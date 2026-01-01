Виртуальные радиоизмерения
Виртуальные радиоизмерения - программы для радиоэлектронных измерений
Программа MultiSeg Code Generator предназначена для создания таблиц соответствия между кодами сегментов цифровых сегментных индикаторов (7, 14 и 16 сегментов) и символамиподробнее
Кол-во закачек: 116
freeware|russian
Размер: 377 Кб
Разрядка Аккумулятора с подсчётом А/ч и фиксацией процесса с подчей тока разряда на Лин вход Звуковой карты и подачей сигнала отключения нагрузки от Вых звуковой карты (наушники).Питание схемы от USB - разъёма.Реально испытовалось на аккумуляторах Uакк = 1 В - 12 В.Программа писалась в LabViev 8.0 и испытывалась в ОС Win...подробнее
Кол-во закачек: 2761
freeware|russian
Размер: 8929 Кб
Программа "Электрик" предназначена в помощь электрикам всех уровней в быту.Программа позволяет:-рассчитать мощность по 1ф/3ф току.-рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.-по заданному сечению и условиям прокладки определить ток и мощность.-рассчитать потери напряжения-рассчитать токи короткого замыкания-определить диаметр провода,...подробнее
Кол-во закачек: 13113
freeware|russian
Размер: 6713 Кб
программа для изучения знаков и наращивания скорости приема на слух сигналов телеграфной азбукиподробнее
Кол-во закачек: 18120
freeware|russian
Размер: 481 Кб
Измеритель емкости с использованием звуковой карты оценивает электрическую емкость в пределах от нескольких пикофарад до 1 микрофарады.подробнее
Кол-во закачек: 26366
freeware|russian
Размер: 215 Кб
Виртуальный осциллограф "РадиоМастер" позволяет исследовать переменные напряженияв звуковом диапазоне частот : от 30..50 Гц до 10..20 Кгц по двум каналам с амплитудой от нескольких милливольт до десятков вольт.подробнее
Кол-во закачек: 60803
freeware|russian
Размер: 241 Кб
Виртуальный звуковой генератор "РадиоМастер" позволяет получать электрические сигналы в звуковом диапазоне частот: от 20 Гц до 15..20 Кгц с амплитудой напряжения от нуля примерно до 1 вольта.подробнее
Кол-во закачек: 31301
freeware|russian
Размер: 206 Кб
LPT 3D HARD ANALYZER 1.6. Программа для снятия цифровых сигналов и протоколов работающих устройств, использующих или подключенных к параллельному (LPT 1-3) порту компьютера в ОС Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.подробнее
Кол-во закачек: 14076
freeware|russian
Размер: 367 Кб
Программа Tune V0.05 - настройщик музыкальных инструментовподробнее
Кол-во закачек: 7971
freeware|russian
Размер: 248 Кб
Новая версия программы. Данная программа превращает PC в полнофункциональный генератор для испытания или демонстрации, настройки звука, обучения, для создания звуковых эффектов и других целейподробнее
Кол-во закачек: 12147
shareware|english
Размер: 725 Кб