Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook (часть 1)

В статье рассмотрены вопросы, связанные с нарушениями работоспособности электронных книг "GMini Magicbook", вызванными сбоями программного обеспечения (ПО).

В отличие от планшетных компьютеров (планшетов) или смартфонов, активный жизненный цикл которых редко превышает 2 года, электронные книги являются товарами более длительного пользования. Причина этого вполне понятна: если для смартфонов и планшетов появление новых технологий и функций актуально (например, поддержка 40-сетей или сканера отпечатка пальца), то электронные книги представляют собой устройства для решения фактически одной задачи - чтения.

Впрочем, нельзя не отметить и то, что технологии экранов на базе электронных чернил (e-ink) постоянно совершенствуются. Однако, как показывает практика, многие продолжают использовать свои электронные книги до момента выхода из строя и не готовы нести дополнительные расходы по замене на более новую модель пригодного к использованию устройства. Более того, в отличие от ситуации со смартфонами или планшетами, при выходе устройства из строя владельцы электронных книг гораздо чаще делают выбор в пользу ремонта, а не замены устройства. В рамках данной статьи будет рассмотрен весь актуальный модельный ряд электронных книг компании GMini, включающий четыре устройства серии Magicbook.

Magicbook Z6

Основные спецификации Magicbook Z6 приведены в таблице 1.

Таблица 1. Основные спецификации электронной книги Magicbook Z6

Аппаратная платформа Magicbook Z6 построена на базе системы-на-чипе Rockchip 2818, при этом устройство выпускается в двух версиях, отличающихся аппаратной составляющей и имеющих несовместимые между собой версии программного обеспечения. Какая именно версия аппаратного обеспечения используется в ремонтируемой книге, можно определить по серийному номеру.

Для электронных книг Magicbook Z6 с серийным номером менее GZ62014010000X следует использовать версии ПО не выше 6.4.1, а для более новых устройств - 6.7 (информация официального сайта [1] на момент написания статьи). Производитель категорически не рекомендует нарушать указанное правило, так как загрузка версии ПО, не соответствующей аппаратной составляющей, приведет к потере функциональности устройства.

Обновление ПО Magicbook Z6 может быть выполнено как с карты памяти, так и посредством программы для компьютера. Однако обновление ПО с карты памяти возможно только для устройств с версией управляющей программы 6.5 и выше. В остальных случаях обновление следует выполнять через USB-интерфейс. Обновление (восстановление) ПО Magicbook Z6 с помощью карты памяти выполняют следующим образом:

1.На компьютере форматируют карту памяти microSD в файловой системе FAT16 (карты до 2 Гб) или в FAT32. Максимальный поддерживаемый объем карт памяти равен 32 Гб.

2.В корневой каталог карты памяти копируют файл с нужной версией ПО, корректное имя файла - "Update-sd.img".

3.Выключают электронную книгу ("Меню - Выключить").

4.Нажимают кнопку "ОК" и, не отпуская ее, нажимают и удерживают клавишу включения до момента активации светодиодного индикатора на верхнем торце устройства (обычно требуется 4...5 с).

5.Отпускают клавишу "ОК", после чего начнется процесс обновления ПО, ход которого будет отображаться на экране электронной книги.

6.После завершения обновления ПО устройство перезагрузится автоматически.

7.Удаляют с карты памяти файл "Update-sd.img" (см. шаг 2).

Инженерное программирование Magicbook Z6 по USB-интерфейсу с помощью приложения для компьютера выполняют следующим образом:

1.Выключают электронную книгу.

2.Нажимают клавишу "ОК" после чего подключают устройство к USB-интерфейсу компьютера, при этом оно должно определиться системой (появиться в "Диспетчере устройств"). Если этого не происходит, не отключая электронную книгу от компьютера, пробуют альтернативные варианты входа в начальный загрузчик (зависит от версии ПО электронной книги):

-нажимают и удерживают кнопку "ОК", кратковременно нажимают кнопку "Reset" (с помощью зубочистки через соответствующее отверстие на задней панели), ожидают 2...3 с и отпускают кнопку "ОК". В случае если указанный способ входа в начальный загрузчик сработает, электронная книга появится в "Диспетчере устройств";

-нажимают и удерживают кнопку "ОК", после чего замыкают два контакта, находящиеся за заглушкой слота карт памяти и, не размыкая контакты и не отпуская кнопку "ОК", кратковременно нажимают кнопку"Reset" после чего, подождав 2...3 с, размыкают контакты и отпускают клавишу "ОК".

