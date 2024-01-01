на главную
Карта сайта
English version
Вы читаете:

Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook

RadioRadar - Радиоэлектроника, даташиты, схемы
Компьютерная техника
ГлавнаяРемонт электроникиКомпьютерная техника
18 часов назад

Программный ремонт электронных книг GMini Magicbook (часть 2)

MagicBook A6LHD

В отличие от Magicbook Z6 и MagicBook T6LHD, работающих под управлением проприетарной операционной системы на базе Linux, MagicBook A6LHD работает под управлением адаптированной ОС Android версии 4.2.2. Соответственно, в этой электронной книге используется более производительная аппаратная платформа Rockchip RK3026, включающая 2 ядра Cortex A9 и дополненная 512 Мб оперативной памяти. Основные технические характеристики MagicBook A6LHD приведены в таблице 3.

Таблица 3. Основные спецификации электронной книги MagicBook A6LHD

Параметр

Значение

Операционная система

Android 4.2.2 Jelly Bean

Размер экрана

6 дюймов

Технология

E-Ink Carta FrontLight / E-Ink Pearl HD (в устройствах с серийными номерами вида GA6LHD2014 xxxxxx)

Разрешение

1024x768, 16 градаций серого

Поддерживаемые текстовые форматы

FB2, TXT, PDF, DOC, RTF, EPUB, MOBI, DJVU, ZIP/RAR, HTML, PB2, CHM, XLS, OEB, TRC, PRC

Поддерживаемые аудиоформаты

MP3, WAV, OGG

Поддерживаемые графические форматы

JPG, GIF, PNG, BMP

Процессор

Rockchip RK3026

Оперативная память

512 Мб

Встроенная память

8 Гб (доступно для использования 6,5 ГБ)

Поддержка карт памяти

MicroSD до 32 Гб

Емкость аккумулятора

2800 мА·ч

USB

miniUSB 2.0 порт для подключения к ПК

Wi-Fi

802.11 b/g/n

Разъем для наушников

3,5 мм

Дополнительные функции

Музыкальный проигрыватель, просмотр изображений, установка приложений из Google Play

Размеры

161x121x11,5 мм

Вес

248 г (с аккумулятором)

 

Электронная книга Magicbook Z6 со снятой задней крышкой

Рис. 4. Электронная книга Magicbook Z6 со снятой задней крышкой

 

С точки зрения ПО электронные книги MagicBook A6LHD с серийными номерами GA6LHD2015xxxxxx и GA6LHD2014xxxxxx несовместимы между собой. Соответственно, загрузка в устройство прошивки, не соответствующей аппаратной части ремонтируемой книги, может вывести ее из строя. Обновление (восстановление) ПО электронных книг MagicBook A6LHD может быть выполнено с карты памяти или через USB-интерфейс.

Обновление ПО с карты памяти выполняют следующим образом:

1.На компьютере выполняют форматирование карты памяти microSD в FAT16 (карты до 2 Гб) или в FAT32. Максимальный поддерживаемый объем карт памяти равен 32 Гб.

2.В корневой каталог карты памяти копируют файл с нужной версией ПО, корректное имя файла - Update.img.

3.Отключают электронную книгу от компьютера и перезагружают ее, при этом устройство автоматически предложит установить новую версию ПО.

4.При утвердительном ответе на запрос об обновлении ПО электронная книга автоматически перезагрузится и будет начат процесс обновления.

5.После завершения обновления файл Update.img с карты памяти будет удален автоматически.

6.При необходимости выполняют сброс устройства на заводские настройки.

Примечание.Обновление ПО можно выполнить и со встроенной памяти электронной книги, для чего файл Update.img размещают в ее корневом каталоге. В остальном процедура обновления аналогична обновлению с карты памяти.

Инженерное программирование MagicBook A6LHD через USB-интерфейс выполняется посредством RKBatchTool:

1.Выключают электронную книгу.

2.Запускают утилиту RKBatchTool и, нажав кнопку "..." секции Firmware Information, указывают путь к файлу с обновлением ПО.

3.На электронной книге нажимают кнопку обновления экрана и, не отпуская ее, подключают устройство к USB-интерфейсу компьютера, при этом устройство должны быть отображено в "Диспетчере устройств" ОС Windows.

4.При необходимости устанавливают драйверы (находятся в распространяемом через официальный сайт архиве с ПО). В случае если устройство не определя-

ется компьютером, то при подключении его к компьютеру помимо клавиши обновления экрана нажимают клавишу Reset.

5.Нажимают кнопку Restore и ожидают окончания процесса программирования флеш-памяти, после чего закрывают утилиту RKBatchTool.

6.После окончания обновления ПО электронная книга будет перезагружена автоматически.

7.При необходимости выполняют сброс на заводские настройки через меню устройства.

 

MagicBook Q6LHD

По основным техническим характеристикам (приведены в таблице 4) электронная книга MagicBook Q6LHD практически идентична MagicBook A6LHD, но имеет другой дизайн, а также меньшую толщину и вес.

Таблица 4. Основные спецификации электронной книги MagicBook Q6LHD

Параметр

Значение

Операционная система

Android 4.2.2 Jelly Bean

Размер экрана

6"

Технология

E-Ink Carta FrontLight

Разрешение

1024x758, 16 градаций серого

Поддерживаемые текстовые форматы

FB2, TXT, PDF, DOC, RTF, EPUB, MOBI, DJVU, ZIP/RAR, HTML, PB2, CHM, XLS, OEB, TRC, PRC

Поддерживаемые графические форматы

JPG, GIF, PNG, BMP

Процессор

Rockchip RK3026

Оперативная память

512 Мб

Встроенная память

8 Гб (доступно для использования 6,5 ГБ)

Поддержка карт памяти

MicroSD до 32 Гб

Емкость аккумулятора

2800 мА·ч

USB

miniUSB 2.0 порт для подключения к ПК

Wi-Fi

802.11 b/g/n

Дополнительные функции

Просмотр изображений, установка приложений из Google Play

Размеры

159,5x118x8 мм

Вес

192 г (с аккумулятором)

 

В силу использования той же самой аппаратной платформы (Rockchip RK3026) процедура обновления ПО во многом аналогична MagicBook A6LHD, однако имеет ряд особенностей, а именно:

1.Не выключая электронную книгу, подключают ее компьютеру.

2.Запускают утилиту RKBatchTool, нажимают кнопку "..." секции Firmware Information и указывают путь к файлу с обновлением ПО.

3.В основном диалоговом окне RKBatchTool нажимают кнопку Switch для перевода устройства в режим инженерного программирования, при этом устройство должно появится в Диспетчере устройств ОС Windows.

4.При необходимости устанавливают драйверы (находятся в распространяемом через официальный сайт архиве с ПО).

5.Нажимают кнопку Restore и ожидают окончания процесса программирования Flash-памяти, после чего закрывают утилиту RKBatchTool.

6.После окончания обновления ПО электронная книга будет перезагружена автоматически.

Интернет-источники

1. Электронные книги // Интернет-портал gmini. com - http://gmini.com/products/category-1/

Автор: Антон Печеровый (г. Орел)

Источник: Ремонт и сервис

Рекомендуем к данному материалу ...

Electronic Components Distributor - HQonline Electronics