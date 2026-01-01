САПР
САПР - программы для удобства разработки электроники, схемотехники
Программа sPlan - простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем, она позволяет легко переносить символы из библиотеки элементов на схему и привязывать их к координатной сетке. В sPlan есть много инструментов для черчения и редактирования, которые делают разработку схем удобной и эффективной, такие как автонумерация элементов, составление списков элементов и другиеподробнее
Кол-во закачек: 17703
shareware+crack|russian
Размер: 6179 Кб
Программа PreTool 1.0 - функциональный генератор, программируемый генератор, осциллограф, модуль калибровкиподробнее
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Размер: 325 Кб
Программа Circuit позволяет проектировать и рассчитывать электрические схемы. При работе с программой возможно самостоятельное расширение библиотек элементов.подробнее
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demo|russian
Размер: 434 Кб
Программа sPlan - простой и удобный инструмент для черчения электронных и электрических схем, она позволяет легко переносить символы из библиотеки элементов на схему и привязывать их к координатной сетке. В sPlan есть много инструментов для черчения и редактирования, которые делают разработку схем удобной и эффективной, такие как автонумерация элементов, составление списков элементов и другиеподробнее
Кол-во закачек: 42503
freeware|russian
Размер: 1256 Кб
Новая версия программы быстрого создания конструкторских чертежей с подробной документацией. Исправлены найденные ошибки, импорт некоторых графических элементов из файлов DXF (AutoCAD и ArchiCAD), дополнительный режим печати, изменения по размещению размерных линий и скругленийподробнее
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Размер: 867 Кб
Пpекpасная пpогpамма для проектирования печатных плат с небольшим количеством коpпyсовподробнее
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Размер: 852 Кб
Данная программа, разработанная группой программистов из Санкт-Петербурга под руководством Сергея Лузина и Олега Полубасова, использует уникальный топологический алгоритм и разнообразные оптимизационные процедуры с различными моделями, благодаря чему позволяет получить непревзойденное качество трассировки.подробнее
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Размер: 1230 Кб
Программа "Схемопостроитель 2003" предназначена для построения элементарных электрических схем. Она является хорошей заменой громоздких аналогов. В ее состав входят около 50 векторных объектов (элементов) принципиальных электрических схем за исключением интегральных микросхем.подробнее
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Программа разработана для численного решения электрических и магнитных цепей в переходных режимахподробнее
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Программа для быстрого черчения электрических схем с использованием готовых изображений радиоэлементов. Содержит обновлённую библиотеку около 500 готовых условно-графических изображений "русских" радиоэлементов и символов,а также набор рамок и штампов чертёжных форматов А4, А3, А2, А1 и бланки перечней элементов, соответствующих русским ГОСТамподробнее
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Размер: 453 Кб