MultiSeg Code Generator 1.00

MultiSeg Code Generator - удобный инструмент для создания таблиц соответствия символов и кодов сегментов для 7-, 14- и 16-сегментных индикаторов (с общим катодом или анодом). Программа позволяет визуально зажигать сегменты, генерировать HEX/бинарные коды и экспортировать таблицы в C-код.

Основные шаги настройки и работы

Выберите тип индикатора и полярность

Отметьте/включите чекбоксы:

• 7 / 14 / 16 сегментов

• ОК (общий катод) или ОА (общий анод) Проверьте / измените порядок битов

По умолчанию: биты от младшего к старшему, сегменты по алфавиту (a → b → c → ...).

Если подключение отличается - откройте меню "Порядок битов".

В диалоге назначьте каждому сегменту уникальный номер бита (0..N-1).

После подтверждения программа перестроит индикатор и очистит таблицу. Зажигайте сегменты

Кликайте по сегментам на схеме индикатора - они будут загораться/гаснуть.

В полях ниже сразу отобразится код в HEX и двоичном виде. Введите символ и добавьте в таблицу

Введите символ (или вставьте через Ctrl+V) в поле ввода.

Специальные символы → меню "Таблица символов" (стандартная таблица Windows).

Нажмите кнопку "Сопоставить" - пара "символ / код" добавится в таблицу.

Комментарий автоматически берётся из базы WGL4 (можно редактировать двойным кликом).

Работа с таблицей и экспорт

Через меню "Файл" : сохранить / загрузить проект (.mscg)

: сохранить / загрузить проект (.mscg) Экспорт в C-код (массив для микроконтроллера)

При смене типа индикатора (7↔14↔16) таблица автоматически очищается

Вставка из буфера обмена работает независимо от раскладки клавиатуры

Важно: всегда проверяйте порядок битов под ваше конкретное подключение дисплея - иначе код не будет работать корректно.

Удачной работы с сегментными индикаторами!