поси -дел...
- 05.11.2022 - 23:56KNX logoON Semiconductor представила три новых приемопередатчика сигналов витой пары, предназначенных для поддержки шины KNX в приложениях "умного" дома. Новые устройства позволяют использовать миниатюрные и дешевые внешние компоненты, обеспечивая при этом повышенный ток регулятора и, по сравнению с существующими решениями, увеличивая общ...
- 29.10.2022 - 23:52USB-осциллограф SmartScope с открытой документацией cоздан в LabNation , работающий под операционными системами Apple iOS, Android, Microsoft Windows и Linux.SmartScope выполняет функции осциллографа, логического анализатора и генератора сигналов, поставляется в алюминиевом корпусе размерами 110x64x24,2 мм и весит 158 г. Сре...
- 29.10.2022 - 23:45Портативное устройство FLIR MR160 от компании FLIR, которое предназначено для определения уровня влаги и одновременного проведения термографических измерений. Прибор может существенно упростить работу специалистов по энергосбережению, строителей, инженерно-технических работников различных областей промышленности.Функционал портативного вла...
- 21.05.2022 - 23:21Компания Keysight Technologies представила три низкочастотные опции для измерителя RLC E4982A, которые дают возможность измерения импеданса дросселей, обмоток и фильтров ЭМП на разных частотах.В современных электронных устройствах часто используются такие компоненты, как дроссели и фильтры ЭМП. Чтобы гарантировать работу этих пассивных ком...
- 14.05.2022 - 23:52Векторный генератор сигналов Tektronix TSG4100A, дополняющий контрольно-измерительные решения Tektronix среднего класса, такие как USB-анализатор спектра RSA306 и комбинированные осциллографы MDO4000B/3000.Tektronix TSG4100A Иногда специалисты вынуждены выбирать между РЧ генераторами общего назначения и значитель...
- 14.05.2022 - 23:32Осциллограф имеет следующие отличительные особенности:Этот осциллограф реального времени с полосой 70 ГГц, использующий патентованную технологию асинхронного разделения по времени (ATI) компании Tektronix, которая поддерживает высокое отношение сигнала к шуму, обеспечивая высокую достоверность.Частота дискретизации составляет 200 Гвы...
- 06.05.2022 - 22:39Основой инвертора некоторых источников бесперебойного питания (ИБП) являются силовые ключи, в качестве которых применяются либо MOSFET-, либо IGBT-транзисторы. Для управления такими транзисторами в ключевом режиме требуется сформировать импульсы с четкими фронтами и спадами, гарантирующими быстрое и надежное отпирание и запирание ключей. Выполнить...
- 08.04.2022 - 23:23Деревянные оконные рамы ушли в прошлое, вместо них повсеместно используются пластик и алюминиевые сплавы. Этот переход полностью изменил производство, и вместо деревообрабатывающих комбинатов теперь окна производят предприятия, оснащённые современными станками, которые кроят и режут профиль и стекло, сваривают и склеивают, в итоге собирают готовые...
- 06.04.2022 - 21:46Невысокая стоимость и привлекательный внешний вид многофункционального устройства Xerox Phaser 3100MFP сделали свое дело - он стал одним из самых распространенных аппаратов среди монохромных бюджетных устройств формата А4. Если же к статистике добавить его клоны - "Ricoh Aficio SP 1000", "OKI B2500" и все возможные модифика...
- 27.02.2022 - 21:49Начиная с версии 0.21 микропрограммы КВУ, появилась поддержка PS/2 манипулятора мышь в стандартном виде: перемещение и три клавиши, колёсико не поддерживается. Мышь подключается к линиям интерфейса I2C по следующей схеме: SDA - Data, SCL - CLOCK.Работа с мышью требует жёсткого тайминга и ранее обсуждалось, почему "стандартная" реализа...
- 05.02.2022 - 22:49В статье автор более подробно описывает внутренние механизмы работы компьютера с внешними устройствами. Канал GPIOДля подключения различных внешних устройств в компьютере физически используются линии SCL/SDA контроллера периферийных устройств, а для управления ими - порты 215-218. Теоретически могут поддерживаться са...
- 22.01.2022 - 23:04При использовании датчиков температуры DS18S20 обычно задают продолжительность интервала (времени) конвертирования 750 мс, но можно контролировать время преобразования и по состоянию информационной линии. Дело в том, что после подачи команды конвертирования температуры устройство управления должно контролировать бит состояния, который выдаёт датчик...
- 11.09.2021 - 21:29Для бытовых применений часто требуются устройства задержки времени (таймеры) с выдержкой 0,5...10 мин и с невысокой точностью - ±10...15%. Наиболее просто сделать такие устройства на основе времяза-дающих RC-цепей. Однако большие выдержки на практике достичь не так просто, поскольку при использовании резисторов с большим сопротивлением начин...
- 28.07.2021 - 23:20Преобразование электрического сигнала в звук электродинамической головкой громкоговорителя (ГГ) происходит благодаря перемещению катушки с током в магнитном поле постоянного магнита с последующим преобразованием механических колебаний в колебания окружающего воздуха с помощью диффузора [1, с. 7, 8]. Подвижная система преобразователя содержит звуков...
- 11.09.2020 - 23:34Семейство микросхем FairchildPowerSwitch (FPS) специально разработано для автономных SMPS (импульсных источников питания) с минимальным количеством внешних компонентов. Переключатель питания / ШИМ-контроллерKA5L0380R состоит из высокочувствительного полевого транзистора, рассчитанного на высокие напряжения, и микросхемы PWM, работающей в режиме ток...
- 07.08.2020 - 23:44STR G6653 – это автономный квазирезонансный регулятор напряжения. Который применяется для построения эффективных и компактных импульсных блоков питания для бытовой техники. Эта микросхема специально разработана для удовлетворения технических требованийпоулучшению интеграции и повышению надёжности автономных квазирезонансных обратноходовых пре...
- 24.07.2020 - 21:20Микросхема STR W6553 – это компактный регулятор напряжения, предназначенный для быстрого построения ИБП (импульсных блоков питания). Микросхема применяется в составе некоторых моделей телевизоров и в другой бытовой технике.Как и другие автономные квазирезонансные регуляторы напряжения, STR W6553 отвечает за организацию эффективной обратно...
- 17.02.2020 - 23:55Самые распространённые и доступные цифровые мультиметры серий М-83х, DT-83х (и аналогичные), как правило, имеют наибольший предел измерения сопротивления резисторов - 2 МОм. Это вызывает трудности при необходимости измерить резистор большего номинала. Некоторые цифровые мультиметры, например AM-1097 [1], позволяют измерять сопротивление резисторов...