3.При необходимости устанавливают драйверы, вручную указав путь к нужной папке (производитель распространяет их через официальный сайт вместе с файлами ПО). Установка драйверов через систему автоматической установки драйверов ОС Windows может оказаться некорректной.

4.Запускают утилиту "RKEraseTool". Об успешном подключении программы к устройству свидетельствует зеленый квадратик в секции "Device".

5.Нажав кнопку "..." секции "Firmware Information" указывают путь к файлу с обновлением ПО (после выбора файла с нужной прошивкой он будет загружен в память компьютера).

6.Нажимают кнопку "Erase Flash" и выполняют очистку памяти устройства, после чего закрывают утилиту "RKEraseTool" (рис. 1).

Рис. 1. Утилита RKEraseTool

7.Запускают утилиту "RKBatchTool" и, нажав кнопку "..." секции "Firmware Information", указывают путь к файлу с обновлением ПО.

8.Нажимают кнопку "Restore" и ожидают окончания процесса программирования Flash-памяти, после чего закрывают утилиту "RKBatchTool" (рис. 2).

Рис. 2. Процесс обновления ПО с помощью утилиты RKBatchTool

9.Запускают утилиту "SpiFlashTool" (рис. 3) и в первом поле ввода секции "Config" указывают путь к правильному файлу *.rkf, содержащему профиль (waveform), соответствующий устройству.

Рис. 3. Утилита SpiFlashTool

10.Для записи информации в память электронной книги нажимают кнопку "WriteSPI" основного диалогового окна программы.

11.Отключают электронную книгу от компьютера и перезагружают ее, нажав клавишу "Reset".

Примечание. В ряде случаев для восстановления работоспособности электронной книги достаточно выполнить простое восстановление ПО с помощью утилиты "RKBatchTool". При этом шаги 4-6, 9 и 10 пропускают, а на шаге 8 нажимают кнопку "Upgrade" основного диалогового окна "RKBatchTool".

MagicBook T6LHD Lite

Ключевое отличие "MagicBook T6LHD Lite" от "Magicbook Z6" - дисплей с более совершенной технологией Pearl HD/Carta. При этом устройство получило не только более высокое разрешение, но и подсветку дисплея. Основные технические характеристики MagicBook T6LHD Lite приведены в таблице 2.

Таблица 2. Основные спецификации электронной книги MagicBook T6LHD Lite

Параметр Значение Размер экрана 6 дюймов Технология E-Ink Pearl HD /E -Ink Carta FrontLight (в устройствах с серийном номером GT6LHD201506**** и выше) Разрешение 1024x768, 16 градаций серого Поддерживаемые текстовые форматы FB2, TXT, PDF, DOC, RTF, EPUB, MOBI, DJVU, ZIP/RAR, HTML, PB2, CHM, XLS, OEB, TRC, PRC Поддерживаемые аудиоформаты MP3 Поддерживаемые графические форматы JPG, GIF, PNG, BMP Процессор Rockchip 2818, 600 МГц Оперативная память 128 Мб Встроенная память 4 Гб (доступно для использования 3,2 ГБ) Поддержка карт памяти MicroSD до 32 Гб Емкость аккумулятора 1500 мА-ч USB miniUSB 2.0 порт для подключения к ПК Разъем для наушников 3,5 мм Дополнительные функции Музыкальный проигрыватель, просмотр изображений Размеры 179x123x11 мм Вес 230 г (с аккумулятором)

С учетом общей аппаратной платформы инженерное программирование MagicBook T6LHD Lite выполняется аналогично Magicbook Z6 по изложенным выше методикам, причем производитель предлагает обойтись без использования утилит "RKEraseTool" и "SpiFlashTool", ограничившись обновлением прошивки электронной книги через функцию "Restore" утилиты "RKBatchTool".

Продолжение следует