Ремонт лазерного принтера Samsung ML-2241 (часть 1)

-CN3 (2), к термистору узла термозакрепления;

-CN4 (3), к вентилятору блока питания;

-CN5 (4), к чипу в составе картриджа;

-CN7 (5), к плате импульсного БП;

-CN8 (6), к диагностическому контрольному устройству (DCU);

-CN9 (7), к двигателю редуктора узла подачи и транспорта бумаги;

-CN10 (8), разъем принтера для подключения к ПК (интерфейс USB 2.0);

-CN11 (9), к соленоиду муфты подачи бумаги;

-CN13 (10), к плате высоковольтного блока питания;

-CN14 (11), к блоку лазера.

Рис. 2.

3.Высоковольтный блок питания (HVPS - High Voltage Power Supply), расположен на правой стороне принтера. На плате реализованы источники высоких напряжений, необходимые для питания элементов картриджа и вала переноса. На ней также расположены контактные площадки для подачи высоких напряжений на элементы картриджа: вала заряда (1 на рис. 3), фотобарабана (2), вала проявления (3), вала питания (4) и вала переноса (5). Также на плате размещены: датчик SW1 крышки доступа к картриджу (6 на рис. 3), датчик наличия бумаги в подающем лотке OP2 (9), разъемы CN1 подключения жгута от платы форматера (7) и разъем CN2 подключения жгута вентилятора узла термозакрепления (8).

Рис. 3.

Элементы панели управления: кнопка управления (SW2 (10)), светодиоды индикации (двухцветный LET2 "Готов/Ошибка" (11) и LET1 красного свечения "Режим экономии тонера" (12)) также расположены на плате высоковольтного блока питания.

Примечание.При выполнении диагностики принтера без верхней крышки необходимо активировать датчик крышки доступа к картриджу (расположен на плате HVPS) и датчик верхней крышки (расположен на плате импульсного БП).

Диагностика принтера в автономном режиме при включении

Принтер не включается. При нажатии на выключатель какая-либо реакция со стороны принтера отсутствует (нет световой индикации включения, шума от работы механики устройства).

Возможные причины:

-отсутствует напряжение питания на входных цепях принтера;

-неисправна плата SMPS.

В этом случае выполняют следующие действия:

1.Проверяют наличие сетевого питания.

2.Проверяют плату SMPS.

3.Переходят к разделу "Ремонт платы импульсного блока питания".

Ремонт платы импульсного блока питания

Техника безопасности при ремонте БП

При ремонте БП принтера необходимо строго выполнять общие правила электробезопасности. В данном случае обращают внимание на следующие моменты.

1.Особую опасность представляет часть схемы БП, которая находится под напряжением электрической сети (входные цепи, диодный мост, электролитический конденсатор, первичная обмотка импульсного трансформатора, ИМС ШИМ контроллера и другие элементы). Следует помнить, что под напряжением сети находятся также элементы схемы управления узлом термозакрепления.

2.После выключения БП (при диагностике или ремонте)необходимо разряжать электролитические конденсаторы сетевого выпрямителя или выдерживать время после выключения, необходимое для разрядки конденсаторов через элементы схемы.

3.На рабочем месте должна быть предусмотрена возможность быстрого отключения блока от сети при возникновении нештатных ситуаций во время ремонта или проверки.

Описание работы ИП

Примечание.Местоположение элементов БП, размещенных на односторонней печатной плате, подписано на ее лицевой стороне (см. рис. 1).

БП принтера формирует стабилизированные напряжения:+5 и +24 В, необходимые для питания узлов устройства. Основа источника - ШИМ контроллер U2 (FSDM07652R) со встроенным силовым ключом на основе MOSFET-транзистора. Характеристики микросхемы и типовая схема включения приведены в [2].

Входные цепи БП обеспечивают защиту от импульсных помех и включают в себя следующие элементы: R1, R2, C1-C4, AR1, AR2, LF1, LF2.

Входные цепи БП содержат следующие элементы защиты:

-входной предохранитель F1 совместно с варистором TNR1 защищает первичную часть ИП от повышенного напряжения питающей сети;

-термистор TN1 типа NTC (термистор с отрицательным ТКС) ограничивает ток через диодный мост при включении ИП;

- предохранитель F2 (2 А) защищает по току первичную цепь БП.

Переменное напряжение сети выпрямляется диодным мостом BD1 и сглаживается конденсатором С5. В результате на выходе моста присутствует постоянное напряжение около 310 В. При подключении принтера к сети на ШИМ контроллер (выв. 6) подается питание от сетевого выпрямителя через ограничительные резисторы R5, R6 и R7. Питание ИМС в рабочем режиме осуществляется от обмотки импульсного трансформатора РТ1 и выпрямителя на элементах R9, D2, С9, и В2. Напряжение питания в рабочем режиме подается на выв. 3 ШИМ контроллера. Для стабилизации выходных напряжений БП служит обратная связь, реализованная на оптроне PC101 и элементах, включенных между выходом канала +5 В и входом (выв. 4) ШИМ контроллера. Выходные напряжения +5 и +24 В формируются на вторичных обмотках трансформатора RT1 и выпрямляются элементами D103 (типа SR304), С105 (канал +5 В) и D101 (SSF10046), С102 (канал +24 В). Защиту по току вторичной цепи +24 В выполняет плавкий предохранитель F102 (4 А) а цепи 5 В - предохранитель F101 (2 А).

На плате также расположена схема высоковольтной части управление узлом термозакрепления. Схема управления нагревательным элементом узла термозакрепления включает в себя симистор U1 (установлен на радиаторе), транзистор Q101, оптрон PC102 (TLP3061F) и др. Симистор управляется сигналом "Fuser_on" (контакт 8 разъема CON2), поступающим с микроконтроллера, расположенного на плате форматера. Варистор TNR2 защищает схему управления и галогеновую лампу от повышенного напряжения питающей сети.

Поиск и устранение неисправностей импульсного блока питания