Компьютерная техника
Ремонт компьютерной техники
- 31.03.2026 - 09:52Конструкция и ремонт 21,5-дюймового ЖК монитора LG FLATRON 22MP67D (шасси LM14A) с IPS-панелью и LED-подсветкой. Описаны состав узлов, структурная и принципиальные схемы основной платы, скалер TSUML58CHC2-1, интерфейсы DSUB и DVI, типовые неисправности и методы их устранения
- 02.03.2026 - 13:32Виталий Овсянников (г. Калуга)Примечание. После устранения неисправностей планшетного сканера (ошибка SC101), блока лазера (ошибки SC202-SC204 и SC220), высоковольтных источников питания (ошибка SC491) и двигателя привода редуктора (ошибка SC500) необходимо выполнить сброс ошибки МФУ. Для этого выключают устройство выключателем питания и включа...
- 02.03.2026 - 10:10Виталий Овсянников (г. Калуга)Статья является логическим продолжением статьи [1], посвященной вопросам разборки, профилактики и замены узлов МФУ «Ricoh Aficio SP 100SU». В этом материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей данного устройства.Предупреждение. Автор не несет ответственности за...
- 27.04.2024 - 22:57Поиск и устранение неисправностей в схеме управления узлом термозакрепленияНаиболее частой причиной неисправностей в схеме управления узлом термозакрепления является выход из строя симистора U1. Его проверяют омметром на "пробой", не выпаивая из платы. Далее проверяют оптрон PC102 и транзистор Q101, неисправные элементы заменяют.П...
- 20.04.2024 - 23:37Статья является логическим продолжением публикации автора (см. [1]), посвященной вопросам разборки, профилактики и замены узлов принтера Samsung ML-2241. В этом материале приводится методика поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей этого же принтера.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последств...
- 30.03.2024 - 20:54MagicBook A6LHDВ отличие от Magicbook Z6 и MagicBook T6LHD, работающих под управлением проприетарной операционной системы на базе Linux, MagicBook A6LHD работает под управлением адаптированной ОС Android версии 4.2.2. Соответственно, в этой электронной книге используется более производительная аппаратная платформа Rockchip RK3026, вкл...
- 23.03.2024 - 21:59В статье рассмотрены вопросы, связанные с нарушениями работоспособности электронных книг "GMini Magicbook", вызванными сбоями программного обеспечения (ПО).В отличие от планшетных компьютеров (планшетов) или смартфонов, активный жизненный цикл которых редко превышает 2 года, электронные книги являются товарами более длительного пользо...
- 27.05.2023 - 15:01Профилактика блока лазераРасполагают блок крышкой вверх, разъем (1 на рис. 1) подключения жгута управления лазером должен быть расположен с правой стороны. Аккуратно освобождают четыре фиксатора (2 и 3) крышки блока, перемещают ее вверх и снимают с корпуса. Для освобождения фиксатора (3) на нижней стороне корпуса блока предусмотрено прямоугол...
- 20.05.2023 - 11:56Снятие остальных узловСнятие вентилятораРасполагают принтер правой стороной к себе, отключают разъем жгута вентилятора CN2 (3 на рис. 10) от платы HVPS и освобождают жгут из пазов прокладки. Перемещают вентилятор к себе и снимают его с принтера. При снятии/установке вентилятор удерживают за корпус. Прикладывать усилия к крыльчатке или к реб...
- 04.03.2023 - 17:23В статье рассмотрена методика разборки лазерного принтера Samsung ML-2241 некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замены его узлов и деталей.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены...
- 28.01.2023 - 12:36Разборка и замена элементов верхней части узла термозакрепленияПредупреждение. При выполнении операций нежелательно прикасаться к рабочей поверхности термопленки и нагревательного элемента. Поверхность нагревательного элемента очищают от загрязнений без демонтажа с пластмассовой подложки. Демонтаж выполняют только при необходимости замены нагре...
- 21.01.2023 - 22:45В статье рассмотрены демонтаж узла термозакрепления с принтеров НР LJ5000/5100, методика разборки, некоторые особенности проведения профилактики и замены термопленки.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в св...
- 05.01.2023 - 23:19В ноутбуке Toshiba Satellite L300 перестала заряжаться аккумуляторная батарея и он перестал работать с подключённым блоком питания. Напряжение на выходе блока питания - зарядного устройства модели РА-1750-09 этого ноутбука (рис. 1) без нагрузки оказалось равно 19 В. Но батарея всё равно "отказывалась" заряжаться. Сначала под подозрение по...
- 29.09.2022 - 23:09Разборка нижней половины узла термозакрепленияПредупреждение. При выполнении операций нежелательно прикасаться к рабочей поверхности прижимного резинового вала узла термозакрепления.На металлическом основании нижней части узла термозакрепления расположены следующие узлы: левый и правый бушинг резинового вала, резиновый вал в сборе с шестерн...
- Postal programmer — «умный» программатор. Работа с микроконтроллерами Weltrend и восстановление ПО устройств23.09.2022 - 23:02Микроконтроллеры фирмы Weltrend разрабатывались для устаревшего двухчипового исполнения компьютерных мониторов, где вторым чипом является микросхема графического контроллера - скалера. Однако по сравнению с описанными ранее процессорами (Realtek, Novatek, Myson) процессоры Weltrend не получили широкого распространения в данной сфере. Вместо этого и...
- 27.08.2022 - 23:33Демонтаж и разборка узла подачи и транспорта бумаги1. Располагают принтер задней стороной к себе, отключают от платы DC-контроллера разъемы жгутов управления соленоидом подачи (J562) и датчиков выхода/ширины бумаги/температуры узла термозакрепления (J552). Снимают клемму подачи напряжения на вал переноса (1 на рис. 29) и вынимают провод клеммы...
- 19.08.2022 - 20:41Разборка и профилактика блока лазераПредупреждение. При выполнении операций не допускают прикосновения к граням квадратного зеркала и оптическим поверхностям элементов блока руками и инструментом.Располагают блок крышкой вверх, линзой фокусировки изображения на фотобарабан картриджа от себя (рис. 21). Освобождают четыре защелки (1) и снимаю...
- 05.08.2022 - 22:57Демонтаж узла термозакрепления1. Снимают плату форматера в сборе с пластиной крепления (см. "Снятие интерфейсной платы").2. Отключают жгуты от разъемов J551, J552, J562 и J101, расположенных на плате DC-контролера, и клемму провода подачи высокого напряжения на вал переноса. Освобождают провода из пазов прокладки, расположенн...
- 22.07.2022 - 23:12В статье рассмотрены методика разборки лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020, некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замены его узлов и деталей.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведении профилактических работ, поэтому, если вы не увере...
- 14.07.2022 - 13:28На рис. 14 приведен фрагмент принципиальной схемы основной платы с каналом звука.Рис. 14. Фрагмент принципиальной схемы основной платы с каналом звука Стереосигналы звука Lin, Rin через контакты разъема CN601 и входные цепи подаются на выв. 6, 3 микросхемы U601 типа APA2071JI-TUG фирмы ANPEC, являющейся усилителем мощности 3,1...