Ремонт компьютерной техники

20.05.2023 - 11:56

Снятие остальных узловСнятие вентилятораРасполагают принтер правой стороной к себе, отключают разъем жгута вентилятора CN2 (3 на рис. 10) от платы HVPS и освобождают жгут из пазов прокладки. Перемещают вентилятор к себе и снимают его с принтера. При снятии/установке вентилятор удерживают за корпус. Прикладывать усилия к крыльчатке или к реб...