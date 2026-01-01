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Радиотехнические расчеты - программы для расчетов электроники, схемотехники

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Радиотехнические расчеты
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Радиотехнические расчеты - программы для расчетов электроники, схемотехники

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Программа для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя
Программа для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя
Обновленная программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описаниеподробнее
Кол-во закачек: 394
freeware|russian
Размер: 2462 Кб
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Программа для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя
Программа для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя
Программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описаниеподробнее
Кол-во закачек: 277
freeware|russian
Размер: 1174 Кб
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Программа расчёта параметров блока питания
Программа расчёта параметров блока питания PowerSup, краткое описаниеподробнее
Кол-во закачек: 1554
freeware|russian
Размер: 227 Кб
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Программа расчета импульсного трансформатора
Программа расчета импульсного трансформатора, краткое описание ExcellentIT, а также приведены особенности ПОподробнее
Кол-во закачек: 6487
freeware|russian
Размер: 207 Кб
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Расчёт сопротивления резисторов для использования с регуляторами напряжения
Расчёт сопротивления резисторов для использования с регуляторами напряжения
Программа для расчёта сопротивления резисторов для использования с регуляторами напряжения и тока типа LM317, LM350подробнее
Кол-во закачек: 1667
freeware|english
Размер: 104 Кб
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Filter for acoustic system v.2.0.0.0
Filter for acoustic system v.2.0.0.0
Программа «Filter for acoustic system 2.0.0.0» предназначена для расчётов 6 вариантов кроссоверов - пассивных фильтров акустических систем.подробнее
Кол-во закачек: 11461
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Размер: 398 Кб
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Электрик v.3.9
Электрик v.3.9
Выбор проводников полностью соответствует главе 1.3 ПУЭ -рассчитать мощность по 1ф/3ф токуподробнее
Кол-во закачек: 15104
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Размер: 516 Кб
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SAS v.2.36 - Расчет угла поворота спутниковой антенны
SAS v.2.36 - Расчет угла поворота спутниковой антенны
Программа Satellite Antenna Alignment предназначена для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны. Остновное отличие от подобных программ - возможность произвести расчет сразу на все спутники. Таким образом складывается ясная картина о том, какие спутники физически видны с места установки антенны, а какие нет. Дополнительно в программе реализован расчет азимута на солнце, для того, чтобы можно было ориентировать антенну по солнцу без компаса.подробнее
Кол-во закачек: 22615
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Размер: 821 Кб
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xdec
xdec
xdec - высокоскоростной декодер амплитудной телеграфии (в коде Морзе).подробнее
Кол-во закачек: 6381
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Размер: 362 Кб
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Программа для расчётов по электротехнике
Программа для расчётов по электротехнике
Программа для расчётов по электротехникеподробнее
Кол-во закачек: 26866
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Размер: 2119 Кб
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