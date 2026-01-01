Радиотехнические расчеты
Радиотехнические расчеты - программы для расчетов электроники, схемотехники
Обновленная программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описаниеподробнее
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Программа Omega для расчёта основных электрических параметров однофазного мостового выпрямителя, краткое описаниеподробнее
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Программа расчёта параметров блока питания PowerSup, краткое описаниеподробнее
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Программа расчета импульсного трансформатора, краткое описание ExcellentIT, а также приведены особенности ПОподробнее
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Программа для расчёта сопротивления резисторов для использования с регуляторами напряжения и тока типа LM317, LM350подробнее
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Программа «Filter for acoustic system 2.0.0.0» предназначена для расчётов 6 вариантов кроссоверов - пассивных фильтров акустических систем.подробнее
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Выбор проводников полностью соответствует главе 1.3 ПУЭ -рассчитать мощность по 1ф/3ф токуподробнее
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Программа Satellite Antenna Alignment предназначена для расчета углов, необходимых при установке спутниковой антенны. Остновное отличие от подобных программ - возможность произвести расчет сразу на все спутники. Таким образом складывается ясная картина о том, какие спутники физически видны с места установки антенны, а какие нет. Дополнительно в программе реализован расчет азимута на солнце, для того, чтобы можно было ориентировать антенну по солнцу без компаса.подробнее
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Программа для расчётов по электротехникеподробнее
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