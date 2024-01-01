Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook (часть 2)

MagicBook A6LHD

В отличие от Magicbook Z6 и MagicBook T6LHD, работающих под управлением проприетарной операционной системы на базе Linux, MagicBook A6LHD работает под управлением адаптированной ОС Android версии 4.2.2. Соответственно, в этой электронной книге используется более производительная аппаратная платформа Rockchip RK3026, включающая 2 ядра Cortex A9 и дополненная 512 Мб оперативной памяти. Основные технические характеристики MagicBook A6LHD приведены в таблице 3.

Таблица 3. Основные спецификации электронной книги MagicBook A6LHD

Параметр Значение Операционная система Android 4.2.2 Jelly Bean Размер экрана 6 дюймов Технология E-Ink Carta FrontLight / E-Ink Pearl HD (в устройствах с серийными номерами вида GA6LHD2014 xxxxxx) Разрешение 1024x768, 16 градаций серого Поддерживаемые текстовые форматы FB2, TXT, PDF, DOC, RTF, EPUB, MOBI, DJVU, ZIP/RAR, HTML, PB2, CHM, XLS, OEB, TRC, PRC Поддерживаемые аудиоформаты MP3, WAV, OGG Поддерживаемые графические форматы JPG, GIF, PNG, BMP Процессор Rockchip RK3026 Оперативная память 512 Мб Встроенная память 8 Гб (доступно для использования 6,5 ГБ) Поддержка карт памяти MicroSD до 32 Гб Емкость аккумулятора 2800 мА·ч USB miniUSB 2.0 порт для подключения к ПК Wi-Fi 802.11 b/g/n Разъем для наушников 3,5 мм Дополнительные функции Музыкальный проигрыватель, просмотр изображений, установка приложений из Google Play Размеры 161x121x11,5 мм Вес 248 г (с аккумулятором)

Рис. 4. Электронная книга Magicbook Z6 со снятой задней крышкой

С точки зрения ПО электронные книги MagicBook A6LHD с серийными номерами GA6LHD2015xxxxxx и GA6LHD2014xxxxxx несовместимы между собой. Соответственно, загрузка в устройство прошивки, не соответствующей аппаратной части ремонтируемой книги, может вывести ее из строя. Обновление (восстановление) ПО электронных книг MagicBook A6LHD может быть выполнено с карты памяти или через USB-интерфейс.

Обновление ПО с карты памяти выполняют следующим образом:

1.На компьютере выполняют форматирование карты памяти microSD в FAT16 (карты до 2 Гб) или в FAT32. Максимальный поддерживаемый объем карт памяти равен 32 Гб.

2.В корневой каталог карты памяти копируют файл с нужной версией ПО, корректное имя файла - Update.img.

3.Отключают электронную книгу от компьютера и перезагружают ее, при этом устройство автоматически предложит установить новую версию ПО.