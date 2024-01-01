Ремонт лазерного принтера Samsung ML-2241 (часть 1)

Статья является логическим продолжением публикации автора (см. [1]), посвященной вопросам разборки, профилактики и замены узлов принтера Samsung ML-2241. В этом материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей этого же принтера.
Предупреждение.Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам.
Методики поиска неисправностей приведены в форме пошаговых инструкций, в которых переход к каждому следующему шагу осуществляется лишь при отсутствии положительных результатов на предыдущем. При обнаружении на любом из шагов неисправных элементов их заменяют, после чего проверяют работоспособность устройства и, если неисправность не устранена, переходят к следующему шагу используемой методики.
Проверку элементов плат электроники и замену узлов выполняют только при отключенном от принтера сетевом кабеле и выдержки некоторого времени (не менее 1 минуты) для разрядки фильтрующих конденсаторов в высоковольтных цепях схемы.
Электроника рассматриваемого принтера реализована на трех платах:
1.Импульсный блок питания (SMPS - Switching Mode Power Supply), расположен на принтере с задней стороны слева. На плате реализованы: источники напряжений +5 и +24 В, а также высоковольтная схема управления узлом термозакрепления.
На плате блока питания (БП) также расположены:
-датчик SW2 (микропереключатель) (4 на рис. 1) верхней крышки;
-датчик регистрации начала листа ОР101 (5);
-выключательпитанияSW1 (6);
-разъемыдля подключения галогеновой лампы узла термозакрепления CON1 (1), жгута от платы форматера - CON2 (2) и подачи питания на принтер - INLET1 (3).
Рис. 1.
2.Форматер (главная плата), расположен с задней правой стороны принтера.
Он выполняет следующие функции:
-связь с компьютером и обработка данных для печати;
-формирование команд управления блоком лазера;
-управление двигателем узла подачи и транспорта бумаги;
-управление соленоидом подачи бумаги;
-анализ состояния датчиков принтера;
-управление источниками высоких напряжений;
-управление узлом термозакрепления;
На плате форматера (рис. 2) расположены разъемы для подключения к следующим элементам и узлам:
-CN2 (1), к предохранителю, установленному на картридже;
-CN3 (2), к термистору узла термозакрепления;
-CN4 (3), к вентилятору блока питания;
-CN5 (4), к чипу в составе картриджа;
-CN7 (5), к плате импульсного БП;
-CN8 (6), к диагностическому контрольному устройству (DCU);
-CN9 (7), к двигателю редуктора узла подачи и транспорта бумаги;
-CN10 (8), разъем принтера для подключения к ПК (интерфейс USB 2.0);
-CN11 (9), к соленоиду муфты подачи бумаги;
-CN13 (10), к плате высоковольтного блока питания;
-CN14 (11), к блоку лазера.
Рис. 2.
3.Высоковольтный блок питания (HVPS - High Voltage Power Supply), расположен на правой стороне принтера. На плате реализованы источники высоких напряжений, необходимые для питания элементов картриджа и вала переноса. На ней также расположены контактные площадки для подачи высоких напряжений на элементы картриджа: вала заряда (1 на рис. 3), фотобарабана (2), вала проявления (3), вала питания (4) и вала переноса (5). Также на плате размещены: датчик SW1 крышки доступа к картриджу (6 на рис. 3), датчик наличия бумаги в подающем лотке OP2 (9), разъемы CN1 подключения жгута от платы форматера (7) и разъем CN2 подключения жгута вентилятора узла термозакрепления (8).
Рис. 3.
Элементы панели управления: кнопка управления (SW2 (10)), светодиоды индикации (двухцветный LET2 "Готов/Ошибка" (11) и LET1 красного свечения "Режим экономии тонера" (12)) также расположены на плате высоковольтного блока питания.
Примечание.При выполнении диагностики принтера без верхней крышки необходимо активировать датчик крышки доступа к картриджу (расположен на плате HVPS) и датчик верхней крышки (расположен на плате импульсного БП).
Диагностика принтера в автономном режиме при включении
Принтер не включается. При нажатии на выключатель какая-либо реакция со стороны принтера отсутствует (нет световой индикации включения, шума от работы механики устройства).
Возможные причины:
-отсутствует напряжение питания на входных цепях принтера;
-неисправна плата SMPS.
