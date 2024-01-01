Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook (часть 2)

MagicBook A6LHD
В отличие от Magicbook Z6 и MagicBook T6LHD, работающих под управлением проприетарной операционной системы на базе Linux, MagicBook A6LHD работает под управлением адаптированной ОС Android версии 4.2.2. Соответственно, в этой электронной книге используется более производительная аппаратная платформа Rockchip RK3026, включающая 2 ядра Cortex A9 и дополненная 512 Мб оперативной памяти. Основные технические характеристики MagicBook A6LHD приведены в таблице 3.
Таблица 3. Основные спецификации электронной книги MagicBook A6LHD
Параметр
Значение
Операционная система
Android 4.2.2 Jelly Bean
Размер экрана
6 дюймов
Технология
E-Ink Carta FrontLight / E-Ink Pearl HD (в устройствах с серийными номерами вида GA6LHD2014 xxxxxx)
Разрешение
1024x768, 16 градаций серого
Поддерживаемые текстовые форматы
FB2, TXT, PDF, DOC, RTF, EPUB, MOBI, DJVU, ZIP/RAR, HTML, PB2, CHM, XLS, OEB, TRC, PRC
Поддерживаемые аудиоформаты
MP3, WAV, OGG
Поддерживаемые графические форматы
JPG, GIF, PNG, BMP
Процессор
Rockchip RK3026
Оперативная память
512 Мб
Встроенная память
8 Гб (доступно для использования 6,5 ГБ)
Поддержка карт памяти
MicroSD до 32 Гб
Емкость аккумулятора
2800 мА·ч
USB
miniUSB 2.0 порт для подключения к ПК
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Разъем для наушников
3,5 мм
Дополнительные функции
Музыкальный проигрыватель, просмотр изображений, установка приложений из Google Play
Размеры
161x121x11,5 мм
Вес
248 г (с аккумулятором)
Рис. 4. Электронная книга Magicbook Z6 со снятой задней крышкой
С точки зрения ПО электронные книги MagicBook A6LHD с серийными номерами GA6LHD2015xxxxxx и GA6LHD2014xxxxxx несовместимы между собой. Соответственно, загрузка в устройство прошивки, не соответствующей аппаратной части ремонтируемой книги, может вывести ее из строя. Обновление (восстановление) ПО электронных книг MagicBook A6LHD может быть выполнено с карты памяти или через USB-интерфейс.
Обновление ПО с карты памяти выполняют следующим образом:
1.На компьютере выполняют форматирование карты памяти microSD в FAT16 (карты до 2 Гб) или в FAT32. Максимальный поддерживаемый объем карт памяти равен 32 Гб.
2.В корневой каталог карты памяти копируют файл с нужной версией ПО, корректное имя файла - Update.img.
3.Отключают электронную книгу от компьютера и перезагружают ее, при этом устройство автоматически предложит установить новую версию ПО.
4.При утвердительном ответе на запрос об обновлении ПО электронная книга автоматически перезагрузится и будет начат процесс обновления.
5.После завершения обновления файл Update.img с карты памяти будет удален автоматически.
6.При необходимости выполняют сброс устройства на заводские настройки.
Примечание.Обновление ПО можно выполнить и со встроенной памяти электронной книги, для чего файл Update.img размещают в ее корневом каталоге. В остальном процедура обновления аналогична обновлению с карты памяти.
Инженерное программирование MagicBook A6LHD через USB-интерфейс выполняется посредством RKBatchTool:
1.Выключают электронную книгу.
2.Запускают утилиту RKBatchTool и, нажав кнопку "..." секции Firmware Information, указывают путь к файлу с обновлением ПО.
3.На электронной книге нажимают кнопку обновления экрана и, не отпуская ее, подключают устройство к USB-интерфейсу компьютера, при этом устройство должны быть отображено в "Диспетчере устройств" ОС Windows.
4.При необходимости устанавливают драйверы (находятся в распространяемом через официальный сайт архиве с ПО). В случае если устройство не определя-
ется компьютером, то при подключении его к компьютеру помимо клавиши обновления экрана нажимают клавишу Reset.
5.Нажимают кнопку Restore и ожидают окончания процесса программирования флеш-памяти, после чего закрывают утилиту RKBatchTool.
6.После окончания обновления ПО электронная книга будет перезагружена автоматически.
7.При необходимости выполняют сброс на заводские настройки через меню устройства.
MagicBook Q6LHD
По основным техническим характеристикам (приведены в таблице 4) электронная книга MagicBook Q6LHD практически идентична MagicBook A6LHD, но имеет другой дизайн, а также меньшую толщину и вес.
Таблица 4. Основные спецификации электронной книги MagicBook Q6LHD
Параметр
Значение
Операционная система
Android 4.2.2 Jelly Bean
Размер экрана
6"
Технология
E-Ink Carta FrontLight
Разрешение
1024x758, 16 градаций серого
Поддерживаемые текстовые форматы
FB2, TXT, PDF, DOC, RTF, EPUB, MOBI, DJVU, ZIP/RAR, HTML, PB2, CHM, XLS, OEB, TRC, PRC
Поддерживаемые графические форматы
JPG, GIF, PNG, BMP
Процессор
Rockchip RK3026
Оперативная память
512 Мб
Встроенная память
8 Гб (доступно для использования 6,5 ГБ)
Поддержка карт памяти
MicroSD до 32 Гб
Емкость аккумулятора
2800 мА·ч
USB
miniUSB 2.0 порт для подключения к ПК
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Дополнительные функции
Просмотр изображений, установка приложений из Google Play
Размеры
159,5x118x8 мм
Вес
192 г (с аккумулятором)
В силу использования той же самой аппаратной платформы (Rockchip RK3026) процедура обновления ПО во многом аналогична MagicBook A6LHD, однако имеет ряд особенностей, а именно:
1.Не выключая электронную книгу, подключают ее компьютеру.
2.Запускают утилиту RKBatchTool, нажимают кнопку "..." секции Firmware Information и указывают путь к файлу с обновлением ПО.
3.В основном диалоговом окне RKBatchTool нажимают кнопку Switch для перевода устройства в режим инженерного программирования, при этом устройство должно появится в Диспетчере устройств ОС Windows.
4.При необходимости устанавливают драйверы (находятся в распространяемом через официальный сайт архиве с ПО).
5.Нажимают кнопку Restore и ожидают окончания процесса программирования Flash-памяти, после чего закрывают утилиту RKBatchTool.
6.После окончания обновления ПО электронная книга будет перезагружена автоматически.
Интернет-источники
1. Электронные книги // Интернет-портал gmini. com - http://gmini.com/products/category-1/
Автор: Антон Печеровый (г. Орел)
Источник: Ремонт и сервис