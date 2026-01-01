English version
Генератор кода для 7/14/16-сегментных индикаторов ОК/ОА

MultiSeg Code Generator 1.00

MultiSeg Code Generator - удобный инструмент для создания таблиц соответствия символов и кодов сегментов для 7-, 14- и 16-сегментных индикаторов (с общим катодом или анодом). Программа позволяет визуально зажигать сегменты, генерировать HEX/бинарные коды и экспортировать таблицы в C-код.

Основные шаги настройки и работы

  1. Выберите тип индикатора и полярность
    Отметьте/включите чекбоксы:
    • 7 / 14 / 16 сегментов
    • ОК (общий катод) или ОА (общий анод)
  2. Проверьте / измените порядок битов
    По умолчанию: биты от младшего к старшему, сегменты по алфавиту (a → b → c → ...).
    Если подключение отличается - откройте меню "Порядок битов".
    В диалоге назначьте каждому сегменту уникальный номер бита (0..N-1).
    После подтверждения программа перестроит индикатор и очистит таблицу.
  3. Зажигайте сегменты
    Кликайте по сегментам на схеме индикатора - они будут загораться/гаснуть.
    В полях ниже сразу отобразится код в HEX и двоичном виде.
  4. Введите символ и добавьте в таблицу
    Введите символ (или вставьте через Ctrl+V) в поле ввода.
    Специальные символы → меню "Таблица символов" (стандартная таблица Windows).
    Нажмите кнопку "Сопоставить" - пара "символ / код" добавится в таблицу.
    Комментарий автоматически берётся из базы WGL4 (можно редактировать двойным кликом).

Работа с таблицей и экспорт

  • Через меню "Файл": сохранить / загрузить проект (.mscg)
  • Экспорт в C-код (массив для микроконтроллера)
  • При смене типа индикатора (7↔14↔16) таблица автоматически очищается
  • Вставка из буфера обмена работает независимо от раскладки клавиатуры

Важно: всегда проверяйте порядок битов под ваше конкретное подключение дисплея - иначе код не будет работать корректно.

Удачной работы с сегментными индикаторами!

Кол-во закачек:2
freeware|russian
Размер: 377 Кб