В этом случае выполняют следующие действия:
1.Проверяют наличие сетевого питания.
2.Проверяют плату SMPS.
3.Переходят к разделу "Ремонт платы импульсного блока питания".
Ремонт платы импульсного блока питания
Техника безопасности при ремонте БП
При ремонте БП принтера необходимо строго выполнять общие правила электробезопасности. В данном случае обращают внимание на следующие моменты.
1.Особую опасность представляет часть схемы БП, которая находится под напряжением электрической сети (входные цепи, диодный мост, электролитический конденсатор, первичная обмотка импульсного трансформатора, ИМС ШИМ контроллера и другие элементы). Следует помнить, что под напряжением сети находятся также элементы схемы управления узлом термозакрепления.
2.После выключения БП (при диагностике или ремонте)необходимо разряжать электролитические конденсаторы сетевого выпрямителя или выдерживать время после выключения, необходимое для разрядки конденсаторов через элементы схемы.
3.На рабочем месте должна быть предусмотрена возможность быстрого отключения блока от сети при возникновении нештатных ситуаций во время ремонта или проверки.
Описание работы ИП
Примечание.Местоположение элементов БП, размещенных на односторонней печатной плате, подписано на ее лицевой стороне (см. рис. 1).
БП принтера формирует стабилизированные напряжения:+5 и +24 В, необходимые для питания узлов устройства. Основа источника - ШИМ контроллер U2 (FSDM07652R) со встроенным силовым ключом на основе MOSFET-транзистора. Характеристики микросхемы и типовая схема включения приведены в [2].
Входные цепи БП обеспечивают защиту от импульсных помех и включают в себя следующие элементы: R1, R2, C1-C4, AR1, AR2, LF1, LF2.
Входные цепи БП содержат следующие элементы защиты:
-входной предохранитель F1 совместно с варистором TNR1 защищает первичную часть ИП от повышенного напряжения питающей сети;
-термистор TN1 типа NTC (термистор с отрицательным ТКС) ограничивает ток через диодный мост при включении ИП;
- предохранитель F2 (2 А) защищает по току первичную цепь БП.
Переменное напряжение сети выпрямляется диодным мостом BD1 и сглаживается конденсатором С5. В результате на выходе моста присутствует постоянное напряжение около 310 В. При подключении принтера к сети на ШИМ контроллер (выв. 6) подается питание от сетевого выпрямителя через ограничительные резисторы R5, R6 и R7. Питание ИМС в рабочем режиме осуществляется от обмотки импульсного трансформатора РТ1 и выпрямителя на элементах R9, D2, С9, и В2. Напряжение питания в рабочем режиме подается на выв. 3 ШИМ контроллера. Для стабилизации выходных напряжений БП служит обратная связь, реализованная на оптроне PC101 и элементах, включенных между выходом канала +5 В и входом (выв. 4) ШИМ контроллера. Выходные напряжения +5 и +24 В формируются на вторичных обмотках трансформатора RT1 и выпрямляются элементами D103 (типа SR304), С105 (канал +5 В) и D101 (SSF10046), С102 (канал +24 В). Защиту по току вторичной цепи +24 В выполняет плавкий предохранитель F102 (4 А) а цепи 5 В - предохранитель F101 (2 А).
На плате также расположена схема высоковольтной части управление узлом термозакрепления. Схема управления нагревательным элементом узла термозакрепления включает в себя симистор U1 (установлен на радиаторе), транзистор Q101, оптрон PC102 (TLP3061F) и др. Симистор управляется сигналом "Fuser_on" (контакт 8 разъема CON2), поступающим с микроконтроллера, расположенного на плате форматера. Варистор TNR2 защищает схему управления и галогеновую лампу от повышенного напряжения питающей сети.
Поиск и устранение неисправностей импульсного блока питания
1.Убеждаются в наличии сетевого напряжения на входе принтера, а также исправности выключателя. Проверяют тестером исправность сетевого предохранителя (F1). Сгоревший предохранитель может указывать на выход из строя элементов входной цепи, варисторов (при подаче повышенного напряжения питания на принтер), высоковольтной части схемы управления узлом термозакрепления. Выход из строя предохранителя F2 указывает на неисправность элементов первичной(высоковольтной) цепи ИП (диодного моста, сглаживающего конденсатора, ШИМ контроллера U2, импульсного трансформатора и др.).
