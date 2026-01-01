MultiSeg Code Generator 1.00

MultiSeg Code Generator - удобный инструмент для создания таблиц соответствия символов и кодов сегментов для 7-, 14- и 16-сегментных индикаторов (с общим катодом или анодом). Программа позволяет визуально зажигать сегменты, генерировать HEX/бинарные коды и экспортировать таблицы в C-код.
Основные шаги настройки и работы
- Выберите тип индикатора и полярность
Отметьте/включите чекбоксы:
• 7 / 14 / 16 сегментов
• ОК (общий катод) или ОА (общий анод)
- Проверьте / измените порядок битов
По умолчанию: биты от младшего к старшему, сегменты по алфавиту (a → b → c → ...).
Если подключение отличается - откройте меню "Порядок битов".
В диалоге назначьте каждому сегменту уникальный номер бита (0..N-1).
После подтверждения программа перестроит индикатор и очистит таблицу.
- Зажигайте сегменты
Кликайте по сегментам на схеме индикатора - они будут загораться/гаснуть.
В полях ниже сразу отобразится код в HEX и двоичном виде.
- Введите символ и добавьте в таблицу
Введите символ (или вставьте через Ctrl+V) в поле ввода.
Специальные символы → меню "Таблица символов" (стандартная таблица Windows).
Нажмите кнопку "Сопоставить" - пара "символ / код" добавится в таблицу.
Комментарий автоматически берётся из базы WGL4 (можно редактировать двойным кликом).
Работа с таблицей и экспорт
- Через меню "Файл": сохранить / загрузить проект (.mscg)
- Экспорт в C-код (массив для микроконтроллера)
- При смене типа индикатора (7↔14↔16) таблица автоматически очищается
- Вставка из буфера обмена работает независимо от раскладки клавиатуры
Важно: всегда проверяйте порядок битов под ваше конкретное подключение дисплея - иначе код не будет работать корректно.
Удачной работы с сегментными индикаторами!
