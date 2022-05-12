Компьютерная техника
Ремонт компьютерной техники
- 27.05.2023 - 15:01Профилактика блока лазераРасполагают блок крышкой вверх, разъем (1 на рис. 1) подключения жгута управления лазером должен быть расположен с правой стороны. Аккуратно освобождают четыре фиксатора (2 и 3) крышки блока, перемещают ее вверх и снимают с корпуса. Для освобождения фиксатора (3) на нижней стороне корпуса блока предусмотрено прямоугол...
- 20.05.2023 - 11:56Снятие остальных узловСнятие вентилятораРасполагают принтер правой стороной к себе, отключают разъем жгута вентилятора CN2 (3 на рис. 10) от платы HVPS и освобождают жгут из пазов прокладки. Перемещают вентилятор к себе и снимают его с принтера. При снятии/установке вентилятор удерживают за корпус. Прикладывать усилия к крыльчатке или к реб...
- 04.03.2023 - 17:23В статье рассмотрена методика разборки лазерного принтера Samsung ML-2241 некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замены его узлов и деталей.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены...
- 28.01.2023 - 12:36Разборка и замена элементов верхней части узла термозакрепленияПредупреждение. При выполнении операций нежелательно прикасаться к рабочей поверхности термопленки и нагревательного элемента. Поверхность нагревательного элемента очищают от загрязнений без демонтажа с пластмассовой подложки. Демонтаж выполняют только при необходимости замены нагре...
- 21.01.2023 - 22:45В статье рассмотрены демонтаж узла термозакрепления с принтеров НР LJ5000/5100, методика разборки, некоторые особенности проведения профилактики и замены термопленки.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в св...
- 05.01.2023 - 23:19В ноутбуке Toshiba Satellite L300 перестала заряжаться аккумуляторная батарея и он перестал работать с подключённым блоком питания. Напряжение на выходе блока питания - зарядного устройства модели РА-1750-09 этого ноутбука (рис. 1) без нагрузки оказалось равно 19 В. Но батарея всё равно "отказывалась" заряжаться. Сначала под подозрение по...
- 29.09.2022 - 23:09Разборка нижней половины узла термозакрепленияПредупреждение. При выполнении операций нежелательно прикасаться к рабочей поверхности прижимного резинового вала узла термозакрепления.На металлическом основании нижней части узла термозакрепления расположены следующие узлы: левый и правый бушинг резинового вала, резиновый вал в сборе с шестерн...
- Postal programmer — «умный» программатор. Работа с микроконтроллерами Weltrend и восстановление ПО устройств23.09.2022 - 23:02Микроконтроллеры фирмы Weltrend разрабатывались для устаревшего двухчипового исполнения компьютерных мониторов, где вторым чипом является микросхема графического контроллера - скалера. Однако по сравнению с описанными ранее процессорами (Realtek, Novatek, Myson) процессоры Weltrend не получили широкого распространения в данной сфере. Вместо этого и...
- 27.08.2022 - 23:33Демонтаж и разборка узла подачи и транспорта бумаги1. Располагают принтер задней стороной к себе, отключают от платы DC-контроллера разъемы жгутов управления соленоидом подачи (J562) и датчиков выхода/ширины бумаги/температуры узла термозакрепления (J552). Снимают клемму подачи напряжения на вал переноса (1 на рис. 29) и вынимают провод клеммы...
- 19.08.2022 - 20:41Разборка и профилактика блока лазераПредупреждение. При выполнении операций не допускают прикосновения к граням квадратного зеркала и оптическим поверхностям элементов блока руками и инструментом.Располагают блок крышкой вверх, линзой фокусировки изображения на фотобарабан картриджа от себя (рис. 21). Освобождают четыре защелки (1) и снимаю...
- 05.08.2022 - 22:57Демонтаж узла термозакрепления1. Снимают плату форматера в сборе с пластиной крепления (см. "Снятие интерфейсной платы").2. Отключают жгуты от разъемов J551, J552, J562 и J101, расположенных на плате DC-контролера, и клемму провода подачи высокого напряжения на вал переноса. Освобождают провода из пазов прокладки, расположенн...
- 22.07.2022 - 23:12В статье рассмотрены методика разборки лазерного принтера Canon i-SENSYS LBP6020, некоторые особенности проведения профилактики аппарата, а также замены его узлов и деталей.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведении профилактических работ, поэтому, если вы не увере...
- 14.07.2022 - 13:28На рис. 14 приведен фрагмент принципиальной схемы основной платы с каналом звука.Рис. 14. Фрагмент принципиальной схемы основной платы с каналом звука Стереосигналы звука Lin, Rin через контакты разъема CN601 и входные цепи подаются на выв. 6, 3 микросхемы U601 типа APA2071JI-TUG фирмы ANPEC, являющейся усилителем мощности 3,1...
- 09.07.2022 - 19:39Описание назначения контактов разъема CN408 приведено в таблице 2.Таблица 2. Описание назначения контактов разъема CN408Номер контактаОбозначениеНазначение1RXO0-Отрицательный вход данных сигнала LVDS (четный канал 0)2...
- 06.07.2022 - 17:28При ремонте и сервисном обслуживании телевизоров и другой электроники используется огромное количество различных пультов дистанционного управления (ПДУ). Вести учет такого количества и постоянно искать потерявшиеся - непосильная задача. Для решения вопроса применяются специальные (похожие на обычные, но имеющие разъем для связи с компьютером) серви...
- 25.06.2022 - 23:44Рассмотрим фрагмент принципиальной схемы основной платы с МП, который приведен на рис. 7 (см. в архиве ниже).С входного интерфейса VGA на выв. 20, 21, 18, 19, 15, 16 МП U401 типа NT68660UFG/A фирмы NOVATEK подаются компонентные сигналы основных цветов R0±, G0±, B0±, на выв. 17 - сигнал опознавания SOG_DET, а на выв. 25, 26...
- 18.06.2022 - 23:26В статье рассмотрена модель одного из популярных мониторов - "AOC e950Swda". Основные характеристики монитораОсновные характеристики монитора приведены в таблице 1.Таблица 1. Основные характеристики монитора AOC e950SWdaХарактеристикаЗначениеЭкран...
- 16.06.2022 - 23:21"Нет тонера"Фактически тонер в картридже есть, и тонер-картридж установлен в принтер правильно. На панели управления принтера горит индикатор "Toner".Возможные причины:- обломан пластмассовый выступ на картридже, нажимающий на флажок датчика картриджа;- поломка флажка или неисправность датчика картриджа;- н...
- 21.05.2022 - 23:53В статье автор приводит методику поиска и устранения типовых аппаратных неисправностей этого устройства.Предупреждение. Автор не несет ответственности за возможные отрицательные последствия при выполнении ремонта или проведения профилактических работ, поэтому, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специалистам. Особенности...
- Postal programmer — «умный» программатор. Работа с видеопроцессорами Realtek серий RTD2120/2122, RTD2660/2662 и восстановление ПО устройств12.05.2022 - 23:07Видеопроцессоры фирмы Realtek широко используются в недорогих ЖК мониторах разных производителей. Основную проблему при ремонте вызывал факт невозможности чтения внутренней Flash-памяти RTD2120 для клонирования прошивки с исправных мониторов в неисправные. Однако в 2010 году (20.08.2010) автор проекта Postal перевернул ситуацию, получив эту во...