2.Визуально проверяют целостность корпусов варисторов TNR1 и TNR2, термистора TN1, ИМС ШИМ контроллера U2, электролитических конденсаторов, сопротивлений и импульсного трансформатора. На вышедших из строя элементах обычно имеются повреждения корпуса (сколы, трещины, следы копоти и т.д.). На электролитических конденсаторах возможны вздутия корпуса (вздутие сверху) с возможным попаданием электролита на плату и соседние элементы. Выход из строя трансформатора почти всегда сопровождается нарушением целостности изоляции обмоток. Поврежденные элементы подлежат замене. Следы копоти, электролита и загрязнений тщательно очищают спиртом.
3.Осматривают состояние дорожек печатной платы. Обращают внимание на повреждения дорожек и на качество паек элементов, обнаруженные дефекты подлежат устранению.
4.Проверяют омметром управляющий симистор узла термозакрепления и транзистор силового ключа ИМС ШИМ контроллера. Вышеуказанные элементы допускается проверять на "пробой", не выпаивая из платы. При обнаружении неисправности ШИМ контроллера проверяют его внешние элементы, импульсный трансформатор, а также элементы вторичной цепи - диод D103, сборку D101 и конденсаторы С105, С102. Диод и сборку допускается проверять на обрыв и короткое замыкание, не выпаивая из платы. При выявлении неисправных диодов обязательно проверяют электролитические конденсаторы, установленные в этих же цепях.
5.Выполняют замену неисправных элементов. Необходимо заметить, что при замене силовых элементов на радиаторах (ИМС U2 и диодная сборка D101) на новые приборы предварительно наносят тонкий слой теплопроводной пасты.
6.Визуально проверяют качество пайки. Подключают нагрузку (отключенные блоки принтера) или ее эквивалент. Допускается включение принтера с отключенным силовым разъемом узла термозакрепления. При подобном включении БП работает в штатном режиме, на его выходе должны присутствовать выходные напряжения.
7.После проведения различных ремонтных работ выполняют пробное включение источника. В момент включения необходимо быть предельно внимательным и строго соблюдать правила техники безопасности. При включении возможен выход из строя элементов блока с разрушением их корпуса. Поэтому для визуального наблюдения необходимо пользоваться защитными очками. При первом включении обращают внимание на появление посторонних звуков, запаха гари, дыма и др. При нештатных ситуациях источник немедленно отключают от сети.
8.Проверяют наличие напряжений +24 и +5 В на выходах БП. При нормальных выходных напряжениях дают возможность поработать блоку в течение 15...30 минут и затем еще раз проверяют выходные напряжения. Если все в норме, выключают БП, разряжают находящиеся в нем электролитические конденсаторы и проверяют тепловой режим силовых элементов.
Типовые неисправности ИП
Принтер не включается, индикатор включения не светится
Ситуация 1. На выходе диодного моста BD1 отсутствует напряжение 310 В.
В этом случае проверяют предохранители F1, F2 и термистор ТН1. При обрыве предохранителя F1 проверяют варисторы TNR1 и TNR2, элементы входных цепей и схемы управления узлом термозакрепления. При обрыве предохранителя F2 проверяют диодный мост BD1, конденсатор С5, ШИМ контроллер U2, импульсный трансформатор и внешние элементы.
Ситуация 2. На выходе диодного моста BD1 имеется напряжение 310 В. Напряжения вторичной цепи (24 и 5 В) отсутствуют.
В этом случае проверяют питающее напряжении на ШИМ контролере в режиме запуска (на выв. 6 ИМС). Если все в норме, а БП не работает, заменяют ИМС. Перед заменой микросхемы также проверяют исправность внешних элементов U2, а также диодов и электролитических конденсаторов во вторичных цепях БП.
Ситуация 3. На выходе диодного моста BD1 имеется напряжение 310 В. Нет одного из выходных напряжений ИП.
При отсутствии напряжения 24 В проверяют исправность предохранителя F102 и диодной сборки D101, а при отсутствии напряжения 5 В - соответственно, F101 и D103.
Примечание.При выходе из строя предохранителей убеждаются в отсутствии перегрузки ИП.
Продолжение следует
Автор: Виталий Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис